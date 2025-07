Giovanni Becali, poveste fabuloasă cu Roman Abramovich: „Dă-i jumătate din banii de Rolls-Royce”

Giovanni Becali a devoalat, în exclusivitate pentru FANATIK, i-a plătit jumătate din valoarea unui Rolls-Royce de 400.000 de dolari.

Momentul inedit s-a produs în vara anului 2003, când Chelsea i-a achitat Parmei pentru Adi Mutu aproximativ 23 de milioane de euro. Impresarul „Briliantului” de la acea vreme a profitat de context și l-a convins pe Abramovich să îi ofere 200.000 de dolari ca să îl ajute să își achiziționeze un Rolls-Royce. Ioan Becali a povestit, la „DON Giovanni”, toate amănuntele din discuția purtată cu miliardarul rus.

„Transferurile cele mai interesante din punct de vedere financiar au fost Hagi, Popescu, Petrescu, Dumitrescu, Mutu și Chivu. Cred că cel mai tare a fost Chivu. Nu pot să îți spun, Horia (n.r.- cât a luat comision pentru transferul lui Chivu). S-au luat bani mulți! S-au luat bani extraordinari de buni pentru vremea aceea. Nu mă refer la noi în țară, ci în afară! Cu mine Massimo Moratti (n.r.- fostul conducător al lui Inter Milano) ce am zis aia a făcut. Mi l-a cerut pe Mutu. Am îndeplinit tot ce a vrut el, iar el a fost metronom.

Nu mai zic de Chelsea, de Abramovich, nici n-am vorbit cu el. Am vorbit cu Claudio Ranieri, Claudio mă chema pe mine acolo. El în anul ăla l-a luat pe Peter Kenyon, managerul general al lui Manchester United. Cu el au câștigat toate titlurile atunci fiind manager general. Și Abramovich a început cu el: ‘Cât ai la Manchester, două milioane de lire? Eu îți dau 4!’ Și a început să îi facă echipa, să construiască stadionul cu arhitecți, pentru că stadionul lui Chelsea era…Chelsea era o echipă de locurile 5, 6, 7 sau 8. Aveau un stadion învechit, bani nu aveau.

Culisele transferurilor lui Dan Petrescu și Adi Mutu la Chelsea

Acolo l-am dus pe Dan Petrescu datorită lui Glenn Hoddle, marele fotbalist care devenise antrenor. Și în momentul în care m-am întâlnit cu Claudio să facem contractul mi-a spus: ‘Te așteaptă Peter Kenyon să faci contractul’. Totul în regulă, frumos. Ce i-am zis nu a clintit nimic, la fel și pentru ce voia Mutu. Eu i-am zis lui Claudio că are pretenții mari. Are 23 de ani, nu mai e un puști. A venit la Parma, a dat atâtea goluri, acolo era lider!

Rolls-Royce-ul meu a costat 400.000 de dolari. M-am gândit cum să dau pe o mașină 400.000. Voiam să dau până în 100.000, 80.000, un Mercedes. Dar când l-am văzut pe Abramovich că vorbea cu bodyguarzii și arhitecții după el, Dan Petrescu era și el acolo în vizită, cu Mutu mă văd că mă duc direct spre el să vorbesc. Și ajung să vorbesc cu Roman. Câteva cuvinte în rusă eu le știam, pentru că vorbesc bulgara. Și îmi face așa cu mâna (n.r.- de bani).

El credea că Giovanni Becali e italian. El nu știa că sunt român și i-am spus că sunt român. M-a întrebat ce mai vreau de el. I-am zis dacă a vorbit cu Peter Kenyon și Glenn Hoddle, și e totul ok cu banii. Mi-a zis că venea de la Picadili. Până s-au făcut actele s-a dus în centru, a luat un croissant, o cafea și a văzut o vitrină cu 3 mașini. L-am întrebat ce mașini a văzut. Erau Rolls-Royce, Bentley și Maybach, toate în vitrină. Și l-am întrebat ce mașină i-a plăcut. Rolls-Royce, cu umbrelele acelea care ies de la uși.

Giovanni Becali, convingător față de Roman Abramovich

Mi-a zis: ‘Ți-am dat ce ai vrut, ia-l!‘. I-am zis: ‘Roman, în România va fi primul Rolls-Royce. Îți dai seama că eu o să mă laud că am adus primul Rolls-Royce cu ajutorul tău, cu ajutorul lui Roman Abramovich‘. I-am făcut un marcaj. Arhitecții nu mai știau ce să facă. Bodyguarzii vorbeau între ei. Nici Gentile, în 1982, lui Maradona nu i-a făcut așa marcajul. Nu mai scăpa de mine. Am simțit-o că se poate. Îi ziceam că România e o țară mică, eu o să îi zic că mi l-a dat Abramovich, nu că am dat și eu.

Roman Abramovich a zis că e ok. L-a chemat pe Peter Kenyon și i-a zis: ‘Vezi cât costă Rolls-Royce și dă-i jumătate din cât costă! Dă-i jumătate din banii de Rolls-Royce!‘ Așa m-a obligat și pe mine să dau 200.000 de dolari, eu care nu dădeam banii ăștia. Dar dacă omul mi-a dat jumătate? Așa am adus eu Rolls-Royce în România! Cred că eu am fost primul. Șoferul meu a venit cu un camion, cu niște turci care l-au transportat. A vrut să îl lase în Pipera, dar i-am zis să îl ducă la Marriott. Era o nuntă macedonească. I-am zis: ‘Vii acolo, îți spun ăștia cum să îl pornești, îl parchezi. Și vii acolo să îl vadă toată lumea!‘.

Au ieșit toți de la nuntă. Am luat-o pe doamna mea: ‘Te rog să treci în față!‘. M-am dus până în capăt și m-am întors. I-am spus șoferului să o bage în garaj. Mi-am făcut damblaua”, a declarat Giovanni Becali, .