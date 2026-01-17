Giovanni Becali, povești de senzație cu Ramzan Ahmatovici Kadîrov: „Avea un tigru care îl lingea pe mână! Lui Pancu i-a dat 100.000 de dolari pentru gol”

ADVERTISEMENT

Giovanni Show a revenit sâmbătă LIVE pe FANATIK. Așa cum a obișnuit publicul, cel mai cunoscut impresar român a expus din nou povești fabuloase din lumea fotbalului. De această dată, Giovanni Becali a dezvăluit o întâmplare trăită în Cecenia, alături de Ramzan Ahmatovici Kadîrov, liderul din zonă și conducător al echipei locale de fotbal Akhmat Groznîi, fosta Terek Groznîi.

Giovanni Becali, povești de senzație cu Ramzan Ahmatovici Kadîrov. I-a dat 100.000 de dolari lui Pancu pentru un singur gol

De-a lungul timpului, mai mulți fotbaliști români au jucat la Terek Groznîi (acum FC Ahmat Groznîi), printre care Daniel Pancu, Florentin Petre sau Marius Mărgăritescu. În prima ediție a emisiunii Giovanni Show din 2026, cel mai cunoscut impresar român, Giovanni Becali, a dezvăluit publicului povești de senzație cu Ramzan Ahmatovici Kadîrov, din Cecenia.

La un meci de campionat, agentul român de jucători a stat în tribună chiar lângă cel care decide tot în Cecenia și la echipa de club, Ramzan Ahmatovici Kadîrov. Ceea ce a urmat însă după partidă face toți banii. , pentru golul marcat, Pancu a primit o primă instant de 100.000 de euro de la Kadîrov.

„M-am dus la meci, când a dat Pancu gol. Trei jucători români erau la echipa (n.r. Terek): Florentin Petre, Pancu și fundașul, mijlocașul la Dinamo, nu mai știu. Mărgăritescu. Să câștige ăștia atâția bani acolo?

Și mă duc din alt oraș, în teritoriul Rusiei, cu mașina la meci, la stadionul lor. În tribună lângă (n.r. Ramzan Ahmatovici Kadîrov). Până la meci am văzut case bombardate, câteva mai reparate, era după război. Gol, Pancu, 1-0. Bun, după meci, hai să sărbătorim, hai. Cadâne, cort, balet, nu știu ce, 200.000 de euro. Pancu, 100.000 de euro pentru gol! I-a dat Kadîrov lui Pancu, 100.000 pentru gol. 100.000 de euro arunca la balet, la ce… Da. Erau de-alea ale lor”, spune Giovanni.

Giovanni Becali: „Kadîrov avea un tigru care îl lingea pe mână”

Seara de „show” cu liderul cecen nu s-a oprit aici. Impresarul mai dezvăluie că, la un moment dat, a asistat la un alt episod incredibil. Kadîrov l-a chemat și i-a arătat cum un tigru îl linge pe mână.

„Și după aceea, zice vine încoa. Eram la un șpriț. M-am dus, a aprins luminile și vine un tigru care îl lingea pe mână. Bine, era plasă, dar el băga mâna la tigru și îl lingea pe mână. Ăsta era Kadîrov acolo.

A vrut să-mi arate. Tigrul era mare, mare. Mai erau și lei, dar erau separați. Întreabă-l pe Pancu, să vezi. Mi-a dat senzația de un om puternic (n.r. Kadîrov). Se comporta extraordinar. Avea 30-40 de bodyguarzi. Bani fără număr, Horia. Ăsta era Kadîrov”, a mai spus Giovanni Becali.