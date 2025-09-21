Giovanni Becali, prima reacție după accidentarea lui Moruțan pe care Mircea Lucescu vrea să-l cheme la națională

Olimpiu Moruțan, , s-a accidentat din nou. Giovanni Becali a venit cu ultimele detalii despre fotbalistul pe care Mircea Lucescu vrea să îl convoace la echipa națională.

Cum se simte Olimpiu Moruțan după cea mai recentă accidentare

, din campionat. Tânărul fotbalist român a fost titular, însă s-a prăbușit pe teren și a cerut îngrijiri medicale. Ulterior, medicii au confirmat că antrenorul trebuie să îl înlocuiască.

Giovanni Becali a venit cu cele mai noi detalii despre starea fotbalistului pe care Mircea Lucescu îl are în vedere pentru următoarea acțiune a echipei naționale, din luna octombrie. Impresarul a spus că, la prima vedere, nu ar fi vorba de o accidentare gravă, dar un RMN pe care jucătorul îl va efectua va spune exact diagnosticul.

„Azi face RMN-ul!”

„Moruțan este foarte bine. Este bine, au jucat, au câștigat și în Cupă. Au câștigat și în deplasare acum. Nu știu exact, prima dată să facă un RMN și să vedem despre ce e vorba. Părerea mea este că nu pare ceva grav.

Bineînțeles (n.r. – despre faptul că Mircea Lucescu îl vrea la echipa națională). Acum să vedem. Azi face RMN-ul, mâine vom afla mai multe. Dar, la prima vedere, n-ar fi ceva grav!”, a spus Giovanni Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Moruțan, ambiționat la noua echipă

După promovarea în Serie A obținută cu Pisa sezonul trecut, Olimpiu Moruțan nu a mai continuat în Italia. El s-a transferat în această vară la Aris Salonic, unde va juca în Conference League. Fotbalistul a venit la gruparea elenă cu mari ambiții.

„Transferul meu la Aris deschide o nouă pagină în cariera mea și îmi doresc foarte mult să mă bucur de experiența care mă așteaptă. Vin cu ambiții mari, să realizez lucruri mărețe cu noua mea echipă!”, spunea Moruțan, printre altele, la prezentarea sa oficială.