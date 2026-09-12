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Giovanni Becali (74 de ani) este, fără îndoială, cel mai cunoscut și important impresar din fotbalul românesc al ultimelor decenii. Toți fanii fotbalului din România îl cunosc pe agent, însă foarte puțini sunt aceia care sunt la curent cu modul în care decurge, în prezent, o zi din viața acestuia. Ce program zilnic are omul prin mâinile căruia au trecut cei mai mari jucători români.

Giovanni Becali dezvăluie ce program are în viața de zi cu zi

Vineri, 4 septembrie, în emisiunea Giovanni Show, Ioan Becali a dezvăluit publicului modul în care decurge o zi obișnuită din viața sa. La ce oră se trezește, ce consumă la micul-dejun și ce obișnuiește să facă mereu, două zile pe săptămână, cunoscutul agent de fotbaliști din România. Toate detaliile au fost oferite de Becali la emisiunea de la FANATIK.

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„(n.r. Cum arată programul dimineața? Ce faceți ca să vă mențineți) Mă trezesc la o oră normală. Depinde, dacă am și alte întâlniri. Dar în jur de 7:00 – 7:30 mă trezesc. Apoi urmează un mic-dejun discret, foarte discret. Dar să vă mai spun ceva: cum miercurea și vinerea țin post, mănânc câte un covrig cu lapte bătut dimineața. Ăla e micul meu dejun. În rest, mai iau câte un nou, nu prăjit, ci fiert. Și cam atât. Poate puțină pâine prăjită. Ceva normal, discret”, spune impresarul.

și pe activitățile fizice. „După micul-dejun mă duc la alergare. Bicicletă 20 de minute. Bicicleta în casă. Am aici un program și așa mai departe. După care un duș. Văd ce mai am de făcut cu familia acasă, dacă nu, la birou, că îl am în față. Fac 80 de metri până acolo. La bar cu băieții, în birou cu ceilalți care sunt cu mine. Activitatea se termină pe la 13:30 – 14:30, când mă duc la prânz.

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După prânz niște telefoane, văzut ce se mai întâmplă în lumea fotbalului. O siestă de o oră, între 15 și 16. Cu televizorul în față. Nu știu dacă dorm sau nu dorm. De multe ori mai dorm. E totuși un relax de o oră. Apoi mai ies prin curte, mă mai duc la fratele meu. Seara la televizor, mă mai duc la mall cu nepoata-mea”, adaugă Giovanni. În privința orei de culcare, Ioan Becali spune că „obligatoriu după 23:30”. Acesta spune că dacă la TV e un meci plictisitor, adoarme pe la 23:30. În schimb, la meciurile atractive, cum sunt cele din UEFA Champions League, stă treaz și după ora 00:00.

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Ce „țintă” are Giovanni Becali: „Am un contract cu Șeful de Sus! Dacă trec de vârsta asta orice este bonus”

, despre viața sa, că a ajuns la o vârstă la care trebuie să se lupte, zi de zi, pentru a avansa. Impresarul, ajuns la 74 de ani, glumește și dezvăluie că are o „înțelegere” cu Divinitatea pentru a trece de vârsta de 80 de ani. Tot ce vine peste această graniță de vârstă reprezintă un bonus.

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„Eu sunt la o vârstă când trebuie să mă lupt în fiecare zi pentru a avansa. Deocamdată am un contract cu Șeful de Sus, să trec de 80. Dacă pot să respect contractul ăsta… După aia nu-l mai deranjez. Restul e bonus”, mărturisește Becali.