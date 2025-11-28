Giovanni Becali, propunere-șoc de antrenor pentru Gigi Becali la FCSB. „Se înțeleg foarte bine”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali a venit cu o propunere de antrenor pentru vărul său, după eșecul de la Belgrad, 0-1 cu Steaua Roșie. Alesul celebrului impresar este Marius Șumudică.

Marius Șumudică, propunerea lui Giovanni Becali pentru postul de antrenor la FCSB

0-1, după ce din minutul 28 a evoluat în superioritatea numerică. Jucătorii pregătiți de Elias Charalambous și Mihai Pintilii nu și-au putut crea ocaziile necesare pentru a pune pericol la poarta sârbilor.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali este de părere că actuala campioană a României are nevoie de un șoc la echipa și că schimbarea de antrenor este necesară. Agentul FIFA i-a propus vărului său să-l aducă pe Marius Șumudică.

„Echipa e frântă din mai multe părți. Eu aș schimba antrenorul. Haide să încercăm și altceva. Îmi pare rău de el, că e băiat bun, cuminte, de de-ai noștri, ortodox. Haide să punem un alt antrenor, să vedem. Haide să-l pun pe Șumudică, pe nebun, haide, mă, să-l pun, că tot vorbește cu Gigi la telefon.

ADVERTISEMENT

Îi spui lui Charalambous: ‘Tu ești copilul meu, ești plătit în continuare. Dar lasă-mă anul ăsta să văd ce fac cu un nebun’. Cipriotul e prea cuminte, e nevoie de un șoc acolo. Să ia jucătorii separat și să-i întrebe ce au. E o degringoladă totală la echipă! Creierele jucătorilor se pot spăla prin venirea antrenorului, prin întâlniri. Dacă nu câștigi la Farul?”, a declarat Giovanni Becali la Giovanni Show.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a reproșat tactica după Steaua Roșie Belgrad – FCSB 1-0

Eșecul din Serbia l-a dezamăgit profund pe Gigi Becali. Patronul de la FCSB a remarcat că fotbaliștii săi nu se deplasează corespunzător pe teren și că nu mai practică același joc rapid ca în sezonul trecut.

Cu toate că a garantat că nu-i va schimba pe Elias Charalambous și Mihai Pintilii, omul de afaceri a a luat în calcul posibilitatea că cei doi tehnicieni nu mai au autoritate la echipă.

ADVERTISEMENT

„De ce nu atacă pozițional? Că nu se mișcă jucătorii. Dă, mă, la poartă. Dăm mingea în spate. Dacă dai la poartă mai sperii adversarul, nu mai e atent, are o teamă. Tu tot plimbi mingea și o dai în spate.

Posibil să fie și cum spuneți voi, că din cauza mea nu mai ascultă antrenorii. Zic: ‘Lasă, mă, suntem prea mari fotbaliști noi, am făcut milioane, ce să mai ascultăm ce zic antrenorii? Jucăm cum vrem noi, driblăm, ne ducem singuri’”, a declarat Gigi Becali, la .