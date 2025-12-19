Giovanni Becali pune tunurile pe Coelho după drama Universităţii Craiova la Atena: “E fricos!” Celebrul impresar a rămas stană de piatră “Peste Middlesbrough!”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a ratat într-un mod uluitor calificarea în primăvara europeană. În ciuda faptului că oltenii conduceau în minutul 90+7 cu scorul de 1-2, AEK Atena a punctat de două ori în prelungirile ce nu se mai terminau și astfel că „Știința” a ratat la mustață accederea într-o fază superioară. Unde crede Giovanni Becali că a greșit Filipe Coelho.

Giovanni Becali pune tunurile pe Coelho după AEK Atena – Universitatea Craiova

În cadrul „Giovanni Show”, Giovanni Becali a transmis că Filipe Coelho a greșit decisiv la înfrângerea cu AEK Atena. Impresarul e de părere că lipsa de experiență a lusitanului s-a văzut în momentul în care . Giovanni a expus faptul că p , înainte ca arbitrul să arate minutele de prelungiri.

„(n.r. – Ați stat până la final la meci) Vă dau cuvântul meu! După o oră încă îmi veneau în minte fazele întâmplate. A fost incredibil! Șansele de calificare erau de 90% în minutul 79-80, când a făcut schimbările Coelho. Au fost schimbați Baiaram și Cicâldău, jucători care încă erau fresh, ei dăduseră câte un gol și voiau să mai continue, poate mai dădeau un gol.

Toate schimbările care s-au făcut la ultimele două meciuri din Conference League au fost foarte devreme făcute. Când ai 2-0, 2-1 și faci schimbările în minutul 80… În 14-15 minute se poate întâmpla orice! Așteaptă minutul 89-90, vezi câte minute de prelungire sunt și după faci schimbările, te aperi.

Eu cred că Coelho e un antrenor bun, cu viitor, dar, probabil, e fricos, vrea să facă rezultate. Nu are experiență, el a fost cu Nuno Bento peste tot. Un antrenor cu experiență făcea prima schimbare în minutul 89-90. În minutul 90+3 mai faci o schimbare, ca să mai treacă un minut. În minutul 90+4 mai faci încă una, ca să mai treacă un minut”, a declarat Giovanni Becali.

Lipsa de experiență, principalul motiv al eliminării

În continuare, Giovanni Becali a scos în evidență faptul că lipsa experienței europene s-a simțit atât la Filipe Coelho, cât și la jucători. Impresarul e de părere că ceva s-a schimbat de la scorul de 2-0, pentru că până atunci oltenii jucaseră admirabil.

„La 2-1 mă așteptam ca ei să dea două goluri, erau peste ei. Oltenii aveau cinci fundași, patru mijlocași și un mijlocaș mai avansat. Ce aveau ei? Cum să se apere? Mingea era doar în posesia lui AEK, fundașii lor jucau aproape de centrul terenului.

(n.r. – Oltenii aveau 9 oameni în spatele mingii după ultimele schimbări) Incredibil! Asta înseamnă lipsa de experiență în aceste cupe. Lipsă de experiență și la antrenor, dar și la jucători. Craiova nu a avut până acum o experiență, a fost doar anul acesta. Mai au de învățat, mai au de suferit. E păcat!

Ce frumos au jucat până la 2-0! Au avut ocazie să facă 3-0, incredibil! E adevărat, portarul lor, Isenko, a apărat bine. E un portar de reflex, nu iese pe centrări, deși are o înălțime bună”, a mai spus Giovanni Becali.

Eliminarea Craiovei, peste eșecul Stelei cu Middlesbrough

În încheiere, Giovanni Becali a relatat faptul că eliminarea Craiovei din Conference League este mai dramatică decât celebra înfrângere a Stelei cu Middlesbrough, din semifinala Cupei UEFA.

„(n.r. – La ce vă gândeați când s-a terminat meciul?) M-am spălat pe dinți, m-am întins și nu mă lua somnul. Spuneam ‘e adevărat ce s-a întâmplat? Oare ăștia nu sunt sănătoși?’. A exagerat și arbitrul, dar a exagerat pentru că oltenii trăgeau de timp, se apărau. Ce trebuia să facă?

A fost penalty la ultima fază. Ai 2-0, au luat golul în minutul 65. Nu trebuia să îi intereseze ce fac celelalte echipe, ea era deja calificată. Trebuia să ia măcar un punct, era calificată la egal. A fost un meci la fel ca cel cu Sparta Praga, schimbările au fost efectuate la fel ca în meciul cu Sparta Praga.

(n.r. Este cea mai dramatică ratare a unei calificări a unei echipe românești, peste Middlesbrough) Este peste Middlesbrough, da! La 2-0 ei nu mai știau de ei. A fost ultimul meci al serii, arbitrul a așteptat decizia VAR, fluiera oricum finalul. Măcar de rata penalty-ul, e păcat!”, a conchis Giovanni Becali.