Giovanni Becali, reacție dezarmantă după România U19 – Spania U19 1-3: ”N-am remarcat nimic”. Video

Prezent în tribunele stadionului ”Anghel Iordănescu” din Voluntari pentru a urmări partida România U19 – Spania U19 1-3, Giovanni Becali a plecat înainte de fluierul final și a oferit o reacție la cald.

Reacție sinceră a lui Giovanni Becali după România U19 – Spania U19 1-3

Agentul a mărturisit că nu a remarcat niciun jucător în mod deosebit din echipa națională a României și a vorbit despre faptul că ”tricolorii” au avut o perioadă bună în momentul în care spaniolii au jucat cu frâna de mână trasă.

”Un meci în care ne-am sacrificat și în care trebuie să ne sacrificăm. Să încercăm să egalăm sau probabil să nu ne facem de rușine. Să pierzi în fața Spaniei… Avem 4-5 scouteri din Europa care îi cunosc foarte bine pe jucătorii spanioli.

În repriza a doua au lăsat ei tonul puțin jos și ne-am mișcat și noi mai bine. Am dat un gol norocos, putea să fie și al doilea. N-am remarcat nimic, doar jucători pe care îi reprezentăm noi, Barbu, Băsceanu și încă doi”, a declarat Giovanni Becali, plecat de la stadion înainte de finalul întâlnirii, când scorul de 2-1 pentru Spania U19.

Cine l-a impresionat pe Andone din naționala U19

În schimb, fostul mare fundaș Ioan Andone a remarcat curajul cu care au evoluat elevii lui Ion Marin, s-a arătat plăcut surprins de evoluția lui Remus Guțea și a vorbit și despre .

”La 1-1 s-a jucat, am avut două ocazii mari. Am avut bară, gol anulat, dar spaniolii au o școală… Schimbările pe care le-au făcut s-au văzut imediat. Păcat pentru generația asta de copii frumoasă, dar mai avem o șansă cu Danemarca. La 1-1 dacă dădeam gol, altfel era rezultatul, dar era mai important să ținem de egal.

Mi-a plăcut intrarea lui Guțea, nu mă așteptam să fie așa dezinvolt, a dat pase, și-a creat ocazie de gol. Kodor este un jucător interesant, are talie, dar are multe de învățat. Poate fi o soluție de viitor la FCSB, nu poate juca acum titular”, a spus Andone.

Fostul internațional a analizat și , dar regretă faptul că ”roș-albii” nu au reușit să-l aducă și pe Ianis Stoica de la FC Hermannstadt.

”Musi la Dinamo e un transfer bun, dacă era și Ianis Stoica era și mai bine. Dennis Politic nu mi-a plăcut în ultimul sezon, ținând cont de accidentările lui repetate. Cu un an înainte am zis că este un jucător care va ajunge la echipa națională, dar anul ăsta prea multe accidentări și nu descoperă ce are. El revine sănătos și după 3 etape se rupe iar cam în același loc”, a afirmat Andone.

