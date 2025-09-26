Giovanni Becali, reacţie după scandalul în care a fost implicat Ion Geolgău: “A văzut prea multe filme!”

Ion Geolgău este implicat în cel mai recent scandal de la FRF, după ce Giovanni Becali a comentat întâmplarea în

Giovanni Becali a spus totul despre scandalul în care este implicat Ion Geolgău

Ion Geolgău, fostul mare jucător al Universității Craiova, a fost acuzat că i-a dat mesaje cu tentă sexuală unei femei al cărui copil urma să fie prezent la selecția pentru lotul național de juniori. El a recunoscut ulterior că a conversat cu respectiva, după ce stenogramele au ieșit la iveală.

Giovanni Becali a vorbit deschis despre ceea ce s-a întâmplat și a spus că Ion Geolgău a fost influențat direct de filmele prea multe vizionate. Impresarul a spus că a observat această influență în cazul său, după ce a urmărit mai multe filme cu povești cu iz mafiot.

„Eu am văzut atâtea filme și joc rol de DON, îmi plac celelalte. El a văzut altele și îi plac astea!”

„Am auzit și eu chestiile astea… Una e să dai niște mesaje și alta e să… Sunt chestii de un actor, regizor, scenograf. Sunt niște cuvinte pe care nu le-am auzit… Păcat că îl dă afară. A văzut filme prea multe.

Când vezi prea multe filme din astea… Eu am văzut atâtea filme și joc rol de DON, îmi plac celelalte. El a văzut altele și îi plac astea. Eu când caut filme citesc ce scrie acolo, să văd ce zice”, a spus inițial Giovanni Becali.

„Îi scrisese băiatului un cec de 200 de milioane să o lase!”

Ulterior, Giovanni Becali a povestit cel mai recent film văzut, a cărui poveste l-a impresionat cu adevărat. El a făcut un scurt rezumat al acțiunii din producția turcească pe care a vizionat-o alături de soția lui.

„Am văzut un film romantic, a stat și nevasta mea cu mine. Cea mai bogată femeie din Turcia are un băiat, care se însoară cu o fată pe care ea nu o voia. Fac o fată împreună și băiatul moare. Nora își ia fata și pleacă în Germania, unde nu o lasă pe fetiță să învețe turcă.

O dă să învețe germană, engleză și ajunge o arhitectă tare acolo. Ea se îndrăgostește de un turc, născut tot în Germania, dar știa turcește, din tată turc și mamă germană. S-au iubit și când să îi dea inelul a zis că merg la Istanbul. Ajung acolo, se urcă într-un Rolls-Royce și ajung la un hotel, unde bunica ei era patron.

Îi zice că e nepoata ei și că îi lasă toată averea, dar să nu îl ia pe ăla de bărbat și să nu o vadă pe maică-sa niciodată. Dar ea ce crezi că a ales? A ales iubirea și a lăsat banii. Bunică-sa îi scrisese băiatului un cec de 200 de milioane să o lase, și el a zis că nu poate!”, a mai povestit Giovanni Becali la „DON Giovanni”.