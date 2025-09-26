Giovanni Becali surprinde după victoria FCSB: “Mi-a fost frică de un dezastru!”. Îl cere titular pe Târnovanu la națională: “Obligatoriu cu Austria!”

FCSB și a debutat cu dreptul în grupa de Europa League, însă Giovanni Becali este de părere că un mare merit pentru această victorie îl are Ștefan Târnovanu.

“Echipă cu ADN! Au câștigat Cupa Campionilor și asta rămâne și acum”

Ioan Becali este de părere că FCSB este o formație cu multă experiență europeană, iar câștigarea Cupei campionilor Europeni în 1986 atârnă foarte greu și în acest moment și ajută foarte mult la rezultatele actuale.

”FCSB are experiență de Europa, are ADN. A câștigat Cupa Campionilor și a rămas de atunci. I-a bătut pe Ajax, pe Chelsea și a rămas. Echipă cu experiență și experiența se păstrează la orice generație vine. De ce se spune și după 40 de ani că a luat Cupa Campionilor. Au jucat în cupele europene 3-4 ani la rând, au ajuns până în semifinale. Pe când Young Boys sau ăștia, că habar nu am cum au câștigat Cupa în Olanda.

Excepțional nu au jucat, dar s-a văzut că orice jucător vrea să dăruiască ceva, vrea să se sacrifice. Pe când la meciurile din campionat nu e așa, zic ‘nu-i batem acum îi batem mâine pe ceilalți și așa mai departe’. Aici e un meci unde trebuie să luăm puncte, sunt alți jucători.

Baba Alhassan e un jucător pe care nu îl bagi în seamă, dar face treaba murdară. A jucat perfect din punct de vedere al dăruirii și al postului pe care a jucat. E corect, după Târnovanu vine el la meciul de aseară. Un jucător cu greutate, un jucător cu fizic bun.

Și ăla de l-au adus de la Cluj (n.r. – Mamadou Thiam) a jucat bine. Și-au făcut toți treaba, într-un fel sau altul au participat la succesul comun”, a mai spus impresarul, la ”DON Giovanni”.

”Nu credeam în victorie după debandada din țară! Meciul următor vin 50.000”

Ioan Becali a anunțat că FCSB pornește din postura de favorită la întâlnirea cu Young Boys Berna, din etapa a 2-a a grupei de Europa League, și este convins că Arena națională va fi neîncăpătoare.

”O victorie mare pentru FCSB. Nu am crezut. După debandada care a fost aici în țară, mă gândeam că asta mai urmează. Nu au jucat extraordinar, dar au jucat ce trebuie ca să-i bați pe ăia. Acum joacă cu Young Boys, care a pierdut cu 4-1 cu Panathinaikos, dar dacă ne luăm nasul la purtare și nu ne gândim să abordăm aceeași umilință, aceeași dedicare, meciul e greu.

E foarte important. Pentru că au bătut aici, meciul următor vin 50.000 de spectatori. Dacă pierdeau, veneau 30.000. Nu mai e Young Boys echipa de pe timpul lui Dan Petrescu (n.r. – când au întâlnit CFR Cluj), dar elvețienii ăștia sunt ciudați, ne-au bătut pe noi la Mondiale în 1994, poate să nu joace nimic și să-ți dea trei. Au jucători peste tot în Europa.

Nu că avem o șansă, avem prima șansă. La campionat e greu, foarte greu, nimic nu e sigur, dar și Clujul și Steaua (n.r. – FCSB) vor fi în play-off. În retur se schimbă lucrurile complet. Dar să bată aici (n.r. în Olanda), să înceapă cu 3 puncte, să-i bată și pe ăștia, să înceapă cu 6 puncte, după care joacă acasă cu Bologna și dacă fac un egal, sunt la 7 puncte.

Îți trebuie 9-10 puncte să prinzi primele 24, dar e imposibil să nu mai iei încă 3 de undeva. Acum au prima șansă cu Young Boys. Nu numai că ăia au pierdut cu 4-1, ei au bătut, au arătat că devin o formație compactă. Spectatorii nu mai vin 30.000, vin 48-50.000, cât încap pe Arena Națională.

Aseară nu mi-a plăcut arbitrul care i-a ciupit puțin. Nu e că a decis ceva, dar arbitrul din Estonia niște faulturi minore nu le dădea, la ei le dădea”, a declarat Giovanni Becali.

Giovanni Becali, previziuni pentru duelul cu Young Boys

”FCSB i-a zăpăcit cu pressingul! Miculescu face 3,5 milioane de euro”

Impresarul Giovanni Becali este de părere că jocul din Olanda a fost câștigat prin tactica aleasă de staff-ul tehnic și prin pressingul pus la cale. De asemenea, el a vorbit la superlativ despre David Miculescu, autorul singurului gol cu Go Ahead Eagles.

”Alibec a dat o pasă de gol, a venit în spate, a făcut pressing. Steaua (n.r. – FCSB) i-a zăpăcit cu pressingul. Cel mai bun meci al FCSB-ului de când a început meciul. Un meci făcut cu cap de staff-ul tehnic.

Ei jucau cu trei fundași, ieșeau frumos, dar aveam imediat cinci jucători în apropierea lor și ieșeau greu. Singura ocazie a fost cu o pasă lungă și o greșeală a noastră. A greșit o dată fundașul central, dar s-a recuperat.

Mi-a plăcut Miculescu. Singura minge clară pe care a avut-o și a dat-o frumos, plasat. E un jucător bun, nu foarte bun. E și bun, și util. Bun pentru că a dat bine în minge și a dat-o unde trebuie, la colțul lung, cu o liniște fenomenală. Și util în sensul că face și faza de apărare.

, dar trebuie să aibă și constanță. Dacă mâine ar fi calciomercato, eu l-aș pune la 3,5 milioane. Ăștia cu care au jucat nu plătesc atât, mai mult de 1-1,5 milioane nu dau.

De multe ori nu-ți dai seama că e un jucător excepțional, dar el face o muncă neagră care nu o vezi niciodată. Vine până aproape de fundaș. El este atacant, dar o face și pe asta la negru unde nu plătește taxe.

E și mai lent, el nu are viteza lui Octavian Popescu sau a lui Bîrligea, dar lent așa cum e în situații cum a avut-o pe sta în careu, erau 7-8 jucători în careu, a găsit colțul lung, frumos, elegant. E puternic, sare la cap bine, e un băiat cuminte așa cum pare pe teren și cred că execută toate ordinele antrenorului la antrenamente”, a explicat agentul.

Giovanni Becali i-a făcut prețul lui Miculescu

Giovanni Becali îl laudă pe Târnovanu după victoria FCSB-ului din Europa League

În cadrul celei mai recente ediții a , marele impresar român l-a declarat pe portarul campioanei României omul meciului cu Go Ahead Eagles și l-a cerut titular la echipa națională.

”Trei puncte grozave. Când au ratat olandezii singur cu portarul, mi-a fost frică de un dezastru. Mă gândeam că ne dau un gol, intrăm noi în derivă. Bine că a scos-o Târnovanu, care a fost omul meciului. Târnovanu este neluat în seamă de vreo 2-3 ani și joacă titular în campionat, titular în cupele europene.

Uită-te la ceilalți portari pe unde sunt, Oviedo și așa mai departe, și nu joacă. Nu dau nume, dar nu joacă unul. Și culmea, la națională ne încăpățânăm să nu-l convocăm pe Târnovanu. Da, a fost în lot și se plimbă, ce face? Nu e corect”, a afirmat el.

Târnovanu, cerut titular la națională: “Obligatoriu cu Austria!”

Agentul de jucători nu înțelege de ce Ștefan Târnovanu nu este folosit ca titular la echipa națională a Româniie și consideră că acesta ar trebui să fie în poartă la partida cu Austria din preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor.

”(n.r. – La forma pe care o arată și la ce se întâmplă cu ceilalți portari, Târnovanu trebuie să apere cu Austria?) Da, automat. Orice altă alegere e de neînțeles. Și la experiența antrenorului pe care îl avem nu pot să înțeleg cum îl evită pe Târnovanu, jucând în cupele europene până în optimi și doi ani campion.

Că nu dă cu piciorul, păi n-am văzut o pasă greșită. Ce ar trebui să-l vedem cum dă cu interiorul, cu exteriorul sau ce să facă, să o înalțe, să o jongleze și să dea din lob. Ne încăpățânăm câteodată la echipa națională cu câțiva jucători… Cum s-a încăpățânat și cu Mitriță până la urmă”, a spus Ioan Becali, la ”DON Giovanni”.

Giovanni Becali i-a făcut echipa lui Mircea Lucescu

”Mitriță rezolvă partide de unul singur în China. Suntem în fenomen, dar nu decidem noi. Mitriță a plecat în China, e mai departe, dar ăsta (n.r. – Târnovanu) e zi de zi aici. Dacă ar fi jucat 80-90% din meciuri, Mitriță ar fi fost un număr 10 pe care noi nu-l avem. Nu că stânga, număr 10, lasă-l să facă ce vrea. El ia mingea, mai și greșește, toți decarii greșesc.

În schimb avem mulți cu numărul 1, dar jucăm cu ecuație greșită. Pentru portarii care nu joacă e greu, dar la atacanți e altceva. În locul lui Dennis Man nu ai pe cine să bagi, în stânga, în locul lui Baiaram, nu ai cu cine să joci și eu aș juca cu el. Și aș juca cu Bîrligea în locul lui Drăguș”, a precizat Ioan Becali, la ”DON Giovanni”.