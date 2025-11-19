Sport

Giovanni Becali, replică devastatoare în războiul cu Traian Băsescu: „Mai bine infractor decât turnător!”

După ce Traian Băsescu i-a răspuns lui Giovanni Becali în urma declarațiilor despre condamnarea sa la închisoare, celebrul impresar vine cu o nouă replică. Ce i-a transmis fostului președinte
Ciprian Păvăleanu
19.11.2025 | 08:20
Giovanni Becali i-a dat o replică tăioasă lui Traian Băsescu, după ultimele sale declarații. Foto: Colaj FANATIK
Traian Băsescu i-a dat o replică dură lui Giovanni Becali după ceea ce a declarat în ediția trecută de „Giovanni Show”. Celebrul impresar spune că, deși îi poartă un respect enorm, fostul președinte ar fi cel ce a dat ordin pentru ca el să intre la închisoare.

Giovanni Becali, replică tăioasă pentru Traian Băsescu

Traian Băsescu, fostul președinte al României, a răspuns declarațiilor lui Giovanni Becali în doar câteva cuvinte, iar legendarul agent nu a stat pe gânduri și a dat o replică nucleară: „Cred că s-a exprimat civilizat. Din moment ce te-ai dus la pușcărie, înseamnă că ești infractor, doar că ai o șansă să te reabilitezi. Și el a fost infractor, dar s-a reabilitat. Una e să fii infractor, dar e și mai rău să fii turnător. Mai bine infractor. Turnătorul mai comite alta, infractorul se reabilitează.

El știe că eu l-am simpatizat. Și el m-a simpatizat. Mă chema când era președinte. Atunci nu eram infractor (n.r. – râde), eram președinte la Rapid. L-am apărat când se certa cu Vanghelie și am zis eu: „Șobolanul ăla se ia cu Băsescu, mă?”. I-a plăcut atunci, m-a sunat să mă felicite pentru ce am zis.

Ronaldo, Messi, Mourinho, toți au făcut evaziune. Eu mi-am văzut de treabă, m-am purtat civilizat. El mă chema la Cotroceni și-mi zicea să nu plec de la Rapid. Aveam restaurantul „Doi Cocoși” și erau gropi în stradă pe atunci, erau bălți. El era primar și l-am sunat să-i zic: „Un restaurant cu nume, trece lumea prin bălți… e urât”. Și mi-a zis că acolo se va face cel mai frumos bulevard pe patru benzi. Era în plan, s-a făcut mai târziu, după mandatul lui.

Eu, fraier, dacă nu am crezut, nici n-am cumpărat terenuri cu 10 dolari metru pe atunci, nici nu m-am gândit că acolo se vor face cartiere stânga-dreapta. Am avut o relație bună cu el. Eu îi ziceam președintele meu, iar când am intrat la închisoare îmi zicea lumea: „Na, mă! Președintele tău”. Eu cred că a zis în glumă. În sfârșit, îi mulțumesc (n.r. – râde). Știi de ce a răspuns? Pentru că mă simpatizează. Eu am luat și masa cu el la Doi Cocoși”, a spus Ioan Becali la „Giovanni Show”.

Ce declarase inițial Giovanni Becali

Ioan Becali a făcut parte din cei ce au fost condamnați la închisoare în urma Dosarului Transferurilor, iar el este de părere că președintele țării de la acea vreme, Traian Băsescu, a ordonat ca ei să execute pedeapsa: 

„Cu Băsescu la început am fost bine, când era primar. Mă chema, îl chemam… Dup-aia, când a venit procesul (n.r. – procesul legat de Dosarul Transferurilor), a zis: „Tocaţi-i! Tocaţi-i!”. El şi cu ăla care era la ANAF, Sebastian Bodu”, declarase Giovanni Becali, la „Giovanni Show”.

Cum i-a răspuns Traian Băsescu

Traian Băsescu nu a vrut să comenteze foarte multe despre subiectul Giovanni Becali, însă a rostit doar câteva cuvinte, suficiente pentru a lansa un atac dur: „Nu vreau să vorbesc despre Giovanni Becali. (n.r. Reporter: Spune că ați dat un ordin împotriva lui…) Orice infractor crede că îl urmărește președintele!”, a spus fostul președinte, conform iamsport.ro.

