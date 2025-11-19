Giovanni Becali, replică devastatoare în războiul cu Traian Băsescu: „Mai bine infractor decât turnător!”

ADVERTISEMENT

Traian Băsescu i-a dat o replică dură lui Giovanni Becali după ceea ce a declarat în ediția trecută de „Giovanni Show”. Celebrul impresar spune că, deși îi poartă un respect enorm, fostul președinte ar fi cel ce a dat ordin pentru ca el să intre la închisoare.

Giovanni Becali, replică tăioasă pentru Traian Băsescu

Traian Băsescu, fostul președinte al României, a răspuns declarațiilor lui Giovanni Becali în doar câteva cuvinte, iar legendarul agent nu a stat pe gânduri și a dat o replică nucleară: „Cred că s-a exprimat civilizat. Din moment ce te-ai dus la pușcărie, înseamnă că ești infractor, doar că ai o șansă să te reabilitezi. Și el a fost infractor, dar s-a reabilitat. Una e să fii infractor, dar e și mai rău să fii turnător. Mai bine infractor. Turnătorul mai comite alta, infractorul se reabilitează.

El știe că eu l-am simpatizat. Și el m-a simpatizat. Mă chema când era președinte. Atunci nu eram infractor (n.r. – râde), eram președinte la Rapid. L-am apărat când se certa cu Vanghelie și am zis eu: „Șobolanul ăla se ia cu Băsescu, mă?”. I-a plăcut atunci, m-a sunat să mă felicite pentru ce am zis.

Ronaldo, Messi, Mourinho, toți au făcut evaziune. Eu mi-am văzut de treabă, m-am purtat civilizat. El mă chema la Cotroceni și-mi zicea să nu plec de la Rapid. Aveam restaurantul „Doi Cocoși” și erau gropi în stradă pe atunci, erau bălți. El era primar și l-am sunat să-i zic: „Un restaurant cu nume, trece lumea prin bălți… e urât”. Și mi-a zis că acolo se va face cel mai frumos bulevard pe patru benzi. Era în plan, s-a făcut mai târziu, după mandatul lui.

Eu, fraier, dacă nu am crezut, nici n-am cumpărat terenuri cu 10 dolari metru pe atunci, nici nu m-am gândit că acolo se vor face cartiere stânga-dreapta. Am avut o relație bună cu el. Eu îi ziceam președintele meu, iar când am intrat la închisoare îmi zicea lumea: „Na, mă! Președintele tău”. Eu cred că a zis în glumă. În sfârșit, îi mulțumesc (n.r. – râde). Știi de ce a răspuns? Pentru că mă simpatizează. Eu am luat și masa cu el la Doi Cocoși”, a spus Ioan Becali la „Giovanni Show”.

Ce declarase inițial Giovanni Becali

iar el este de părere că președintele țării de la acea vreme,

„Cu Băsescu la început am fost bine, când era primar. Mă chema, îl chemam… Dup-aia, când a venit procesul (n.r. – procesul legat de Dosarul Transferurilor), a zis: „Tocaţi-i! Tocaţi-i!”. El şi cu ăla care era la ANAF, Sebastian Bodu”, declarase Giovanni Becali, la „Giovanni Show”.

Cum i-a răspuns Traian Băsescu

Traian Băsescu nu a vrut să comenteze foarte multe despre subiectul Giovanni Becali, însă a rostit doar câteva cuvinte, suficiente pentru a lansa un atac dur: „Nu vreau să vorbesc despre Giovanni Becali. (n.r. Reporter: Spune că ați dat un ordin împotriva lui…) Orice infractor crede că îl urmărește președintele!”, a spus fostul președinte, conform