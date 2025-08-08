Giovanni Becali, replică fabuloasă după FCSB – Drita 3-2: “Mă gândeam la o nenorocire”

FCSB părea că se îndreaptă spre un nou eșec usturător în cupele europene, însă a reușit o remontada fantastică în repriza secundă. Giovanni Becali a povestit cum a trăit meciul în care echipa vărului său, Gigi Becali, a fost condusă cu 2-0 în minutul 60, dar a câștigat cu 3-2.

„Roș-albaștrii” pleacă cu prima șansă, însă calificarea se va juca în deplasare, acolo unde kosovarii i-au rugat pe cei de la FCSB să nu deplaseze suporteri, pentru a evita orice conflict.

În direct la podcastul DON Giovanni, Ioan Becali a povestit cum a trăit meciul de joi seară din turul al treilea preliminar al UEFA Europa League: „La 2-0 pentru Drita mă gândeam la o mare nenorocire. Îți dai seama ce amărăciune? Stai, că meciul încă nu e jucat. Dacă ei au avut 2-0 aici… ei nu au avut niciun spectator. Nu uita că cei din Kosovo sunt mai aprigi decât ceilalți. Sunt echipe înființate de curând. Sunt echipe noi.

La 2-0 am schimbat pe Craiova puțin, să văd ce mai face Craiova, la Cluj știam deja situația. Atacantul nu e recuperat total, dar el are nevoie și de mingi. Ca să o bage în ațe, trebuie să i-o dea cineva și nu prea are cine. Nici din stânga, nici din dreapta. Bîrligea e atacant, e unul dintre cei mai buni fotbaliști din campionatul nostru”, a spus celebrul impresar la podcastul DON Giovanni.

„Bîrligea și Munteanu? 5-6 milioane cu tot cu bonusuri”. Giovanni Becali, verdict dur despre valoarea reală a fotbaliștilor din România

Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj, spera să-l transforme pe golgheterul Louis Munteanu într-un transfer record, însă cel puțin până în acest moment. Giovanni Becali este de părere că niciun fotbalist român nu va mai fi vândut pe o sumă mai mare de 10 milioane de euro în viitorul apropiat:

„Noi nu vom mai avea jucători români să se dea pe sume mari. A luat Clujul 18 milioane? (n.r. – pe Louis). Mă, dar de ce nu a luat 4-5 dacă a avut ofertă? Ăsta e prețul! Să dea Dumnezeu să apuc și eu să văd un român că mai pleacă pe 10 milioane. Să facă alții, dar să dea Dumnezeu să mai văd și eu. Fără televiziuni, fotbalul ar fi varză la noi. Jucătorii sunt umflați. Dacă nu mai vin eu și Dragomir aici, ajungem rău.

Hai să zic că poate mai prind până în 10 milioane, dar nu cred. Louis Munteanu și Bîrligea sunt 5-6, cu tot cu bonusuri. Asta cu 18 milioane a fost exact ca a lui Mitică Corleone”, a explicat Ioan Becali în cadrul emisiunii DON Giovanni.

