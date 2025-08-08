Sport

Giovanni Becali, replică fabuloasă după FCSB – Drita 3-2: “Mă gândeam la o nenorocire”

Cum a trăit Giovanni Becali meciul de infarct al lui FCSB cu Drita, de pe Arena Națională: „La 2-0 am schimbat pe Craiova”
FANATIK
08.08.2025 | 11:05
Giovanni Becali replica fabuloasa dupa FCSB Drita 32 Ma gandeam la o nenorocire
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali, replică fabuloasă după remontada FCSB - Drita 3-2: „Am dat pe Craiova”. Foto: Colaj FANATIK

FCSB părea că se îndreaptă spre un nou eșec usturător în cupele europene, însă a reușit o remontada fantastică în repriza secundă. Giovanni Becali a povestit cum a trăit meciul în care echipa vărului său, Gigi Becali, a fost condusă cu 2-0 în minutul 60, dar a câștigat cu 3-2.

ADVERTISEMENT

Cum a trăit Giovanni Becali FCSB – Drita 3-2. Celebrul impresar nu a mai putut să se uite după 0-2

FCSB a reușit să câștige pe Arena Națională în meciul interzis cardiacilor împotriva lui Drita, din Kosovo. „Roș-albaștrii” pleacă cu prima șansă, însă calificarea se va juca în deplasare, acolo unde kosovarii i-au rugat pe cei de la FCSB să nu deplaseze suporteri, pentru a evita orice conflict.

În direct la podcastul DON Giovanni, Ioan Becali a povestit cum a trăit meciul de joi seară din turul al treilea preliminar al UEFA Europa League: „La 2-0 pentru Drita mă gândeam la o mare nenorocire. Îți dai seama ce amărăciune? Stai, că meciul încă nu e jucat. Dacă ei au avut 2-0 aici… ei nu au avut niciun spectator. Nu uita că cei din Kosovo sunt mai aprigi decât ceilalți. Sunt echipe înființate de curând. Sunt echipe noi.

ADVERTISEMENT

La 2-0 am schimbat pe Craiova puțin, să văd ce mai face Craiova, la Cluj știam deja situația. Atacantul nu e recuperat total, dar el are nevoie și de mingi. Ca să o bage în ațe, trebuie să i-o dea cineva și nu prea are cine. Nici din stânga, nici din dreapta. Bîrligea e atacant, e unul dintre cei mai buni fotbaliști din campionatul nostru”, a spus celebrul impresar la podcastul DON Giovanni.

„Bîrligea și Munteanu? 5-6 milioane cu tot cu bonusuri”. Giovanni Becali, verdict dur despre valoarea reală a fotbaliștilor din România

Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj, spera să-l transforme pe golgheterul Louis Munteanu într-un transfer record, însă suma exagerat de mare a făcut ca tânărul atacant să rămână în Ardeal, cel puțin până în acest moment. Giovanni Becali este de părere că niciun fotbalist român nu va mai fi vândut pe o sumă mai mare de 10 milioane de euro în viitorul apropiat:

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin...
Digi24.ro
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)

„Noi nu vom mai avea jucători români să se dea pe sume mari. A luat Clujul 18 milioane? (n.r. – pe Louis). Mă, dar de ce nu a luat 4-5 dacă a avut ofertă? Ăsta e prețul! Să dea Dumnezeu să apuc și eu să văd un român că mai pleacă pe 10 milioane. Să facă alții, dar să dea Dumnezeu să mai văd și eu. Fără televiziuni, fotbalul ar fi varză la noi. Jucătorii sunt umflați. Dacă nu mai vin eu și Dragomir aici, ajungem rău.

ADVERTISEMENT
Ce lovitură ar fi! Ianis Hagi poate ajunge la un club din România,...
Digisport.ro
Ce lovitură ar fi! Ianis Hagi poate ajunge la un club din România, însă nu la FCSB sau Farul

Hai să zic că poate mai prind până în 10 milioane, dar nu cred. Louis Munteanu și Bîrligea sunt 5-6, cu tot cu bonusuri. Asta cu 18 milioane a fost exact ca a lui Mitică Corleone”, a explicat Ioan Becali în cadrul emisiunii DON Giovanni.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali, REPLICA FABULOASA dupa FCSB - Drita 3-2: “MA GANDEAM LA O NENOROCIRE”

Transferuri SuperLiga 2025, mercato de vară. Mirel Rădoi a renunțat la un jucător...
Fanatik
Transferuri SuperLiga 2025, mercato de vară. Mirel Rădoi a renunțat la un jucător după U Craiova – Trnava 3-0
Tatăl lui Assad Al Hamalawi, interviu după U Craiova – Trnava 3-0: „Va...
Fanatik
Tatăl lui Assad Al Hamalawi, interviu după U Craiova – Trnava 3-0: „Va fi golgheterul echipei”. Video exclusiv
Editorial Cristian Măciucă: Malcom Edjouma, pedigree european. De ce Gigi Becali nu trebuie...
Fanatik
Editorial Cristian Măciucă: Malcom Edjouma, pedigree european. De ce Gigi Becali nu trebuie să renunțe la fotbalistul care îl făcea să exclame: „Bă, tu ai 7 picioare!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Ilie Balaci: 'Multă...
iamsport.ro
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Ilie Balaci: 'Multă lume nu știe, dar sunt însurat. Soția mea e frumoasă și deșteaptă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!