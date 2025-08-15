Giovanni Becali, REPLICĂ ÎN FORȚĂ înainte de ÎNTÂLNIREA Donald Trump – Vladimir Putin

Giovanni Becali a explicat cum se va desfășura, de fapt, întâlnirea istorică dintre președintele SUA, Donald Trump, și șeful Federației Ruse, Vladimir Putin, din Alaska, în contextul celei mai dure negocieri de pace pentru Ucraina.

Cum vede Giovanni Becali întâlnirea dintre Trump și Putin

Omul de afaceri român a vorbit despre cea mai așteptată discuție a unor șefi de stat. După mai bine de trei ani de război între Rusia și Ucraina, . În acest context, impresarul a spus că este necesar ca și Ucraina să cedeze din teritorii dacă dorește ca vărsarea de sânge să se oprească.

„Să se încheie și pacea asta odată. Trebuie să se încheie. Eu nu îi înțeleg pe cei care, într-adevăr, sunt analiști politici, cunosc geografie, cunosc de toate. Păi dacă vreți pace trebuie să dea și Ucraina ceva. Ori rușii trebuie să ia. Să nu ia tot, dar ceva trebuie să ia, că altfel nu se face pace”, a comentat Giovanni Becali în emisiunea realizată de Horia Ivanovici, Don Giovanni, de la FANATIK.

Ce va cere Putin pentru a opri măcelul din Ucraina

El a continuat și a prezentat un posibil scenariu pe care Putin l-ar putea pune în discuție cu Trump. În momentul de față, se știe că Rusia deține o parte importantă din teritoriile ucrainene la care nu intenționează să renunțe nici țara agresoare, dar nici cea victimă.

„Rusia sigur va zice: avem alea două teritorii pe care le avem în Constituție, sunt țările noastre, alea două rămân ale noastre, alea pe care nu le avem poate să vină la noi, Crimeea e a noastră și ne-a primit lumea cu flori, ridicați-ne și sancțiunile economice. Și dacă vrei pace zici: bă, decât să pierd tot și să văd mame, părinți plângând, tragediile pe care le vedem, hai să facem pacea asta. Pierdem 13-14-15% din Ucraina, ar mai avem 85”, a explicat Giovanni Becali.

Donald Trump, candidat la premiul Nobel pentru Pace

De asemenea, afaceristul a fost întrebat dacă, în eventualitatea situației în care , acesta din urmă ar merita să primească un premiu Nobel pentru Pace.

„Dacă o face, merită un premiu Nobel, dar pentru această pace trebuie să aibă și metode de a o face. Dacă face pace în niște condiții prielnice atât rușilor, cât și ucrainenilor, echitabilă cât de cât, merită premiul Nobel și încă un mandat pentru America”, a conchis Becali.

