Giovanni Becali, revoltat după ce Borza a fost accidentat de preparatorul fizic: “Rapid poate să ceară despăgubiri”

Andrei Borza, tânărul jucător de la Rapid, văzut drept viitorul fundaș stânga de bază al echipei naționale, a avut parte de un ghinion teribil. , după ce a fost lovit de unul dintre preparatorii fizici. Giovanni Becali este de părere că oficialii giuleșteni au tot dreptul să ceară despăgubiri.

Andrei Borza ratează meciurile Rapidului după accidentarea suferită la echipa națională

Mircea Lucescu avea în plan să îl titularizeze pe Andrei Borza în apărare în meciul cu Canada și, dacă ar fi avut o evoluție bună, putea să se impună în fața lui Bancu, chiar și în duelul cu Cipru, însă socotelile selecționerului au fost degeaba.

Cu câteva zile înainte de meciul amical cu reprezentativa Canadei, Andrei Borza s-a accidentat la antrenamente. , iar fundașul stânga va sta săptămâni bune pe tușă, fiind nevoit să poarte o gheată ghipsată.

Giovanni Becali: „O echipă mare cerea despăgubiri, un milion și jumătate de euro!”

Lui Giovanni Becali nu i-a venit să creadă cât ghinion a avut tânărul fotbalist. Cel care l-a accidentat pe Andrei Borza a fost chiar unul dintre preparatorii fizici ai naționalei, care a avut o intrare dură asupra jucătorului de la Rapid.

„Nu cred. Cum adică să se ducă în lotul echipei naționale și preparatorul să îl accidenteze? Asta e un ghinion. Preparatorul nu avea voie să intre în acel grup. Probabil nu aveau oameni și l-au pus și pe ei să joace. E un ghinion incredibil. Nu poți să dai vina pe Lucescu. În locul unuia dintre preparatori putea să intre cineva care a jucat fotbal. În orice caz, el va fi viitorul fundaș al echipei naționale, mai ales că e nevoie de o reîmprospătare. Bancu e experimentat, joacă bine sus, dar se văd anii la Bancu. Uită de situația din apărare. Punem 33 de ani cu 19 ani? Borza are viață înainte.

În cazul ăsta, clubul poate să revendice despăgubiri. Ar fi normal, dar la noi nu se practică. Nu pot să înțeleg. A lipsit la meciurile echipei naționale și lipsește și minim un joc la Rapid. O echipă mare cerea despăgubiri, un milion și jumătate de euro. Oferte nu mai erau. S-a închis. Sunt multe cluburi care încearcă zeci de jucători și poate ia unul. În iarnă se poate. Se iau jucători imediat. E tânăr”, a explicat Giovanni Becali în podcastul Don Giovanni.