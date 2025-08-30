Giovanni Becali rupe tăcerea după 30 de ani. Dezvăluiri incendiare de la celebrele blaturi din fotbalul românesc

, unul care va rămâne mult timp în memoria microbiștilor. Blatul care n-a fost, pentru că Ionel Ganea a vrut să joace „pe bune”.

Ioan Becali, despre celebrul U Craiova – Rapid 2-2: „Nu m-am băgat”

Concret, în ultima etapă, Rapidul antrenat de Mircea Lucescu avea nevoie de victorie pentru a câștiga titlul. Pe locul secund era Steaua, condusă de Mihai Stoichiță. Rapidul juca în Bănie, contra Craiovei. Mai mult decât atât, în finala Cupei României se întâlneau Rapid și… Craiova. Toată lumea a făcut calculele și părea extrem de simplu: Rapid bate în campionat și ia titlu, iar Craiova câștigă Cupa și merg amândouă în cupele europene. Doar că, spre surpriza tuturor, Craiova a făcut 2-2 cu Rapid în ultima etapă și a pierdut apoi finala Cupei. Steaua a devenit campioană, Rapid a luat Cupa și Craiova a ratat Europa.

„Președinte la Craiova era Crăciunescu. Antrenori erau Alexanko cu Esteban Vigo. Ei (n.r. – oltenii) voiau să facă în așa fel încât să piardă în campionat și să câștige Cupa și Craiova să joace (n.r. – în cupele europene). Spaniolii (n.r. – cei doi antrenori ai oltenilor) nu știau de așa ceva.

(n.r. – poveștile spun că Giovanni Becali a fost rugat să nu se bage). Eu nu m-am băgat. M-au chemat Esteban și cu.. – uite, de la Crăciunescu că… știa și Craiova… trebuie să cutare… – și mi-au zis ‘Domne, dacă noi suntem antrenorii, la noi nu se întâmplă așa ceva în Spania! Noi jucăm să batem aici și în finală. Dacă nu… înseamnă că nu suntem buni!’. Și așa au făcut. Eu nu am avut niciun amestec. Niciodată nu m-am băgat într-un meci”, a povestit Ioan Becali la podcastul DON GIOVANNI.

Două meciuri cu cântec ale Rocarului lui Gigi Nețoiu

Două au avut în prim-plan Rocarul patronat la vremea respectivă de Gigi Nețoiu. Ioan Becali a readus în atenție un duel cu Petrolul, care trebuia să se termine la egalitate, dar și un meci cu Gloria Bistrița a faimosului Jean Pădureanu.

„Nețoiu avea Rocar și juca la Bistrița, cred. Și vorbește cu frate-miu să facă un meci egal sau să câștige… să facă un blat. Cu Florin Marin pe margine. Nu, nu, nu, cu Petrolul jucau. Cu Petrolul, când era Liviu Luca, șeful Petrom. Nu era la Bistrița, era Petrolul cu Rocar. Și se duc la Luca, care era cel mai tare. Petrolul cu Rocar trebuia să facă meci egal. Și Luca zice ‘Ok, ați venit la mine – Victor cu Nețoiu –, dar Giovanni știe?’. Eu habar nu aveam, dar ei zic ‘Știe, Giovanni!’. Și el: ‘Bă, nu-mi convine, dar sunt de acord’. Eu habar nu aveam și nu mi-au zis nimic.

Mai târziu se întâmplă pe Rocar, cu Bistrița. Jean Pădureanu trebuia să câștige, Nețoiu dă un gol, 1-0, câștigă. Și Florin Marin îi zice lui Halagian ‘Băi, nea Florine, măcar să ne dea înapoi ce le-am dat…’. Și Florin zice ‘Facem procesul fundului… găurit?’. Și cu asta, basta. Halagian era și jucător de poker. Era armeanul șmecherit. N-am fost amestecat, dar știam…

Niciodată (n.r. – nu s-a implicat în blaturi). Nu mi-a plăcut. Bate-mă! Bate-mă, câștigă… până la urmă aia e frumusețea fotbalului”, a rememorat Giovanni Becali.

