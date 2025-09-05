Sport

Giovanni Becali l-a distrus în direct pe Pederzoli: „Ăsta-i căra geanta lui Dan Petrescu în China. O să mă duc la Șucu și va fi revoluție”

Giovanni Becali este gata să facă „revoluție”! Ce l-a enervat pe celebrul impresar la Mauro Pederzoli, directorul sportiv al celor de la Rapid
Ciprian Păvăleanu
05.09.2025 | 14:30
Giovanni Becali a răbufnit la adresa lui Mauro Pederzoli. Foto: Colaj FANATIK

În urma scandalului creat în jurul lui Andrei Borza după ce și-a petrecut câteva ore din ziua sa liberă la un festival de muzică, Mauro Pederzoli l-a amendat pe fundașul lateral al Rapidului. Giovanni Becali, impresarul tânărului fotbalist, a răbufnit la adresa italianului, care a înaintat această sancțiune.

Giovanni Becali a răbufnit la adresa lui Pederzoli: „Nu vreau să se ajungă la asta”

Giovanni Becali a vorbit și în trecut, tot la podcastul „Don Giovanni”, despre intenția lui Mauro Pederzoli de a-l amenda pe Andrei Borza cu jumătate din salariul pe o lună în urma escapadei sale de la un festival de muzică.

Celebrul impresar nu este de părere că tânărul a făcut o mare greșeală și nu vede un motiv clar pentru a-l amenda. Deși la acel moment părea o problemă rezolvată, Mauro Pederzoli l-a amendat, totuși, pe Borza, cu o sumă de 600 de euro, fapt ce l-a enervat pe Ioan Becali:

„(n.r. – Ați simțit o nerăbdare din partea conducerii Rapidului pentru transferul lui Borza?) Da, dar eu nu înțeleg. Sunt speriați de bombe. Că a fost la spectacol, i-au dat amendă 600 de euro, dar pe ce bază? Eu o să mă duc la domnul Șucu și o să-i spun să-i dea cei 600 de euro jucătorului, pentru că e vorba de gest.

Dacă vrea domnul Șucu să știe ce se întâmplă la Rapid, îi spun eu. Nu m-am băgat, dar o să-i spun eu ce oameni are la Rapid. Nu vreau să ajung la asta, dar dacă ajung la asta va fi o revoluție ca în filme. Vorbesc de oameni din conducere”, a spus Ioan Becali la emisiunea „Don Giovanni”.

Ioan Becali dorește să poarte o discuție serioasă cu Dan Șucu: „A făcut o mare greșeală”

Giovanni Becali este de părere că Dan Șucu are o încredere mult prea mare în abilitățile lui Mauro Pederzoli, însă este gata să-i explice patronului de la Rapid cu cine colaborează, de fapt:

„Are o încredere oarbă în niște oameni… o să-i spun eu: «Domnule Șucu, îl cunoașteți de 3 luni pe Mauro, eu îl cunosc de 30 de ani, de când făcea ziare». Cum poți tu, director sportiv, să dai amendă jucătorului, mai ales când ai un președinte acolo, care e și acționar minoritar.

Domnul Șucu a făcut o greșeală mare să-i dea frâu liber unui om care n-a făcut altceva în 30 de ani decât să stea pe bancă lângă antrenor. A fost în China cu Dan Petrescu și-i ducea geanta. O să-i spun eu lui Dan Șucu cine e directorul sportiv despre care el crede că-l va salva.

Când a vrut să-i taie jumătate de salariu, i-am zis: «Mauro, nu te juca cu cariera ta. Ții minte cu 5 zile înainte să vii la Rapid, când te-a dat afară Parma, mi-ai zis: Giovanni, găsește-mi ceva». O să o reglăm, dar nu cu el, ci cu domnul Șucu, să-i spun ce oameni are lângă dânsul”, a mai spus Giovanni Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.

