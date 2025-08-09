Giovanni Becali s-a întâlnit cu Messi: “Ia cartea mea de vizită, înseamnă contract de 20 de milioane de euro”

Prin natura muncii sale de impresar de jucători, Giovanni Becali a întâlnit de-a lungul timpului . Însă, una dintre vedetele care l-au impresionat cel mai mult a fost Leo Messi.

Unde s-a întâlnit Giovanni Becali cu Messi

Întrebat de moderatorul Horia Ivanovici la cea mai nouă ediție a cum este ca om marele star Lionel Messi, Ioan Becali a dezvăluit că i-a oferit argentinianului cartea sa de vizită și i-a propus să-i fie agent.

”Eu cu Messi am poză. Pe Messi l-am întâlnit de două ori. O dată la Barcelona, la Prințesa Sofia, hotelul unde toată lumea se vedea, și aici când a jucat cu Dinamo. Nevastă-mea era prietenă cu soția ambasadorului argentinian și mi-a zis ‘Giovanni, vine Messi aici, joacă Barcelona cu Dinamo’.

Uite poza, erau Messi și Mascherano. I-am zis lui Carlos, omul care e pe margine, care stă de 20 de ani acolo, și a venit cu Messi, cu Mascherano. I-am zis lui Messi ‘ia și cartea mea de vizită pentru că asta înseamnă un contract de peste 20 de milioane de euro net în viitor’. Nu avea Messi atunci 20 de milioane. A început să râdă”, a declarat Becali.

Messi era un sfânt pe vremuri

Impresarul și-a adus aminte că Javier Mascherano, actualul antrenor de la Inter Miami, a glumit pe seama ofertei pe care i-a făcut-o lui Messi și a precizat că a doua întâlnire a avut loc în celebrul hotel Prințesa Sofia.

”Mascherano a zis ‘mie mi-ar conveni ce spui tu, dar lui Messi nu știu’. Leo îi spuneam. Mascherano este antrenorul lui acum la Inter Miami. Messi are o prietenie mare cu Luis Suarez, cu Neymar era prieten. La ambasada Argentinei din București, unde am făcut poza, Messi s-a comportat superb, le-a dat autografe, a făcut poze cu toți. Messi e un înger, e ceva de pe altă planetă

La Prințesa Sofia era accidentat și venea de la un consult. Era cu Busquets, al cărui tată a fost portarul Barcelonei și a jucat cu Hagi, cu Koeman era acolo. Ne-am văzut la bar. Atunci era un sfânt, acum văd că mai vorbește puțin cu Beckham. Are copiii mari, ce norocos, are trei băieți”, a spus Ioan Becali, la emisiunea ”DON Giovanni”.

