Sport

Giovanni Becali s-a întâlnit cu Messi: “Ia cartea mea de vizită, înseamnă contract de 20 de milioane de euro”

Ioan Becali a povestit la emisiunea ”DON Giovanni” că l-a întâlnit de două ori pe superstarul Lionel Messi și a avut numai cuvinte de laudă pentru argentinian.
Traian Terzian
09.08.2025 | 17:50
Giovanni Becali sa intalnit cu Messi Ia cartea mea de vizita inseamna contract de 20 de milioane de euro
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali, amintiri de neuitat de la întâlnirile cu Messi. Sursă foto: colaj Fanatik

Prin natura muncii sale de impresar de jucători, Giovanni Becali a întâlnit de-a lungul timpului nume mari din fotbalul mondial. Însă, una dintre vedetele care l-au impresionat cel mai mult a fost Leo Messi.

ADVERTISEMENT

Unde s-a întâlnit Giovanni Becali cu Messi

Întrebat de moderatorul Horia Ivanovici la cea mai nouă ediție a emisiunii ”DON Giovanni” cum este ca om marele star Lionel Messi, Ioan Becali a dezvăluit că i-a oferit argentinianului cartea sa de vizită și i-a propus să-i fie agent.

”Eu cu Messi am poză. Pe Messi l-am întâlnit de două ori. O dată la Barcelona, la Prințesa Sofia, hotelul unde toată lumea se vedea, și aici când a jucat cu Dinamo. Nevastă-mea era prietenă cu soția ambasadorului argentinian și mi-a zis ‘Giovanni, vine Messi aici, joacă Barcelona cu Dinamo’.

ADVERTISEMENT

Uite poza, erau Messi și Mascherano. I-am zis lui Carlos, omul care e pe margine, care stă de 20 de ani acolo, și a venit cu Messi, cu Mascherano. I-am zis lui Messi ‘ia și cartea mea de vizită pentru că asta înseamnă un contract de peste 20 de milioane de euro net în viitor’. Nu avea Messi atunci 20 de milioane. A început să râdă”, a declarat Becali.

Messi era un sfânt pe vremuri

Impresarul și-a adus aminte că Javier Mascherano, actualul antrenor de la Inter Miami, a glumit pe seama ofertei pe care i-a făcut-o lui Messi și a precizat că a doua întâlnire a avut loc în celebrul hotel Prințesa Sofia.

ADVERTISEMENT
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu...
Digi24.ro
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele

”Mascherano a zis ‘mie mi-ar conveni ce spui tu, dar lui Messi nu știu’. Leo îi spuneam. Mascherano este antrenorul lui acum la Inter Miami. Messi are o prietenie mare cu Luis Suarez, cu Neymar era prieten. La ambasada Argentinei din București, unde am făcut poza, Messi s-a comportat superb, le-a dat autografe, a făcut poze cu toți. Messi e un înger, e ceva de pe altă planetă

ADVERTISEMENT
A confirmat! După 26 de ani, prezentatorul plătit cu 1.500.000€ a semnat cu...
Digisport.ro
A confirmat! După 26 de ani, prezentatorul plătit cu 1.500.000€ a semnat cu alt post de televiziune

La Prințesa Sofia era accidentat și venea de la un consult. Era cu Busquets, al cărui tată a fost portarul Barcelonei și a jucat cu Hagi, cu Koeman era acolo. Ne-am văzut la bar. Atunci era un sfânt, acum văd că mai vorbește puțin cu Beckham. Are copiii mari, ce norocos, are trei băieți”, a spus Ioan Becali, la emisiunea ”DON Giovanni”.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali, povești de la întâlnirile cu Messi

Transferuri SuperLiga 2025, mercato de vară. CFR Cluj, transfer direct din SUA înaintea...
Fanatik
Transferuri SuperLiga 2025, mercato de vară. CFR Cluj, transfer direct din SUA înaintea returului cu Braga
Dennis Man, tot mai aproape de transferul în Olanda. Ce se întâmplă cu...
Fanatik
Dennis Man, tot mai aproape de transferul în Olanda. Ce se întâmplă cu internaționalul român la amicalul Heidenheim – Parma
FCSB, la un pas de un scandal uriaș la sărbătoarea de titlu! Târnovanu...
Fanatik
FCSB, la un pas de un scandal uriaș la sărbătoarea de titlu! Târnovanu a dezvăluit în ce voiau, de fapt, să se costumeze jucătorii, înainte de a alege să fie super-eroi. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Bruno Fernandes i-a lăsat cu gura căscată pe medicii din România: 'Du-te, dom’le,...
iamsport.ro
Bruno Fernandes i-a lăsat cu gura căscată pe medicii din România: 'Du-te, dom’le, de-aici, n-are cum'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!