Giovanni Becali, şantajat prin telefon: „Mi-au cerut 5000 de euro să nu îmi dea numărul pe TikTok”

Pornind de la situația neplăcută în care se află , Giovanni Becali a dezvăluit la emisiunea GIOVANNI SHOW că a fost șantajat prin telefon de o persoană care i-a solicitat 5000 de euro.

Giovanni Becali, șantajat prin telefon!

Celebrul impresar a dezvăluit în cadrul dialogului cu Horia Ivanovici că a fost sunat de o persoană care i-a solicitat 5000 de euro pentru a nu îi publica numărul de telefon pe TikTok. „Am fost sunat și mi-a spus ‘Îmi dai 5000 de euro?

Dacă nu, dau tuturor numărul de telefon pe TikTok’. Mi-au spus să trimit banii pe contul de crypto. Habar n-am eu ce e crypto. Acum nu mai răspund la numere necunoscute”, a afirmat Giovanni Becali la GIOVANNI SHOW.

Giovanni Becali, revoltat de situaţia în care se află Gigi Becali: „E țara lui Pazvante!”

Agentul FIFA a vorbit și despre motivația pe care ar putea să o aibă . Giovanni Becali e de părere că motivele acestuia sunt financiare, iar impresarul a amintit și despre celebrul caz în care mașina vărului său a fost furată.

„Dacă bodyguarzii l-au bătut pe ăla cu mașina, poate ne bat și pe noi și îl dăm în judecată și luăm câteva sute de mii. E doar despre bani. E țara lui Pazvante. Dacă mi-ar vandaliza mie gardul, aș chema poliția.

Galeria lui Dinamo a scris pe gardul casei lui Cristi Borcea. L-a vopsit Borcea, a vorbit cu ei, când nu făcea ca ei, iar scriau. Ce să le facă? Voiau bani, deplasări și așa mai departe”, a declarat Giovanni Becali în exclusivitate pentru FANATIK.

