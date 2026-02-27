Giovanni Becali sare în apărarea lui Gino Iorgulescu: “Echipele mai sărace pot scoate un ban în plus cu FCSB!”

ADVERTISEMENT

În direct la Giovanni Show, Ioan Becali a comentat, printre altele bineînțeles, și declarația prin care Gino Iorgulescu a „aprins” recent SuperLiga. După cum se știe deja destul de bine, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal din România a spus că ar fi mai bine pentru competiție dacă FCSB ar ajunge în play-off-ul decât dacă acest lucru nu s-ar întâmpla până la urmă.

Cum a interpretat Giovanni Becali declarația lui Gino Iorgulescu în favoarea prezenței FCSB-ului în play-off-ul din SuperLiga

El și-a argumentat atunci acest punct de vedere prin prisma faptului că într-un astfel de scenariu ar urma să existe un interes mai mare pentru meciurile din faza superioară a campionatului dinspre spectatori și telespectatori deopotrivă, chestiune care bineînțeles că ar trebui să genereze venituri mai mari pentru cluburile din SuperLiga, dar și pentru deținătorii drepturilor de televizare, din vânzarea de bilete, respectiv prin prisma audiențelor TV. Iar acum a găsit o explicație tot în această zonă.

ADVERTISEMENT

„Eu cred că Gino s-a referit că FCSB unde joacă, ori acasă, ori în deplasare, mai mult în deplasare, se duce la Arad, e full (n.r. stadionul), se duce la Craiova, e full, se duce la Botoșani, nu e full, dar vin dublu decât vin de obicei.

La faptul ăsta s-a referit Gino, e părerea mea, pentru că echipele mai sărace, mai slăbuțe din punct de vedere economic, pot scoate un ban în plus când joacă cu FCSB-ul decât cu Chiajna sau cu Argeșul, fără să jignim pe nimeni. (n.r. Plus audiențele TV) Corect, corect”,

ADVERTISEMENT

Dani Coman, discurs dur la adresa lui Gino Iorgulescu

Președintele de la FC Argeș a răbufnit după ce a aflat de acea declarație dată de președintele LPF, iar la scurt timp a avut o reacție destul de acidă vizavi de acesta.

ADVERTISEMENT

„E stupefiant ce aud, ca președintele Ligii Profesioniste să facă lobby pentru FCSB! El este plătit de toate cluburile din România, nu doar de FCSB. Nu are voie să facă astfel de declarații.

Este într-o funcție în care poate influența arbitrii, jucătorii. Dacă dumnealui consideră că trebuie să intre FCSB, poate îi fac și eu lobby să i se facă rost de un tricou cu FCSB și să-l bage la pauză Gigi.

ADVERTISEMENT

Să-și vadă de treaba lui și să facă mai mult pentru fotbalul românesc, nu să facă lobby pentru FCSB. În ultima perioadă a mai făcut declarații care nu au nicio legătură cu dezvoltarea fotbalului”,