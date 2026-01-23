Giovanni Becali, scandal imens cu Ioan Niculae din cauza miliardarului Francois Pinault: „L-am luat la înjurături! A fugit de nu-l mai vedeai!”

ADVERTISEMENT

În urmă cu un deceniu și jumătate, Giovanni Becali a avut un conflict monstru cu fostul patron al celor de la Astra Giurgiu, Ioan Niculae. Aceștia s-au certat din cauza unui transfer pe care l-a dorit miliardarul Francois Pinault, patron la un club important din Ligue 1.

De ce l-a luat la înjurături Giovanni Becali pe Ioan Niculae

Pe vremea când Astra Giurgiu era o echipă importantă în fotbalul românesc, cu rezultate notabile pe plan intern și chiar extern, jucătorii săi erau la mare căutare în Europa. La cea mai recentă emisiune Giovanni Show, cel mai cunoscut impresar român a dezvăluit o întâmplare incredibilă care l-a avut în prim-plan pe el și pe patronul giurgiuvenilor – Ioan Niculae.

Totul s-a întâmplat în urmă cu 15 ani. Pe atunci, clubul Rennes, patronat de Francois Pinault, din Liga 1, Valerică Găman. Mutarea a fost la un pas de a se realiza. În ultima clipă însă, partea din România, reprezentată de Ioan Niculae, și-a regândit pretențiile financiare. Comportamentul miliardarului român l-a revoltat până și pe Giovanni Becali.

„La Rennes, patronul e miliardar (n.r. Francois Pinault). Apropo de Rennes, acum 15 ani vine pentru fundașul central, care are frate arbitru, Valerică Găman. Juca la Astra. Și îi spun președintelui. Eu am a vorbit cu președintele lor, cu Ioan Niculae: pentru 1,4 milioane pleacă la Rennes.

Ok. Hârtie, tot. Mergem acolo, joacă bine, mergem la un restaurant să mâncăm, să bem un pahar de vin, se închide, după care patronul zice: ‘stai dom’le așa’, zice’. Zice: ‘Giovanni, mă lași să vorbesc / Da, e proprietatea ta, dar eu am o hârtie aici’. Zice: ‘1,8 milioane’, de la 1,4 milioane. Ăla scria. ‘10% din viitorul transfer’. Ok, zice ăsta. Scoatem banii, 1,8 milioane, și de la restul vă dăm 10%. ‘Nu, nu, din toți banii’.

Ăsta (n.r. reprezentantul de la Rennes) notat, nota, și la 12 noaptea zice: ‘mi-am notat, mâine dimineață îmi permit să-l chem pe patron, pe Francois Pinault și, dacă e, domnul Becali…’

‘Auzi, dom’le, păi dumneata știi cu cine vorbești aici? Cu miliardarul României’ îi zice Ioan Niculae lu’ ăla. ‘Scuzați-mă, dar patronul meu nu îmi permite la ora asta…”, a dezvăluit impresarul.

A fost momentul . „Pleacă, bă, dracu de aici, de miliardarul, proprietarul României, cutare. M-am luat de el, la înjurături. A fugit de nu-l mai vedeai”, a punctat Becali.

Cine este Francois Pinault

Francois Pinault este considerat unul dintre cei mai discreți și longevivi proprietari de cluburi din Ligue 1. A cumpărat echipa Rennes în 1998, când a și salvat-o de la faliment. Miliardarul mai deține conglomeratul de lux Kering. Acesta include branduri de renume ca Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta și Alexander McQueen.

Fiul acestuia, François-Henri Pinault, este CEO-ul Kering și președintele Groupe Artémis. El gestionează operațiunile zilnice ale companiilor familiei, în timp ce François Pinault se concentrează pe artă și colecționare.

Ce s-a întâmplat cu transferul lui Găman de la Astra la Rennes

Din cauza acestui episod rușinos și al comportamentului deloc profesionist pe care l-au avut în Franța reprezentanții de la Astra Giurgiu, mutarea lui Găman la formația din Ligue 1 a căzut.

„După ce că vine omul.. tu știi cine e ăla, mă? Și nevastă-sa e una, la fel de faimoasă.. Și a rămas Valerică Găman în România. Ăștia erau patronii noștri de atunci. Băi, dacă ai hârtie, nu mai ai voie să vorbești. Și omul a notat, dar i-a zis că doar dimineață vorbește cu patronul lui. M-am enervat rău”, a mai spus Giovanni.

Ce i-a făcut Giovanni Becali lui Ioan Niculae când s-au întâlnit la pușcărie

Giovanni Becali a dat nas în nas cu Ioan Niculae și în anii ce au urmat. Cei doi s-au întâlnit la pușcărie, la Jilava. Nici aici, relația lor nu a fost deloc una cordială. „După aia s-a întâlnit cu mine la pușcărie. Și acolo m-am luat de el. Venea la procese. Era la Jilava în cameră cu Victor, cu Borcea. Eu eram la spital, la Floreasca, nu știu, aveam apendicită sau. Și l-au primit în cameră, mâncau, nu știu ce. Bă, când primea pachet, mânca singur. Nu împărțea cu noi.

Nu venea când mă vedea. Ocolea. I-am zis, ‘băi, vino aici, nu te mai plimba pe lângă gard, socializează cu oamenii, vino să mai jucăm o tablă, un poker, ceva’. Era singuratic, așa”, a mai adăugat impresarul.