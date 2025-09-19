Giovanni Becali, şedinţă de urgenţă cu Gigi şi Tavi Popescu: “Trebuie să îi băgăm minţile în cap!”. Benfica, ofertă de 9 milioane pentru atacant

Tavi Popescu, fotbalistul care, în urmă cu câteva sezoane, se anunța drept un jucător de mare perspectivă în fotbalul românesc, trece printr-o perioadă neagră a carierei. Nu mai prinde minute la FCSB și pare că are nevoie de un șoc pentru a-și pune cariera în ordine.

Ce se întâmplă cu Tavi Popescu. Fotbalistul nu mai are loc la FCSB

Octavian Popescu a impresionat în primele sale meciuri în fotbalul românesc. Trecea de adversari cu o lejeritate ieșită din comun pentru un fotbalist de 17-18 ani și înscria goluri de senzație din afara careului.

Ajuns deja la 22 de ani, viitorul său nu arată prea bine. Giovanni Becali e de părere că fotbalistul trebuie să își redreseze cariera, întrucât riscă să intre în anonimat. Totuși, impresarul are încă încredere în jucătorul de la FCSB și anunță că va purta o discuție cu acesta.

Giovanni Becali, dezamăgit de ce a ajuns Tavi Popescu. „Nu a scos o vorbă în engleză. Nu știa”

Fotbalistul a fost la discuții cu oficialii clubului portughez, însă, spre mirarea lui Giovanni Becali, jucătorul nu a putut conversa, întrucât nu știa deloc limba engleză.

„Eu cred că el e fotbalist, dar cred că viața lui privată e… Era un copil cuminte, un copil umil. În loc să aibă o prietenă din părțile lui, una de 17-18 ani, a venit la București, a intrat într-o lume cu băieți, cu fete cunoscute… Înseamnă că dispare puțin fotbalul din peisaj. Nu știu. Cred că asta e. A avut și accidentări. Totuși, fotbal știe. Eu cred că fotbal știe.

I-am avut pe cei de la Benfica în birou la mine. Voiau să vorbească în engleză cu el. Nu a scos o vorbă în engleză. El nu ştia să lege două cuvinte. Nu știa. Asta nu era o problemă. Nouă milioane dădea Benfica. Gigi voia 25 de milioane. Asta e o problemă. Se vorbește de zeci de milioane. Ca să visezi, trebuie să iasă el din criză, din tunelul ăsta.

Cred că e bine să vorbească și Gigi cu băiatul. El știe fotbal. Exagerările astea nu fac bine. Lumea crede. Eu cred că își va reveni. Voi avea o întâlnire cu el și cu Gigi. Vom încerca să îi explicăm că timpul trece. Apa trece, pietrele rămân. Trebuie să îi băgăm minţile în cap. Gigi i-a dat destul. A urcat salariul de la 2.000 de euro la 10.000. Mașină, apartament. Cât să îi mai dea? Eu întind mâna cât pot. Din păcate, generațiile din ultimul an vor doar să ia. Banii vin fără să îți dai seama”, a declarat Giovanni Becali la emisiunea Don Giovanni.