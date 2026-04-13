Giovanni Becali și-a ales favorita la titlu înaintea „finalei” U Cluj – U Craiova: „Așa ar fi normal!”

Giovanni Becali (73 de ani) a analizat cel mai important meci al etapei cu numărul 4 din play-off-ul SuperLigii. U Cluj și Universitatea Craiova, primele două clasate, la egalitate de puncte, respectiv 36, și astfel principalele favorite la câștigarea campionatului în acest moment, se duelează la Cluj-Napoca luni, 13 aprilie, cu începere de la ora 21:30.

Giovanni Becali, pus în dificultate înainte de U Cluj – Universitatea Craiova

Cunoscutul manager de fotbaliști a transmis că îi este foarte greu să aleagă una dintre cele două echipe, în contextul în care ambele se află în formă foarte bună în acest punct al sezonului și, în plus, ele au și moralul ridicat după ultimele victorii obținute în campionat. Așadar, Ioan Becali a transmis că, dacă ar fi nevoit să dea un pronostic pentru această partidă, ar miza pe un rezultat de egalitate.

„Nici de U Cluj nu credea nimeni și uite-i acolo. Și cred că vor rămâne acolo, prin ceea ce au demonstrat cu Rapid. U Cluj are trei meciuri, toate câștigate, până acum (n.r. în play-off). Nouă puncte în trei meciuri, îți dai seama? Trei din trei. (n.r. Despre Universitatea Craiova și U Cluj, în lupta pentru titlu) Nu aș putea să aleg. Sunt două echipe care vin, cel puțin Clujul vine cu un moral extraordinar. Craiova la fel, a pierdut cu Piteștiul, dar le-a câștigat pe celelalte. Deci nu poți să dai. Aș da un egal când joacă amândouă”,

De ce o vede Giovanni Becali pe Universitatea Craiova cu un mic plus în lupta pentru titlu

În schimb, când a venit vorba despre lupta pentru câștigarea titlului din SuperLiga în acest sezon, că este tentat mai degrabă să meargă pe mâna celor de la Universitatea Craiova, explicând și de ce a ajuns la această concluzie: „Normal ar fi să ia Craiova campionatul. Are lot, are un proprietar privat care investește. Clujul e o echipă care are sponsori buni din Cluj, datorită primăriei, stadionul îl iau gratis. Nu e o echipă privată. Nu are nici banii Craiovei. Sunt doi-trei jucători de la Cluj care trec peste valoarea unor jucători de la Craiova. Și Mendy, și Coubiș, și Macalou. Sunt jucători importanți, care te pot dezechilibra în orice moment. Și un antrenor pe măsură. Cred eu că, dacă ar fi fost lăsat la Rapid să meargă mai departe, Bergodi, probabil Rapid era în altă situație acum. A ratat un titlu la Craiova, când era aproape și s-a dus în jos.

A ratat și cu Rapid, când a terminat bine sezonul regulat, a bătut FCSB cu 4-0. Cred că merită Bergodi (n.r. un titlu). La modul cum s-a comportat în fotbalul românesc, ca profesionist. În afară de episodul cu Pancu și cu CFR-ul. I-am împăcat, s-au împăcat, e perfect. La fel este și Craiova. Craiova este o echipă care totuși ne-a reprezentat în cupele europene în anii ’80, ce generație! Aveam la echipa națională 6, 7, 8 jucători, scheletul Craiovei. Pare să redevină Craiova aia”.

