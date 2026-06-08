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Giovanni Becali și-a făcut temele pentru mercato de vară după meciurile României: „Ei mi-au sărit în ochi”. Ce se întâmplă cu Moruțan

După meciurile echipei naționale, amicalele cu Georgia și Țara Galilor, Giovanni Becali și-a făcut planurile în privința sezonului de mercato din vară. Ce jucători i-au atras atenția și ce se întâmplă cu Moruțan.
Adrian Baciu
08.06.2026 | 22:30
Giovanni Becali sia facut temele pentru mercato de vara dupa meciurile Romaniei Ei miau sarit in ochi Ce se intampla cu Morutan
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali dezvăluie ce tricolori i-au atras atenția la debutul lui Hagi. Sursa foto: colaj Fanatik
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Giovanni Becali, 73 de ani, a spus că această dublă a lui Gică Hagi din rolul de selecționer, cu Georgia și Țara Galilor, i s-a părut o mini-campanie interesantă, în care „Regele” a convocat un mixt de jucători tineri și experimentați. Impresarul este convins că sita va cerne, iar la meciurile oficiale lotul va fi redus. Impresarul a enumerat și câțiva jucători care l-au impresionat după meciurile naționalei României.

Ce fotbaliști tricolori i-au atras atenția lui Giovanni Becali după meciurile naționalei României

Agentul de jucători a ținut să sublinieze avantajele uriașe pe care Gică Hagi le are, în rolul de selecționer, în comparație cu predecesorii săi pe banca primei reprezentative. Ioan Becali, în intervenția sa de la FANATIK SUPERLIGA, a remarcat faptul că „Regele” cunoaște fotbalul românesc mai bine decât oricine.

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Hagi cunoaște acești copii de la o vârstă foarte fragedă. I-a avut în vizor tot timpul, adversari sau ne-adversari. Mircea Lucescu știa, dar era puțin timpul în care el a…. Cu ocazia Campionatului European unde l-am văzut la toate meciurile, acolo el a căpătat mai multe informații despre fotbaliștii români. Până atunci a fost numai plecat. Hagi are acest avantaj că îi cunoaște de la o vârstă fragedă”, afirmă Becali.

În privința jucătorilor care i-au atras atenția lui Giovanni Becali și care ar putea face obiectul unor viitoare transferuri, impresarul i-a enumerat în special pe jucătorii pe care Hagi i-a debutat. „Sunt jucători care au sărit în ochi. (n.r. Care ar fi?) Pe care i-a debutat cu succes Hagi. Printre ei, David Matei, celălalt care joacă în Israel (n.r. Eissat), Matei Ilie. Sunt câteva exemple. Ei pot continuă să fie convocați la echipa națională. Nu știu dacă în poziție de titulari, dar în lotul complet probabil vor fi convocați. Și unii dintre ei pot juca”.

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Întrebat despre Andrei Borza, 20 de ani, Ioan Becali spune că el poate deveni viitorul titular al benzii stângi de la națională. „Îl știe de când era copil. Borza cred că va fi următorul fundaș stânga al naționalei. Are nevoie de un antrenor ca Hagi care îl cunoaște bine și știe unde trebuie să stea și cum să stea. Mult mai bine cu Țara Galilor decât în primul meci (n.r. Georgia)”.

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Ce se întâmplă cu Moruțan. Continuă la Rapid?

Olimpiu Moruțan, 27 de ani, a fost titular în debutul lui Gică Hagi pe banca tricolorilor din acest al doilea său mandat. Fotbalistul Rapidului a început din primul minut contra Georgiei. Nu a impresionat însă cu nimic, fiind în nota sa obișnuită din ultimul sezon. Giovanni Becali știe care e cauza formei sale.

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„Moruțan nu e încă acel Moruțan pe care îl știm cu toții. El trebuie să facă o primă întreagă pregătire, un stagiu de pregătire complet. Apoi, înainte de finalul lui septembrie, când vor începe aceste meciuri, vom ști exact cine e Moruțan”. În privința viitorului său, acesta va continua la Rapid. „(n.r. Continuă cu Rapid?) Bineînțeles. Va continua, doar dacă nu cumva vine o ofertă și o acceptă Rapidul”, a spus Becali.

Giovanni Becali și-a făcut temele pentru mercato de vară după meciurile naționalei României: „Ei mi-au sărit în ochi”. Ce se întâmplă cu Moruțan

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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