Giovanni Becali şi-a pierdut cumpătul când a auzit de Marian Ceauşescu: “Băi, borfaşule, dar tu de unde iei bani?! Să nu îl văd în viaţa mea că nu ştiu ce fac! “

Giovanni Becali se ferește cât de mult poate de Marian Ceaușescu. Cum l-a enervat jurnalistul pe agentul FIFA. “Simt că fac vreo nefăcută“.
Alex Bodnariu
21.09.2025 | 19:00
A LUAT FOC ÎN DIRECT! Giovanni Becali, REACTIE VIRULENTA despre PROTESTATARUL Marian Ceausescu

Marian Ceaușescu a băgat spaima și în oamenii din fotbalul românesc. Giovanni Becali a declarat că nu vrea sub nicio formă să se întâlnească cu jurnalistul care îi ia la rost pe afaceriștii și politicienii din țara noastră, întrucât se va enerva și riscă să facă lucruri pe care le va regreta în viitor.

Giovanni Becali, deranjat de atitudinea lui Marian Ceaușescu

Marian Ceaușescu s-a făcut remarcat în spațiul online prin videoclipurile pe care le postează pe internet cu diverși oameni influenți din spațiul românesc. A avut deja interacțiuni cu personalități precum Gigi Becali sau Mitică Dragomir și nu de fiecare dată a ieșit prea bine.

Giovanni Becali speră să îl evite pe Marian Ceaușescu, pe care nu îl are deloc la suflet pentru felul în care îi tratează pe cei pe care îi filmează. Adesea acesta folosește termeni extrem de duri. Sintagmele „Borfașule” și „Dă, bă, banii înapoi!” au devenit deja celebre.

„Ceaușescu să îi facă test lui Băluță. Noaptea minții. Mă feresc și mă rog la Dumnezeu zi de zi și noapte de noapte să nu mă întâlnesc cu omul ăsta vreodată. Simt că nu mă controlez. Simt că fac vreo nefăcută. Cum să-l inviți, mă, pe el în studio? E jurnalist?

De când? «Dă banii» și «Borfașule». Tu de unde iei banii, bă? Nu tot de la borfași? Eu de asta mă feresc să mă văd cu el. Corleone s-a întâlnit cu el. Îți trebuie bodyguard lângă el. Nu vreau să mă întâlnesc cu el. Nu știu ce fac. Nu mai garantez. Voi face alte chestii.

Dacă ar fi o persoană corectă, ar lua un atestat de jurnalist. Așa să vină să mă întrebe. Nu să mă facă derbedeu. Vă rog frumos. Numai la noi în țară se întâmplă asta. Nu dau mâna cu el”, a declarat Giovanni Becali.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
