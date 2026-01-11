Giovanni Becali și Cristi Borcea, tratați regește de cel mai bogat om al Ucrainei. Cum decurgea o vizită în țara vecină: „Ne făcea gală de miss. 6-8 balerine și cântăreț”

ADVERTISEMENT

Ioan Becali a vorbit la emisiunea GIOVANNI SHOW despre relația sa cu Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, care conduce destinele clubului Șahtior Donețk de aproape trei decenii. Celebrul impresar a rememorat modul în care el și apropiații săi erau primiți în Ucraina.

Giovanni Becali și Cristi Borcea, tratați regește de cel mai bogat om al Ucrainei

Pornind de la o discuție pe care a purtat-o cu fostul conducător al lui Dinamo, Cristi Borcea, Horia Ivanovici l-a „provocat” pe Giovanni Becali să vorbească despre modul în care era primit în Ucraina de patronul lui Șahtior Donețk, Rinat Ahmetov. „La orice transfer la Rinat Ahmetov se făceau contractele, comision, tot. La un hotel frumos, o scenă deschisă pentru mine și invitații mei, 6-8 balerine, un cântăreț care cânta în engleză.

(n.r. a spus că facea Ahmetov gală de miss în hotel) Așa e. Nu mergeam decât cu 4-5 BMW-uri blindate. Asta făcea Ahmetov, pe cuvântul meu de onoare. Era concurs de miss pe scenă, în onoarea noastră, în onoarea mea. Asta era relația mea cu el. Sau cu frații Surkis de la Dinamo Kiev”, a declarat impresarul, în exclusivitate pentru FANATIK.

Giovanni Becali, poveste fabuloasă cu patronul lui Dinamo Kiev

Celebrul agent de jucători a descris mai apoi o situație incredibilă în care a fost implicat alături de președintele lui Dinamo Kiev, Igor Surkis. „Am avut o dată 10.000 de dolari la mine, în perioada în care au semnat Ghioane și Cernat cu Dinamo Kiev. Îl aveam cu mine și pe Arcadie (n.r. Zaporojanu), traducătorul meu. Mergeam la Chișinău, să iau avionul, să vin în țară.

Iar Igor Surkis, președintele lui Dinamo Kiev, zice ‘Giovanni, ce faci, mă, cu 10.000 de dolari? Lasă-i aici, mă, băiatule și când vii, îi iei. Tu vrei să treci Transnistria cu 10.000 de dolari? Păi stai 10 zile acolo cu ei’. Am plecat cu 200-300 de dolari, eram cu directorul sportiv de la Tractorul Brașov, Paul Enache, când a văzut și ăla mitraliere, de-astea… La graniță în Transnistria erau cu mitraliere, pașapoartele se controlau cu lanterna”, a afirmat la GIOVANNI SHOW.

