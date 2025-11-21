Giovanni Becali şi Horia Ivanovici au făcut echipa de start a României cu Turcia: “În proporţie de 80% asta va fi!”

ADVERTISEMENT

Naționala României va juca cu Turcia la barajul pentru Cupa Mondială. Horia Ivanovici și Giovanni Becali au creionat un prim 11 cu care Mircea Lucescu ar putea încerca să producă surpriza în luna martie. Sunt destul de puține semne de întrebare în privința echipei ideale.

România va da piept cu Turcia la barajul pentru Cupa Mondială

Partida cu Turcia din barajul pentru Cupa Mondială se anunță una extrem de complicată. România va da piept cu jucători de la cele mai bune echipe din lume, însă în fotbal se pot întâmpla surprize. În cazul unei victorii, tricolorii vor juca cu Slovacia sau Kosovo meciul decisiv.

Mircea Lucescu are la dispoziție patru luni să pregătească acest meci crucial. Selecționerul a explicat imediat după tragerea la sorți că vrea să vadă în România o mobilizare totală și le-a cerut și jucătorilor să facă tot posibilul să prindă cât mai multe meciuri la echipa de club.

Cum ar putea arăta echipa de start a României pentru meciul cu Turcia de la baraj. Lucrurile sunt clare

Horia Ivanovici și Giovanni Becali s-au pus de acord în ceea ce privește echipa ideală a României în momentul de față. Sunt puține variabile.

„Radu în poartă, Rațiu, Drăgușin, Burcă în centru, Bancu în stânga, Marius Marin. Va fi un romb acolo cu Hagi și Stanciu. Dreapta joacă Man, în stânga Mihăilă și vârf Bîrligea. Asta e cea mai tare echipă pe care putem să o punem”, a precizat Horia Ivanovici.

Echipa de start a României, în viziunea lui Horia Ivanovici și Giovanni Becali: Radu- Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu- M. Marin, Stanciu, Hagi- Man, Bîrligea, Mihăilă.

Cine va juca fundaș stânga în meciul cu Turcia. Propunere din partea lui Giovanni Becali

Giovanni Becali crede că s-ar putea strecura în echipa de start. Acesta nu a mai jucat însă un meci din luna august, iar favorit pentru locul de titular este în continuare Nicușor Bancu, jucătorul celor de la Universitatea Craiova.

„Da, așa cred și eu. Cam 80% asta va fi echipa. De multe ori se întâmplă accidentări. S-ar putea să fie și Borza acolo. Dacă joacă după trei luni titular la Rapid, eu zic că îl bagă. Vom vedea. Eu îmi pun un semn de întrebare. Jucăm 4-3-3. Pe Marius Marin trebuie să îl lași lipit de fundașii centrali. Stanciu, dacă e sănătos, joacă și va fi căpitanul echipei. Asta e regula. E vorba de vârstă. Vedem ce zice și Stanciu. Poate îi spune lui Ianis să preia ștafeta. E echipă bună”, a declarat agentul FIFA în emisiunea Don Giovanni.