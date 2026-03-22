Giovanni Becali şi Horia Ivanovici au făcut echipa de start pentru barajul Turcia – România: „Este cam clară!”

ADVERTISEMENT

Cum va arăta echipa de start a României în barajul cu Turcia

România e condamnată să treacă de Turcia pentru a fi cu un pas mai aproape de Campionatul Mondial din 2026. „Tricolorii” și fanii echipei naționale așteaptă de 28 de ani o calificare la turneul final. Țara noastră n-a mai fost prezentă acolo din 1998, când ne-am oprit în optimi, după 0-1 cu Croația. La cea mai recentă emisiune de „Giovanni Show”, Giovanni Becali și Horia Ivanovici s-au uitat peste lotul lui Mircea Lucescu și au încercat să alcătuiască un prim „11”.

ADVERTISEMENT

În cazul în care „tricolorii” vor reuși să treacă de selecționata „Semilunei”, ei vor da piept în mare finală pentru un loc la Cupa Mondială cu câștigătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo. Partida decisivă este programată pentru ziua de marți, 31 martie, ora 21:45.

Cine joacă în atac și în apărare în echipa României la barajul cu Turcia

„(n.r. – Cine intră în poartă? Ionuț Radu?) Normal. (n.r. – Dreapta, Rațiu, nu avem ce să discutăm) Da, sigur. (n.r. – Stânga? Sunt doi Bancu și Ciubotaru) Bancu. (n.r. – Centrali? Eu zic Drăgușin – Burcă) Eu zic Drăgușin și Rus. După cum a jucat Rus… Burcă unde a jucat? În China… Știi ce rezultate are echipa lui Burcă? Nu știi. Echipa lui Rus (n.r. – U Craiova) știm ce rezultate are.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Mircea Lucescu o să joace 4-2-3-1) Hai că îți zic eu echipa. Pe linia de fund ne-am lămurit. Ăia trei din față nu se discută. Sunt Bîrligea în centru, Man, în dreapta, Mihăilă, în stânga. Ianis Hagi, în spatele lor. Iar la închidere, Răzvan Marin și căpitanul, Nicușor Stanciu. E clară”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la „Giovanni Show”. „Eu zic Vlad Dragomir și Răzvan Marin, fără Stanciu titular”, a fost părerea lui Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

Echipa lui Giovanni Becali: I. Radu – Rațiu, Drăgușin, Rus, Bancu – R. Marin, Stanciu – Man, I. Hagi, Mihăilă – Bîrligea. Echipa lui Horia Ivanovici: I. Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – R. Marin, V. Dragomir – Man, I. Hagi, Mihăilă – Bîrligea.

Cum arată lotul lui Mircea Lucescu pentru barajul Turcia – România

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

ADVERTISEMENT

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).