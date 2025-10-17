Sport

Giovanni Becali și Horia Ivanovici, ceartă în direct și un nou pariu pe deciziile lui Lucescu: “Ăla de la Pafos e vreodată mai bun?!”

Scandalul de la națională a continuat și în direct. Giovanni Becali și Horia Ivanovici s-au contrazis și au făcut un nou pariu pentru următoarea acțiune a României.
Mihai Dragomir
17.10.2025 | 12:18
Giovanni Becali si Horia Ivanovici cearta in direct si un nou pariu pe deciziile lui Lucescu Ala de la Pafos e vreodata mai bun
Contradicție în direct. Ce se va întâmpla cu Răzvan Marin la următoarea acțiune a echipei naționale. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Echipa națională are un nou subiect fierbinte în jurul ei, după ce Mircea Lucescu și-a criticat o parte din jucători după victoria cu Austria. Selecționerul a explicat la FANATIK SUPERLIGA motivul pentru care Răzvan Marin și Nicolae Stanciu nu au jucat în ultimul meci. Giovanni Becali și moderatorul Horia Ivanovici s-au contrazis în direct pe seama conflictului dintre „Il Luce” și mijlocașul Răzvan Marin. Ce pariuri au făcut.

Giovanni Becali a comentat atacul lui Răzvan Marin la adresa lui Mircea Lucescu

Răzvan Marin a răspuns acuzaţiilor lansate de Mircea Lucescu după meciul România – Austria 1-0. Giovanni Becali a comentat atitudinea jucătorului, explicând de ce a avut totuși dreptul de a oferi o replică selecționerului naționalei.

„Nu știu dacă era normal să îi răspundă. Nu e normal, dar pune-te în pielea unui jucător care are peste 60 de meciuri la echipa națională, cred, peste vreo 30 de goluri sau 20 și ceva de goluri la echipa națională, care are numai 28 de ani, care are tot viitorul înainte… N-a fost jucătorul meu niciodată și nu e jucătorul meu. Dar vorbesc pentru un jucător… Ce să mai spun de Stanciu. Măcar Stanciu n-a răspuns. El așa este, cuminte. 

Răzvan Marin nu avea cum să tacă. Tace unul de 7-10-11 meciuri, că nu are ce să facă, dar Răzvan Marin joacă la o echipă bună din Atena, la primele 3, are și un contract bun. Eu nu înțeleg de ce presa vede doar antrenorii care atacă și nu vede și jucătorii care atacă”, a spus inițial Giovanni Becali.

Motivul pentru care Răzvan Marin nu trebuia să îi răspundă lui Mircea Lucescu

Răzvan Marin nu este doar un simplu jucător, atunci când vine vorba de relația cu selecționerul Mircea Lucescu. Mijlocașul român are o legătură puternică cu familia Lucescu. Horia Ivanovici, moderatorul Giovanni Show, a dezvăluit că fotbalistul nu avea voie să îi răspundă selecţionerului, el fiind botezat de Răzvan Lucescu, fiul lui „Il Luce”.

„O dezvăluire tare de tot. Motivul pentru care Răzvan Marin trebuia să tacă. Când am auzit, nu mi-a venit să cred. Răzvan Marin, ca jucător, un jucător bun. Pentru mine, ca om, e mic.

Niciodată, în viața mea, dacă eram Răzvan Marin, nu ai voie să vorbești de Lucescu, să îl faci mincinos, chiar dacă consideri tu că te-a nedreptățit, când tu ai fost botezat de Răzvan Lucescu. 

Răzvan Lucescu este nașul lui Răzvan Marin și îl cheamă așa după Răzvan Lucescu. Petre Marin i-a pus numele așa după Răzvan Lucescu. Nu dai în familie, te oprești!”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici.

Cum este văzută situația lui Răzvan Marin, de fapt, după atacul la Mircea Lucescu

Ulterior, după dezvăluirea făcută de moderatorul emisiunii, a început un schimb aprig de replici între cei doi. Giovanni Becali nu a fost atât de impresionat de polemica iscată între jucător și selecționer.

„Ce te miră așa? Gigi, vără-miu, e familie cu Hagi? E familie cu Rădoi?. E familie cu toți fiii lui? S-a certat cu toți. Ăștia măcar nu s-au certat. A zis Răzvan doar câteva vorbe!”, a răspuns Giovanni Becali.

„Bă, ăla-i nașul lui. L-a băgat în cristelniță. Dar știai că Răzvan Lucescu l-a botezat?”  „Nu e o tragedie. Ministrul Vlădescu, care e la pușcărie acum, Boureanu i-a luat nevasta. Ce vrei mai grav decât atât? Asta a fost o mică picătură”, i-a replicat moderatorul Horia Ivanovici.

Răzvan Marin din nou la echipa națională? Pariuri tari făcute în direct

Contradicția dintre moderator și invitat a continuat apoi pe tema convocării lui Răzvan Marin la echipa națională pentru următoarea acțiune, care se va desfășura în luna noiembrie și va decide soarta calificării la Campionatul Mondial.

„Lucescu o să îl cheme pe Răzvan Marin pentru meciul cu Bosnia. Îl cheamă și îl va băga titular. Facem pariu? Tu nu îl cunoști pe Lucescu, eu da, am stat cu el. Răzvan Marin va veni la echipa națională și va fi titular. Va juca în meciul decisiv, dacă ajungem la baraj, va fi titular!”, a spus ferm convins impresarul.

„Eu dau scris că nu va fi titular. Nu discutăm de accidentări! Dacă nașul meu era fiul lui Mircea Lucescu, îmi coseam buzele. Îl sunam frumos pe Lucescu și îl întrebam cu ce i-am greșit”, a precizat Horia Ivanovici.

Giovanni Becali i-a comparat pe Răzvan Marin și Vlad Dragomir. Pe cine vede titular incontestabil la națională

Giovanni Becali a trecut ulterior la analiza lui Răzvan Marin și a lui Vlad Dragomir, cel care a impresionat la echipa națională, în special contra Austriei. Agentul de jucători merge în totalitate pe mâna mijlocașului de la AEK Atena și crede că are toate argumentele pentru a se impune în fața lui Dragomir.

„Tu îl compari pe Răzvan Marin cu ăsta de la Pafos, cu Vlad. E no name! Dragomir este no name pentru naționala României. A jucat, dar o să îl vedem mai departe.

Vlad Dragomir e un jucător normal. Joacă la Pafos… Nu îl văd un jucător peste Răzvan Marin, never. Eu zic că Răzvan Marin nu este eliminat de la echipa națională. El joacă la Atena, ăla la Pafos.

Să ai un jucător de la AEK, care marchează din penalty în prelungiri, și să ai unul care joacă la Pafos, în Champions League, pe care o să îi bată toți, atunci pe cine iau? Nu îl iau pe Răzvan Marin?”, a concluzionat Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

