Giovanni Becali, şocat de asasinarea lui Charlie Kirk: „Am văzut cum ţâşnea sângele! Soţia şi fetele nu s-au putut uita”

Asasinarea activistului american Charlie Kirk a şocat întreaga planetă, iar subiectul a fost dezbătut de Horia Ivanovici şi Giovanni Becali la emisiunea „DON Giovanni”. Impresarul a dezvăluit că soţia şi fiica sa nici nu s-au putut uita la clipul cu momentul în care susţinătorul lui Trump a fost împuşcat, din cauza cruzimii imaginilor.

„Ura din America se va răspândi în toată lumea”

„Incredibil! Am vrut să-i arăt nevesti-mii şi fetei şi n-au vrut să se uite! Le-am spus, ‘Să vezi cum a ţâşnit sângele!’, şi mi-au zis: ‘Nu vrem să vedem!’. Incredibil, de la ce distanţă! În America se întâmplă multe, Horia”, a povestit Giovanni Becali.

că aceste manifestări ale urii se vor răspândi în toată lumea. „Ura din America se va răspândi în toată lumea, dacă nu e deja răspândită. Eu când îi văd în parlament acolo, îşi dau mâna între ei. Dar ce-aveţi dup-aia de iar vă încăieraţi? (…) La noi deocamdată e lupta de bla-bla-bla”, a mai spus Becali.

„Tare mi-e să nu fie doar începutul”, şi-a exprimat Horia Ivanovici îngrijorarea, la care : „Poate să fie!”. „Tu nu vezi că toate ştirile sunt cu întâmplări… Veneam cu maşina şi am auzit cum o femeie de la AUR, născută în Moldova, dar crescută aici, a fost găsită cu şase cuţite la ea, la intrarea în clădirea Parlamentului”, a continuat el.

„O să ajungem să ne împuşcăm între noi”

Reacţiile de după asasinarea activistului MAGA au fost şi ele dezbătute în emisiunea „DON Giovanni”. „L-am văzut pe bietul om, i-a explodat gâtul. Să aud voci care legitimează asta… Păi indiferent de ce tip de discurs avea, atunci ce facem, unde ajungem?”, a întrebat Ivanovici, iar răspunsul lui Becali a fost unul extrem de dur: „O să ne împuşcăm între noi!”.

Pe de altă parte, impresarul consideră că preşedintele SUA este parţial vinovat de haosul din lume, considerând că „neseriozitatea lui Trump ne-a adus la aşa ceva”. „Iar Trump, dacă a zis că face pace şi mers Putin la el… păi du-te şi fă pace! Nu ne mai lua la mişto că faci, că nu faci, iar între timp ăştia trag în Polonia. Asta e! Neseriozitatea lui Trump ne aduce la aşa ceva. Adică fii, bă, un preşedinte ca lumea! Trump, azi zice aşa, mâine zice invers”, a mai spus Becali, în emisiunea „DON Giovanni”.

