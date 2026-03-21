Giovanni Becali, şocat de decizia lui Mircea Lucescu: “De ce îl iei pe ăla care retrogradează şi nu pe cel care luptă la titlu?!”

ADVERTISEMENT

Naționala României se va duela pe data de 26 martie cu Turcia, la Istanbul, într-un prim baraj de calificare la CM 2026. Giovanni Becali (73 de ani), a văzut lotul convocat de selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) și a reacționat în direct. Ce l-a deranjat, de fapt.

Giovanni Becali, şocat de decizia lui Mircea Lucescu după ce nu l-a convocat pe Andrei Borza pentru barajul cu Turcia

Data de 26 martie are o însemnătate uriașă pentru fotbalul românesc, aceasta reprezentând primul mare pas către participarea la ediția din vara acestui an a Cupei Mondiale, turneu organizat de SUA, Mexic, și Canada în perioada 11 iunie – 19 iulie.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali nu a fost fericit de faptul că Andrei Borza, talentatul fundaș lateral de la Rapid pe care îl și reprezintă, a fost lăsat acasă în detrimentul lui Kevin Ciubotaru, de la Hermannstadt. Jucătorul din Giulești va evolua pentru naționala României U21 în meciurile din preliminariile EURO 2027.

„Ceea ce mă mă miră este… de ce Kevin Ciobotariu și nu Borza. Sunt foarte șocat, nu șocat. , și Borza, care joacă la titlu la Rapid meci de meci. Probabil că joacă cu patru pe fund, habar n-am. Am spus că Borza, oricâți antrenori s-au perindat la Rapid, nu l-au folosit o dată ca fundaș. Dăi drumul pe stânga și du-te tată, du-te și ajută echipa în situații.

ADVERTISEMENT

Borza pasează bine, finalizează, poate să facă un cross de pe stânga, dar vezi tu… la națională, Lucescu vrea patru fundași de meserie. Bine, Rațiu, cred că are aceeași calitate ca și Borza, să facă banda. E o părere a mea, personală”, a spus inițial Giovanni Becali.

ADVERTISEMENT

Predicția lui Giovanni Becali pentru meciul Turcia – România

Giovanni Becali crede că este posibil care naționala lui Mircea Lucesc să producă o adevărată surpriză contra Turciei. Agentul de jucători a folosit drept exemplu confruntarea recentă din Champions League dintre Real Madrid și Manchester City.

„În fotbal se întâmplă orice. Cine credea în toate meciurile astea, cine credea că Real Madrid îi bate pe Manchester City, nu cu 1-0, nu cu 2-1, ci cu 3-0. Și cu un penalty ratat, 4-0, de Vinicius. Îi bate unul dintre cei mai buni mijlocași ofensivi din lume la ora actuală.

ADVERTISEMENT

Se poate întâmpla orice. Uită-te la Manchester City. Bătuți și acum, acasă la ei, de un Real Madrid zbuciumat de accidentări, de suspendări. Se poate întâmpla ca turcii să rateze. Se poate întâmpla că presează, au ocazii, scoate portarul. Că avem un portar bun acum!”, a mai spus Giovanni Becali.

Giovanni Becali a spus totul despre Nicușor Bancu după gestul care i-a adus eliminarea în Dinamo – Universitatea Craiova 0-1

Ulterior, impresarul a comentat situația lui Nicușor Bancu (33 de ani). . Giovanni Becali se teme ca apărarea să nu rămână descoperită, subliniind profilul ofensiv atât al lui Bancu, cât și al lui Andrei Rațiu (27 de ani).

„Bancu a fost eliminat, a făcut o greșeală de imprudență. El a vrut să ia mingea și a ratat… Și era la mijlocul terenului… Gândește-te că și Bancu și e un fundaș ofensiv. Și Bancu fuge și lasă banda descoperită. Rațiu fuge și lasă banda descoperită.

Borza, fugea și lăsa și banda descoperită. Deci, aici sunt trei fundași care e greu să joace într-o linie. Ei sunt între mijlocași și fundași… sunt aripi. Important e să nu luăm gol în primele 20-25 de minute”, a mai spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile de la baraj

Mircea Lucescu a stabilit lotul de 26 de jucători pe care se va baza la meciurile de baraj. „Tricolorii” joacă mai întâi cu Turcia, iar în cazul unui triumf, reprezentativa noastră merge la barajul final cu câștigătoarea meciului Slovacia – Kosovo. Iată fotbaliștii convocați: