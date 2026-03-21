Giovanni Becali, şocat de decizia lui Mircea Lucescu: “De ce îl iei pe ăla care retrogradează şi nu pe cel care luptă la titlu?!”

Giovanni Becali a văzut selecția făcută de Mircea Lucescu pentru barajul Turcia - România. Care este singura mare obiecție pe care agentul de jucători i-a făcut-o lui „Il Luce” în urma deciziei luate.
Mihai Dragomir
21.03.2026 | 09:30
Giovanni Becali (73 de ani) a reacționat după ce a văzut convocările lui Mircea Lucescu (80 de ani) pentru barajul cu Turcia. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Naționala României se va duela pe data de 26 martie cu Turcia, la Istanbul, într-un prim baraj de calificare la CM 2026. Giovanni Becali (73 de ani), a văzut lotul convocat de selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) și a reacționat în direct. Ce l-a deranjat, de fapt.

Data de 26 martie are o însemnătate uriașă pentru fotbalul românesc, aceasta reprezentând primul mare pas către participarea la ediția din vara acestui an a Cupei Mondiale, turneu organizat de SUA, Mexic, și Canada în perioada 11 iunie – 19 iulie.

Mircea Lucescu a anunțat în cursul zilei de vineri, 20 martie, lotul convocat pentru barajul pentru Cupa Mondială, în care se regăsește și atacantul surpriză anunțat de FANATIK. Giovanni Becali nu a fost fericit de faptul că Andrei Borza, talentatul fundaș lateral de la Rapid pe care îl și reprezintă, a fost lăsat acasă în detrimentul lui Kevin Ciubotaru, de la Hermannstadt. Jucătorul din Giulești va evolua pentru naționala României U21 în meciurile din preliminariile EURO 2027.

„Ceea ce mă mă miră este… de ce Kevin Ciobotariu și nu Borza. Sunt foarte șocat, nu șocat. Kevin, care cade în B și care a plecat deja, a semnat, și Borza, care joacă la titlu la Rapid meci de meci. Probabil că joacă cu patru pe fund, habar n-am. Am spus că Borza, oricâți antrenori s-au perindat la Rapid, nu l-au folosit o dată ca fundaș. Dăi drumul pe stânga și du-te tată, du-te și ajută echipa în situații.

Predicția lui Giovanni Becali pentru meciul Turcia – România

Giovanni Becali crede că este posibil care naționala lui Mircea Lucesc să producă o adevărată surpriză contra Turciei. Agentul de jucători a folosit drept exemplu confruntarea recentă din Champions League dintre Real Madrid și Manchester City.

„În fotbal se întâmplă orice. Cine credea în toate meciurile astea, cine credea că Real Madrid îi bate pe Manchester City, nu cu 1-0, nu cu 2-1, ci cu 3-0. Și cu un penalty ratat, 4-0, de Vinicius. Îi bate unul dintre cei mai buni mijlocași ofensivi din lume la ora actuală. 

Se poate întâmpla orice. Uită-te la Manchester City. Bătuți și acum, acasă la ei, de un Real Madrid zbuciumat de accidentări, de suspendări. Se poate întâmpla ca turcii să rateze. Se poate întâmpla că presează, au ocazii, scoate portarul. Că avem un portar bun acum!”, a mai spus Giovanni Becali.

Giovanni Becali a spus totul despre Nicușor Bancu după gestul care i-a adus eliminarea în Dinamo – Universitatea Craiova 0-1

Ulterior, impresarul a comentat situația lui Nicușor Bancu (33 de ani). Căpitanul Universității Craiova a primit direct cartonașul roșu, după o intrare horror asupra lui Maxime Sivis (27 de ani). Giovanni Becali se teme ca apărarea să nu rămână descoperită, subliniind profilul ofensiv atât al lui Bancu, cât și al lui Andrei Rațiu (27 de ani).

„Bancu a fost eliminat, a făcut o greșeală de imprudență. El a vrut să ia mingea și a ratat…  Și era la mijlocul terenului… Gândește-te că și Bancu și e un fundaș ofensiv. Și Bancu fuge și lasă banda descoperită. Rațiu fuge și lasă banda descoperită.

Borza, fugea și lăsa și banda descoperită. Deci, aici sunt trei fundași care e greu să joace într-o linie. Ei sunt între mijlocași și fundași… sunt aripi. Important e să nu luăm gol în primele 20-25 de minute”, a mai spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile de la baraj

Mircea Lucescu a stabilit lotul de 26 de jucători pe care se va baza la meciurile de baraj. „Tricolorii” joacă mai întâi cu Turcia, iar în cazul unui triumf, reprezentativa noastră merge la barajul final cu câștigătoarea meciului Slovacia – Kosovo. Iată fotbaliștii convocați:

  • PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
  • MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
  • ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
