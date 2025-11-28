Giovanni Becali, șocat de FCSB după 0-1 la Belgrad. A cerut ceea ce patronul Gigi Becali nu acceptă la el în club! „Bârligea e căzut rău”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a cedat în deplasare cu Steaua Roșie în etapa 5 din Europa League. Giovanni Becali a reacționat a doua zi în direct după rezultatul dezamăgitor și a spus de ce crede că are nevoie, de fapt, campioana României.

Giovanni Becali, șocat de FCSB. De ce are nevoie, de fapt, echipa vărului Gigi Becali

FCSB a înregistrat un nou eșec dezamăgitor în acest sezon. Bucureștenii au pierdut cu 0-1 pe terenul Stelei Roșii în etapa cu numărul 5 din Europa League, iar situația echipei arată din ce în ce mai rău.

Giovanni Becali a reacționat în direct. Agentul de jucători consideră că FCSB are nevoie disperată de un care să lucreze la aspectul mental și psihologic al fotbaliștilor.

„Incredibil… Să joace ăia în 10, 70 de minute, și tu să nu ai ocazie de gol. Ei au avut mai multe, recuperau mingea înaintea noastră. Am zis măcar un egal cu Steaua Roșie, în 10, luai un punct. Culmea, că tot ei puteau să aibă golul 2.

Eu cred că la FCSB, în echipa asta, care a făcut ce a făcut anul trecut în Europa și care a luat două titluri consecutive, nu poți spune că e un ciclu de 5 ani și gata… Eu cred că e nevoie de un psihiatru. Ei sunt în degringoladă, ei nu mai știu pe cine să creadă… pe Gigi, pe jurnaliști, pe comentatori, pe antrenori…”, a spus inițial Giovanni Becali.

Giovanni Becali, afectat de starea lui Daniel Bîrligea. „M-a impresionat și m-a durut”

Giovanni Becali a vorbit ulterior despre Daniel Bîrligea, Impresarul a subliniat încă o dată aspectul psihologic, capitol unde jucătorii de la FCSB suferă teribil în acest sezon.

„Văd amărăciunea lui Bîrligea, care zice că a dat doar 3 goluri, că ce ce atacant e… Se vorbea de 15-20 de milioane, că pleacă. Exagerăm mult în țara asta. Toată echipa trebuie să aibă câteva ore cu un psiholog.

M-a impresionat și m-a durut puțin, a vorbit el însuși despre el. A decăzut, e cu moralul praf. Aici, cu banii plătiți în avans, cu primele plătite, cu avioane la orice deplasare… e ceva. Trebuie un psiholog să analizeze situația asta. Gigi te critică seara, a doua zi te ia cu el la biserică. Echipa e frântă din mai multe părți!”, a mai spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.