Giovanni Becali, șocat de strategia CFR-ului cu transferul lui Louis Munteanu: “Unde l-a dus mintea pe Neluţu Varga să ceară 18 milioane?”

, golgheterul Superligii a rămas pentru încă un sezon la CFR Cluj. Giovanni Becali, cel mai cunoscut impresar român, e de părere că Neluțu Varga, acționarul echipei din Gruia, avea pretenții financiare nerealiste.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali, șocat de prețul cerut de Varga pentru Louis Munteanu. „Unde l-a dus mintea!?”

Omul de afaceri a așteptat oferte de peste 15 milioane de euro pentru fotbalistul său, care nu au mai venit, iar atacantul va continua în Gruia până cel puțin iarna.

Giovanni Becali crede că Neluțu Varga putea să reducă serios din preț și chiar a glumit, spunând că va încerca să-i găsească o echipă doar când suma cerută va coborî la două-trei milioane de euro — una de care omul de afaceri nici nu a vrut să audă în această vară.

ADVERTISEMENT

„Nu mai sunt gelos. Niciodată nu o să mai fiu gelos. Am fost gelos, dar nu pe Neluțu. Eu o să-l iau pe Louis Munteanu când o să coste două milioane. Alții îl iau la 18, ce să ne facem? Eu nu înțeleg. Unde l-a dus mintea lui Neluțu când a zis că-l dă pe Louis pe 18 milioane? I-a băgat vreunul ceva în cap? I-a dat vreunul vreo veste? Se mai întâmplă d-astea. «Nu îl da, vezi că am 18 milioane.» El a crezut asta.

Neluțu e prietenul nostru. El știe că facem glume. O să ajungă el la o cotă mai mică și mă caută pe mine. Ce caut eu cu ăștia care dau 11, 12 milioane? Mă duc la omul ăsta care îmi dă două-trei milioane să fiu cu picioarele pe pământ. Corect sau nu?”, a declarat Giovanni Becali în podcastul Don Giovanni.

ADVERTISEMENT

Louis Munteanu poate pleca în iarnă de la CFR

Louis Munteanu rămâne însă un atacant extrem de interesant. Vârful de la CFR Cluj a rupt porțile în stagiunea precedentă, iar echipele din vestul Europei îl monitorizează cu atenție. Rămâne de văzut însă dacă Neluțu Varga va accepta să-i dea drumul pentru un preț ceva mai mic sau va continua să forțeze la negocieri.

ADVERTISEMENT