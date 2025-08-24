Sport

Giovanni Becali, șocat: “Incredibil! Este o umilinţă pentru tot fotbalul românesc!”

Giovanni Becali a rămas șocat de înfrângerile suferite de CFR Cluj în ultima perioadă. Impresarul FIFA l-a compătimit pe patronul Neluțu Varga
Iulian Stoica
24.08.2025 | 18:07
Giovanni Becali a rămas șocat de înfrângerea suferită de CFR Cluj în cupele europene. Foto: captură Digi Sport

Învinsă cu 7-2 în manșa tur de Hacken, CFR Cluj nu poate decât să viseze la o calificare în „Faza Ligii” UEFA Conference League. Ba mai mult, „feroviarii” au rămas și fără cel mai titrat antrenor din istoria lor, Dan Petrescu anunțându-și demisia după meci.

Giovanni Becali, şocat de Hacken – CFR Cluj 7-2: “Incredibil! Este o umilinţă pentru tot fotbalul românesc!”

În cadrul „DON Giovanni”, Ioan Becali a dezvăluit că înfrângerea lui CFR Cluj în fața lui Hacken este o adevărată umilință pentru tot fotbalul românesc. De ce? Pentru că lumea o să întrebe din ce campionat provine echipa patronată de Neluțu Varga.

Cât despre demisia lui Dan Petrescu, Giovanni Becali a mărturisit că acesta era lucrul cel mai onorabil de făcut. Între timp, FANATIK a anunțat în exclusivitate că Andrea Mandorlini va fi noul tehnician de la CFR Cluj.

„(n.r. – Te așteptai la 7-2 pentru Hacken?) Niciodată în viața mea! Mă așteptam să piardă 1-0, 2-1, 3-2, 2-0… Dar a fost 7-2, incredibil! Bagi scuza terenului sintetic, dar fotbaliștii joacă și pe zgură, și pe iarbă și pe oriunde.

„Dan Petrescu și-a dat o demisie de onoare”

Nu a fost o umilință doar pentru CFR Cluj, ci pentru tot fotbalul românesc. Ce frumos a ieșit Craiova… E păcat că nu a rămas 2-0, când portarul avea colțul scurt al lui tot. 

Înfrângerea lui CFR Cluj e o umilință pentru tot fotbalul românesc. Lumea o să întrebe ‘de unde e CFR?’. A câștigat 5 campionate la rând, nu mai sunt și de restul din trecut.

Mă așteptam ca Dan Petrescu să-și dea demisia. La 7-2 și-a dat o demisie de onoare, așa face un antrenor cu o coloană vertebrală. A încercat, a făcut, a dres. Bine, poate o să vină cele 18 milioane de euro pe Louis Munteanu”, a declarat Giovanni Becali.

CFR Cluj a continuat să surprindă neplăcut și în campionat. Duminică după-amiază, formația lui Andrea Mandorlini a cedat categoric în deplasare, scor 1-4 cu Oțelul Galați. „Feroviarii” s-au întrecut în gafe copilărești.

Giovanni Becali, discurs dur după înfrângerea lui CFR Cluj cu Hacken

