Giovanni Becali știe care sunt jucătorii de care are nevoie Dinamo ca să ia titlul în acest sezon. Exclusiv

În lipsa formei bune a unor echipe precum FCSB și CFR Cluj, lupta la titlu ar putea fi mult mai facilă pentru echipele bune din topul clasamentului. Dinamo, Universitatea Craiova și Rapid sunt principalele favorite, iar Giovanni Becali a dezvăluit ce transferuri mai trebuie să facă formația din „Ștefan cel Mare” pentru a putea pune mâna pe trofeu după o pauză de aproape două decenii.

De ce transferuri are nevoie Dinamo pentru a câștiga SuperLiga României. Sfaturile lui Giovanni Becali

În cadrul emisiunii „Giovanni Show”, celebrul impresar a vorbit despre potențialul pe care Dinamo îl are în acest sezon pentru a câștiga titlul. Totuși, el este de părere că echipa lui Kopic mai are nevoie de câteva schimbări, însă piesele cruciale se află deja în interiorul clubului:

„Au nevoie de Musi și de Mazilu să-și revină. Cu Karamoko, Perica și încă un atacant… un mijlocaș box-to-box ca lumea și un fundaș dreapta. Au nevoie de un box-to-box de nivel înalt. Unul ca Lameira de la Oțelul ar fi perfect la Dinamo. Ca fundaș dreapta au nevoie de un Crețu, un fotbalist cu profilul lui. Karamoko ăsta nu e rău în atac, nu e încă integrat ca lumea, dar cu încă un atacant se pot bate la titlu”, a spus Ioan Becali la emisiunea „Giovanni Show”.

Dinamo, cea mai unită echipă din SuperLiga României? Dezvăluiri de la Super Gala FANATIK

În cadrul aceleiași ediții, Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii „Giovanni Show”, a dezvăluit

„Eu n-am mai văzut asemenea unitate. Când urca oricine de la masa lor ca să ia premiu, toți se ridicau în picioare, toți ovaționau, toți aplaudau. Când cobora jucătorul, îl luau în brațe, îl felicitau, cu Nicolescu și Kopic în frunte”, a spus Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii.

„Știu situația de la Dinamo. Este un grup unit. Toți străinii care sunt la Dinamo sunt încântați de stadionul unde joacă. Joacă cu 25.000 – 30.000 de spectatori, sunt plătiți regește, la timp. Vin la Gala FANATIK și se văd cu un premiu în mână și este o mare onoare pentru ei. Asta i-a legat foarte mult. Unitatea care s-a văzut la Dinamo, n-ai văzut-o și la celelalte cluburi”, a intervenit Giovanni Becali.

Mai poate emite FCSB pretenții la titlu? Care este opinia lui Giovanni Becali

însă situația din SuperLiga României continuă să fie delicată. Echipa patronată de Gigi Becali are emoții la play-off, iar Giovanni Becali este de părere că titlul este compromis, însă campioana ultimelor două sezoane ar putea totuși să acceseze o cupă europeană, dacă va lega câteva victorii:

„Dacă-l asculți pe Gigi, el crede în continuare să mai ia campionatul. Eu zic că, în situația actuală, poate cel mult să prindă cupele europene. Dacă se continuă cu diferența asta, la înjumătățire e o distanță de 5-6 puncte. În 10 etape de play-off, înseamnă mult. Doar o minune i-ar putea face campioni”, a mai spus celebrul impresar la „Giovanni Show”.