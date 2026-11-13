Giovanni Becali știe cum își putea salva Mihai Stoica cariera la FCSB: „Asta trebuia să-i zică lui Gigi”

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Din anul 2023, Mihai Stoica a fost însărcinat de Gigi Becali cu foarte multe responsabilități, printre care cea de a aduce fotbaliști la FCSB. Giovanni Becali este de părere că nu acesta este atuul fostului oficial al roș-albaștrilor și că nu ar fi trebuit să accepte această provocare, astfel nu s-ar mai fi ajuns la

Ce ar fi trebuit să facă Mihai Stoica pentru a rămâne la FCSB

După ce a făcut câteva transferuri eșuate, care nu l-au mulțumit pe patron, Mihai Stoica și-a asumat vina și a decis să părăsească FCSB, mai ales după ce Gigi Becali a decis să îl „scape” de această responsabilitate, pe care chiar MM Stoica a explicat că o vede ca pe o povară. Giovanni Becali, vărul patronului de la FCSB, crede că fostul oficial ar fi trebuit de la bun început să refuze să facă acest lucru și să-l sfătuiască pe Gigi Becali să aducă oameni avizați pentru scouting-ul de fotbaliști.

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„E o plecare tristă. E adevărat, nu a avut rezultate FCSB, dar Mihai a fost întotdeauna acolo. Eu cred că a făcut o singură greșeală: s-a băgat în mai multe, răspundea de mai multe, comentarii, alea, alea. El trebuia să spună un lucru: «Patroane, eu știu să țin liniștea aici, să colaborez cu antrenorul, sunt un analist, dar nu sunt scouter. Ia-ți un șef scouter, pe Mara sau Bilașco, sau pe oricine care a mai făcut chestii din astea, să mai ia doi adjuncți să cutreiere Europa, diviziile secunde, să ne aducă videouri cu jucătorii, ne punem amândoi, patroane, aici, vedem și decidem sau decizi dumneata». Eu cred că Mihai avea prea multe responsabilități. Și nu putea să le facă pe toate, îți dai seama. Dar nu cred că e departe de a se împăca, pentru că au avut o relație, au avut și rezultate”, a declarat Giovanni Becali pentru

Suma transferului lui Aymen Boutoutaou, pusă sub semnul întrebării? Opinia lui Giovanni Becali

Unul dintre cele mai costisitoare transferuri pe care MM Stoica le-a făcut la FCSB este cel al lui Aymen Boutoutaou. Mihai Stoica a garantat că algerianul va fi unul dintre starurile SuperLigii, după ce Gigi Becali a scos din conturi nu mai puțin de 1,3 milioane de euro pentru achiziția sa. În total, cu banii de pe contracte și sumele cheltuite cu impresarii, Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că suma totală ajunge

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Deși fotbalistul transferat de la Sochaux are calități certe și deja a făcut meciuri impresionante în SuperLiga României, precum cel cu Rapid București, el nu este pe placul lui Gigi Becali, asta din cauza lipsei de forță pe care o are în duelurile unu contra unu. După ce mulți au ajuns să creadă că MM Stoica a umflat suma de transfer a fotbalistului. În realitate, președintele lui Dinamo a explicat că algerianul a fost propus în tabăra „câinilor” înainte ca el să aibă prestațiile din sezonul trecut, când a fost decisiv în promovarea echipei în Ligue 2.

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„Probabil, nu vreau să discut prea multe, pentru că pe primul loc e familia, apoi Mihai, care mi-e prieten. E o despărțire… S-a simțit și el umilit, să vină alții și să-i ia un loc care era al lui… Nu e ușor. După aceea, sunt interpretări, despre sumele care s-au vehiculat, nu cred eu niciodată că Mihai Stoica poate să intre în mizerii din astea”, a mai declarat Giovanni Becali.