Giovanni Becali, tiradă în direct după o nouă prestație excelentă a lui Ștefan Târnovanu: „La națională nu e bun”. Ce transfer a ratat portarul FCSB

Giovanni Becali a vorbit despre situația lui Ștefan Târnovanu, cel care face minuni în poarta FCSB-ului, dar nu prinde minute la echipa națională a României. Ce a spus agentul de jucători despre situația fotbalistului campioanei României.
Ștefan Târnovanu a crescut semnificativ în ultimele sezoane la FCSB, iar prestațiile sale i-au adus și convocarea la echipa națională de seniori a României. Portarul „roș-albaștrilor” nu a jucat însă niciun minut în acest an la prima reprezentativă.
În cadrul celei mai recente ediții a emisiunii „Giovanni Show”, Giovanni Becali a vorbit despre fotbalistul dublu campion al României cu FCSB și și-a exprimat nemulțumirea față de statutul său la națională.
„Târnovanu e bun, dar e bun la FCSB, nu e bun la națională. Asta e… Măcar cu Moldova să fi jucat și el. E puțin supărat, mergi la națională, stai atâtea zile și n-ai nicio șansă.
Important este că apără la FCSB și o face bine. A apărat două goluri ieri, putea lua două goluri. Așteaptă, joacă, are 24 de ani, are timp, nu este o problemă. Să vedem. Nu știu dacă este monitorizat, am avut discuții în Turcia cu Galatasaray, dar ei acum se uită în top 5 campionate”, a spus Giovanni Becali.
Giovanni Becali a analizat, pe scurt, meciul de joi seară de pe Arena Națională dintre FCSB și Bologna, partidă câștigată de italieni cu scorul de 2-1. Agentul de jucători i-a lăudat doar pe Daniel Bîrligea, marcatorul bucureștenilor, și pe Ștefan Târnovanu, care a avut mai multe intervenții importante.
„În prima repriză putea să fie 3-0, 4-0. FCSB s-a schimbat în ultimele 15 minute. Au avut golul lui Bîrligea, inventat de el, pentru că la duelul ăla era greu să dai gol din poziția aia. S-a dus, s-a sucit, i-a a luat fața adversarului, cu piciorul. A dat pentru că oricum se duce, trebuie să dau eu primul.
Fundașul nici nu credea că ăsta bagă piciorul. Era un gol care putea să ne dea aripi, cum ne-a și dat vreo câteva minute… În afară de Bîrligea și Târnovanu, restul n-au mai jucat nimic”, a mai spus Giovanni Becali la FANATIK SUPERLIGA.
Ștefan Târnovanu și-a făcut debutul la echipa națională pe 20 noiembrie 2022, sub comanda lui Edi Iordănescu. Portarul de 22 de ani 6 luni, atunci, a fost titular și integralist în amicalul cu Moldova (scor 5-0).
Următorul meci în care portarul de la FCSB a mai bifat 90 de minute la echipa națională a fost victoria cu 3-1 în fața Lituaniei, la București, pe 9 septembrie 2024 în meciul din Nations League.
Ultima sa apariție în poarta naționalei României datează tot din 2024. El a intrat în minutul 67 al meciului câștigat cu 4-1 în fața Ciprului, acasă, în locul accidentatului Florin Niță. Târnovanu avea să bifeze atunci 23 de minute.