Giovanni Becali, tiradă în direct după o nouă prestație excelentă a lui Ștefan Târnovanu: „La națională nu e bun”. Ce transfer a ratat portarul FCSB

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali a vorbit despre situația lui Ștefan Târnovanu, cel care face minuni în poarta FCSB-ului, dar nu prinde minute la echipa națională a României. Ce a spus agentul de jucători despre situația fotbalistului campioanei României.

Giovanni Becali nu mai acceptă statutul de rezervă al lui Ștefan Târnovanu la echipa națională

Ștefan Târnovanu a crescut semnificativ în ultimele sezoane la FCSB, iar prestațiile sale i-au adus și convocarea la echipa națională de seniori a României. Portarul „roș-albaștrilor” nu a jucat însă niciun minut în acest an la prima reprezentativă.

ADVERTISEMENT

În cadrul Giovanni Becali a vorbit despre fotbalistul dublu campion al României cu FCSB și și-a exprimat nemulțumirea față de statutul său la națională.

„Târnovanu e bun, dar e bun la FCSB, nu e bun la națională. Asta e… Măcar cu Moldova să fi jucat și el. E puțin supărat, mergi la națională, stai atâtea zile și n-ai nicio șansă.

ADVERTISEMENT

Important este că apără la FCSB și o face bine. A apărat două goluri ieri, putea lua două goluri. Așteaptă, joacă, are 24 de ani, are timp, nu este o problemă. Să vedem. Nu știu dacă este monitorizat, am avut discuții în Turcia cu Galatasaray, dar ei acum se uită în top 5 campionate”, a spus Giovanni Becali.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali a remarcat doar doi jucători după FCSB – Bologna 1-2. „În afară de ei, restul n-au jucat nimic!”

Giovanni Becali a analizat, pe scurt, meciul de joi seară de pe Arena Națională dintre FCSB și Bologna, . Agentul de jucători i-a lăudat doar pe Daniel Bîrligea, marcatorul bucureștenilor, și pe Ștefan Târnovanu, care a avut mai multe intervenții importante.

„În prima repriză putea să fie 3-0, 4-0. FCSB s-a schimbat în ultimele 15 minute. Au avut golul lui Bîrligea, inventat de el, pentru că la duelul ăla era greu să dai gol din poziția aia. S-a dus, s-a sucit, i-a a luat fața adversarului, cu piciorul. A dat pentru că oricum se duce, trebuie să dau eu primul.

ADVERTISEMENT

Fundașul nici nu credea că ăsta bagă piciorul. Era un gol care putea să ne dea aripi, cum ne-a și dat vreo câteva minute… În afară de Bîrligea și Târnovanu, restul n-au mai jucat nimic”, a mai spus Giovanni Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Câte meciuri are Ștefan Târnovanu la echipa națională a României

Ștefan Târnovanu și-a făcut debutul la echipa națională pe 20 noiembrie 2022, sub comanda lui Edi Iordănescu. Portarul de 22 de ani 6 luni, atunci, a fost titular și integralist în amicalul cu Moldova (scor 5-0).

Următorul meci în care portarul de la FCSB a mai bifat 90 de minute la echipa națională a fost victoria cu 3-1 în fața Lituaniei, la București, pe 9 septembrie 2024 în meciul din Nations League.

Ultima sa apariție în poarta naționalei României datează tot din 2024. El a intrat în minutul 67 al meciului câștigat cu 4-1 în fața Ciprului, acasă, în locul accidentatului Florin Niță. Târnovanu avea să bifeze atunci 23 de minute.

5 milioane de euro este cota actuală a lui Ștefan Târnovanu