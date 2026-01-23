Sport

Giovanni Becali, toate detaliile despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: „S-a văzut cu Șucu”. Pe cât a semnat. Exclusiv

Giovanni Becali a oferit ultimele detalii despre contractul lui Olimpiu Moruțan la Rapid și modul în care fotbalistul a fost integrat în Giulești
Mihnea Ştefan
23.01.2026 | 13:05
Giovanni Becali toate detaliile despre transferul lui Olimpiu Morutan la Rapid Sa vazut cu Sucu Pe cat a semnat Exclusiv
breaking news
Giovanni Becali, detalii despre contractul lui Olimpiu Moruțan la Rapid Foto: colaj Fanatik
Olimpiu Moruțan este noul jucător al Rapidului. Giovanni Becali a oferit detalii de cum a fost primit de Dan Șucu și Victor Angelescu, dar și despre clauza stipulată în contract.

Ce contract va avea Olimpiu Moruțan la Rapid

Olimpiu Moruțan este transferul de titlu forțat de Rapid în această vară. După ce a efectuat vizita medicală, internaționalul român s-a întâlnit cu Dan Șucu și Victor Angelescu și a făcut cunoștință cu noii săi colegi, după cum a anunțat Giovanni Becali.

De asemenea, celebrul impresar a menționat că, deocamdată, rezilierea cu Aris nu a fost semnată, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, și că acest lucru se va întâmpla imediat ce înțelegerea cu Rapid va fi parafată. Contractul nu presupune vreun împrumut. Olimpiu Moruțan va fi definitiv jucătorul Rapidului până în vara lui 2027.

„Moruțan era la birou, nu am putut să-l văd, era cu Dragoș, la mine la birou în Pipera. A făcut vizita medicală ieri, l-au controlat toți doctorii specializați în oase, după accidentarea aia, a ieșit perfect. A fost la 11, înainte să înceapă antrenamentul, să-și vadă colegii, a fost prezentat. Ieri s-a întâlnit și cu domnul Șucu, și cu Victor Angelescu.

El încă nu a depus rezilierea cu Aris, pentru că trebuie să semneze prima dată contractul cu Rapid. După ce-l semnează mergem la ambasada greacă, pune rezilierea cu clubul acolo, după care se întâlnește cu coechipierii. Dacă se antrenează mâine, în seara asta face o alergare, duminică se antrenează, iar luni poate să joace. Nu știu cât, dar poate să joace.

S-a închis până în vară, plus 1 an. A semnat pe 1 an și jumătate, transfer definitiv pe 1 an și jumătate. După care, are destinul în mâinile lui. Îi face campioni, joacă în cupele europene, vine o ofertă, Rapidul acceptă oferta și aia e”, a declarat Ioan Becali la Giovanni Show.

Olimpiu Moruțan va avea asigurare medicală la Rapid

Ioan Becali a mai oferit detalii și despre asigurarea medicală pe care Rapidul a stipulat-o în contract. Mai precis, dacă Moruțan se accidentează, mijlocașul ofensiv va primi doar o sumă fixă lunară, fără bonusul consistent pe care cele două părți l-au agreat.

„Acea asigurare medicală e pentru momentul în care se accidentează. Va primi doar contractul pe care îl are, fără bonusul de completare din contract. Asigurarea va completa eventuala accidentare. Când se accidentează rămâne cu contractul pe care îl are pe lună, nu și cu cea pe care trebuia să i-o dea peste contract Rapidul.

E un contract bun. Dacă el nu se accidentează mai primește ceva peste. Nu acoperă contractul de la Aris, dar este un contract civilizat. E un contract super, să le mulțumim proprietarilor care pot da un asemenea contract. Nu sunt mulți”, a mărturisit Giovanni Becali.

Tags:
Mihnea Ştefan
Mihnea Ştefan
Mihnea Ștefan este editor la Fanatik. A debutat în presă în plin an pandemic și a mai lucrat pentru Sport.ro și ProSport.
