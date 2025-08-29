Giovanni Becali, tot adevărul despre vărul Gigi Becali. Cum a ajuns miliardar patronul FCSB: „Cu tata a început afacerile”

Gigi Becali a obținut avere și notorietate în urma în zona Pipera. Dar nici măcar vărul său, Giovanni Becali, nu a anticpat amploarea acestui business. Mai mult, în emisiunea DON GIOVANNI, Ioan Becali a recunoscut că l-a refuzat pe vărul său, atunci când acesta i-a propus să fie parteneri.

„N-am simțit că Gigi va ajunge așa mare. Gândește-te că, eu când eram în oraș și nu veneam două-trei zile pe acasă, Gigi și Victor veneau să mă caute. Îi trimiteau părinții să mă caute. Mă căutau și așa au rămas ei, după ce am plecat eu, cunoscuți prin oraș.

Dacă știam ce o să facă Gigi, îi dădeam banii lui. Eu aveam bani înainte ca Gigi să ia terenurile. Și Gigi mi-a zis ‘Giovanni, dă-mi banii să-i bag în pământuri’. ‘Du-te, mă, de aici! Cum să îți dau bani să-i bagi în pământ?’.

Datorită pământurilor s-a ajuns aici. Gigi venea la meciuri și dormea, nu știa absolut nimic de meciuri. Nici nu-l interesa. Nici n-a jucat, ca mine, că eu am jucat. Îi plăcea că era prieten cu Hagi. Lui i-a venit apetitul pentru fotbal după mine ‘Ia uite-l pe Giovanni numai prin ziare. Ia să ies și eu’. Și au venit pământurile care i-au dat posibilitatea să ajungă în situația asta.

A fost vizionar, supervizionar. Și toată afacerea asta a început-o cu tata, pe cuvântul meu. Dacă taică-miu nu murea în 1999, era tovarăș cu el, cu Gigi. Cu tata a început să cumpere, să-i cunoască p-ăia, terenuri, cutare… Asta mi-a zis-o el când a murit tata. Eu stăteam în Floreasca, dar el stătea la 10 metri de tata. Când m-am dus eu, Gigi îl bărbierea. A ținut foarte mult la tata și eu la taică-su. Așa suntem noi, suntem uniți.

Acum, tot fotbalul se învârte în jurul lui Gigi. Nu credeam, dar totul vine de la terenuri. Că dacă Gigi nu avea bani, nu putea. Și culmea că m-a și întrebat ‘Giovanni, vreau să iau Steaua, vrei să intri cu mine?’. Eram în avion, jucase Steaua cu o echipă englezească. Și i-am spus ‘Gigi, eu nu bag bani ca să pierd. Eu nu bag banii și câștig. Ai grijă ce faci cu contractele cu domnul Păunescu și cu cei de la Steaua’. Ce i-am zis eu în avion a avut el mai departe…

De două ori l-am refuzat, nu i-am dat bani să bage în terenuri și ”, a povestit Ioan Becali la DON GIOVANNI.