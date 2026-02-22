Sport

Giovanni Becali, tranşant după Rapid – Dinamo 2-1: “I-a omorât! Au avut atitudine”. Jucătorul surpriză din derby, convocat de Mircea Lucescu

Giovanni Becali a avut o reacție categorică în direct, după Rapid - Dinamo, scor 2-1. Care este jucătorul pe care impresarul îl vede la echipa națională a lui Mircea Lucescu.
Răzvan Rădulescu
22.02.2026 | 14:08
Giovanni Becali transant dupa Rapid Dinamo 21 Ia omorat Au avut atitudine Jucatorul surpriza din derby convocat de Mircea Lucescu
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali a făcut o analiză complexă a derby-ului Rapid - Dinamo de pe Arena Națională. Foto: colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Giovanni Becali a urmărit cu atenție derby-ul Rapid – Dinamo, scor 2-1, în etapa a 28-a din SuperLiga și a tras concluziile în direct la emisiunea FANATIK „Giovanni Show”. Agentul FIFA consideră că rapidiștii au practicat un joc pragmatic, iar remarcații au fost Olimpiu Moruțan și Andrei Borza.

Cum a reușit Rapid să o învingă pe Dinamo în derby. Analiza lui Giovanni Becali: cine a fost omul meciului

Rapid le-a adus satisfacție suporterilor după „războiul” purtat cu Dinamo pe rețelele de socializare. Echipa antrenată de Costel Gâlcă a învins-o pe marea rivală, scor 2-1 pe Arena Națională și a echilibrat situația la vârful clasamentului. Giovanni Becali consideră că Rapid a executat un joc cu mingea foarte bun.

ADVERTISEMENT

„M-am uitat la meci. Când vezi 2-0, zici că i-a omorât Rapid, îți dai seama. A fost singurul meci de până acum al Rapidului pe care l-a jucat cu pragmatism. Au așteptat, au circulat balonul, s-au apărat bine. Au intrat în careu, grație lui Moruțan. A intrat frumos acolo în careu, a pus umărul, s-a ferit să nu fie faultat și a centrat cu dreptul.

Borza, care pentru mine cred că a fost omul meciului, nu numai pentru gol, ci și pentru cât s-a mișcat, cred că a alergat peste 11 kilometri. Și cei de la Dinamo au dominat jocul. Și-au făcut jocul. Dacă Dinamo dădea golul mai devreme, cu 10-15 minute, Rapid intra într-o degringoladă și nu avea să facă altceva decât să se apere”, a spus Giovanni Becali.

ADVERTISEMENT
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din...
Digi24.ro
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA

Cum ar fi putut Dinamo să schimbe soarta meciului

Giovanni Becali a explicat că sigura șansă a lui Dinamo pentru a spera la punct sau puncte ar fi fost ca jucătorii lui Zeljko Kopic să marcheze mai devreme în meci. „Șansa lui Dinamo a fost să dea un gol până în minutul 75, chiar 80.

ADVERTISEMENT
S-a aflat! Motivul pentru care Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac s-au despărțit
Digisport.ro
S-a aflat! Motivul pentru care Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac s-au despărțit

Cu prelungiri cu tot, 14-15 minute, Dinamo urca peste ei. Rapid se obișnuise cu o astfel de manieră de joc. Dinamo a jucat elegant, Opruț iar a marcat, dar din păcate pentru ei prea târziu. Asta înseamnă pragmatism. Atitudinea lui Rapid a fost exemplară pe un teren greu, chiar dacă era Arena Națională. Zăpada a înmuiat gazonul”, a mai spus Giovanni Becali.

Cine l-a impresionat pe Giovanni Becali în Rapid – Dinamo: „Va fi convocat”

Olimpiu Moruțan s-a făcut remarcat în derby-ul Rapid – Dinamo. Internaționalul român a pasat decisiv la golul marcat de Borza, primul al duelului de pe Arena Națională. Ioan Becali e convins că Moruțan va face parte din lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul din martie: Turcia – România.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Moruțan) Eu cred că va fi convocat. Chiar dacă nu va fi titular, cred că va fi al doilea om după Man, dacă nu joacă bine. Până atunci mai sunt meciuri de campionat. Nu avem un lot extraordinar, să avem 40-60 de jucători. Știm deja care sunt jucătorii. Omul care-l poate înlocui pe Dennis Man este Moruțan, cum a făcut-o deja”, a fost analiza lui Giovanni Becali.

Giovanni Becali, anunț tare după Rapid - Dinamo 2-1

Cine este călugărița din România care a devenit celebră în Italia, după ce...
Fanatik
Cine este călugărița din România care a devenit celebră în Italia, după ce a dirijat circulația într-o intersecție. E o fostă jucătoare de fotbal
Liga 2, live video etapa 18. Acum se joacă FC Bihor – ASA...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 18. Acum se joacă FC Bihor – ASA Târgu Mureș! Final încins în căutarea golului de 3 puncte
SuperLiga, live blog etapa 28. Echipele de start la FC Argeș – Farul,...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 28. Echipele de start la FC Argeș – Farul, meci de maxim interes pentru toți suporterii FCSB
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
Parteneri
Miliardarii din fotbalul românesc se extind în Europa! Afacerea de 14 milioane de...
iamsport.ro
Miliardarii din fotbalul românesc se extind în Europa! Afacerea de 14 milioane de euro finalizată
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!