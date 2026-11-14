Giovanni Becali, transfer la Real Madrid. „Are 19 ani! L-a văzut deja Mourinho”. Exclusiv

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Giovanni Becali este un impresar recunoscut în toată lumea și are relații cu cei mai importanți oameni din fotbalul mondial. Recent, el a mers la Madrid pentru a sărbători 40 de ani de la înființarea unei companii aeriene deținute de unul dintre prietenii săi, Pepe Hidalgo. Cu această ocazie, el s-a întâlnit cu Jose Mourinho și i-a propus un fotbalist de la Steaua Roșie Belgrad, iar Real Madrid s-a arătat interesată să-l urmărească.

Propunere spectaculoasă pentru Jose Mourinho! Giovanni Becali, aproape de un transfer la Real Madrid

Dacă în ultimii ani nu au mai apărut fotbaliști români pe care să-i poată duce în fotbalul puternic din Europa, Giovanni Becali a apelat la cunoștințele sale. În vizita sa la Madrid, , de la Steaua Roșie Belgrad, care colaborează cu un prieten de-al său. Este vorba despre Matej Gashtarov, mijlocaș defensiv cotat la 1,5 milioane de euro, iar antrenorul portughez s-a arătat interesat să-l urmărească în continuare:

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„Înainte să merg luni acolo, Mourinho îmi dă duminică seară un mesaj, când eram la meci, la Atletico cu Barcelona. Era 1-1 la pauză și mi-a zis că ar fi fost bun rezultatul. Apoi mi-a zis că ne vedem a doua zi, la 14. A venit, a stat 3 ore cu noi. Am vorbit, i-am dat și un jucător de la Steaua Roșie Belgrad. El joacă acolo, dar e macedonean. Joacă 6, în fața apărării. Are 19 sau 20 de ani. Matej Gashtarov. L-a luat, îl urmărește. Ce să-i dau eu lui Mourinho, dacă de la noi nu am nimic? Mâine e ziua lui, face 20 de ani. Îl are un prieten de-al meu, iar împreună poate facem un lucru bun. Este titular la Steaua Roșie, este titular și la naționala Macedoniei”, a dezvăluit Giovanni Becali la emisiunea „Giovanni Show”.

Giovanni Becali, eveniment special la Madrid

Reputatul impresar a avut o întâlnire cu totul specială în urmă cu o săptămână. El a zburat la Madrid, acolo unde prietenul său, Pepe Hidalgo, a sărbătorit 40 de ani de la înființarea companiei Air Europa. Cu această ocazie, el a mers să vadă și derby-ul Atletico Madrid – Barcelona și „Lunea trecută am mers la 40 de ani de la înființarea companiei de zbor Air Europa, care aparține unui prieten bun al meu: Pepe Hidalgo. Cu el am colaborat cam 12-13 ani, din anii ’90 până prin 2002-2003. Atunci compania lui abia se înființase. A avut un proces cu Iberia, din care după 10-12 ani de proces cu avocații a încasat jumătate de miliard. De atunci am rămas prieteni. I l-am dat pe Stelea, pe Stângă, pe Marinescu, pe Cătălin Munteanu, pe Gabriel Popescu. După toate astea, am rămas prieten cu el. Eu cu familia mea mergem cu Air Europa gratis, nu se pune problema. Când am avut problema cu procesul a vrut să vină să mă viziteze la Slobozia. Și el, și Mourinho.

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Cu ocazia asta (n.r. – drumul la Madrid), frate-miu și cu un colaborator au zis să vadă ce meci e la Madrid. Juca Atletico cu Barcelona. L-am sunat pe Miguel Angel. Dacă l-ați văzut pe Laporta, noi eram în spatele lui. Ne-am întâlnit și cu Laporta, apoi și cu Pepe Hidalgo. Are 87 de ani acum. Are două asistente după el și doi bodyguarzi, pentru că a fost operat. E mare figură, e top 5 oameni bogați de acolo. Când am fost acolo luni, am făcut poze cu toți. Cu Miguel Angel, cu Julio Iglesias. M-am întâlnit cu ei și acum 10 ani, la 30 de ani, și acum, la 40. I-am zis că la 50 nu știu dacă ne mai vedem (n.r. – râde)”, a povestit Ioan Becali la „Giovanni Show”.

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Poveste fabuloasă de la transferul lui Gabi Popescu la Valencia

După ce a povestit de Pepe Hidalgo, Giovanni și-a adus aminte de o poveste fabuloasă de pe vremea când talentatul Gabriel Popescu evolua în Spania, la Salamanca. Fostul mijlocaș ofensiv intrase în atenția Valenciei, care era antrenată de Claudio Ranieri la acea vreme, însă clauza de reziliere era mult prea mare pentru banii pe care „liliecii” voiau să-i dea pe fotbalistul român.

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„Dacă-ți povestesc transferul lui Gabi Popescu, se întâmplă ceva ca în filme. El fuma înainte, acum s-a liniștit. Când l-am semnat pe Popescu, a dat 1 milion la Craiova și i-a pus clauză de 13 milioane de euro. Ranieri era la Valencia, iar secundul lui se uita la toate meciurile și l-a văzut pe Gabi Popescu care a dat gol și cu Barcelona și cu Real. Valencia l-a vrut, dar a zis că mai mult de 8 milioane de euro nu dau. L-am sunat pe Pepe să-l întreb dacă-l vinde, iar el mi-a zis doar pe clauza de reziliere.

El mai spune tot felul de glume. La un moment dat, îmi trimite un fax și-mi zice că-l dă cu 8,5 milioane de euro. Eu când am văzut asta, am organizat întâlnirea la Madrid, la hotel Miguel Angel. Ne întâlnim, mâncăm, el mai dormea cu capul pe masă, era figură mare. La un moment dat se trezește și mă întreabă unde e președintele. I-am zis că nu-i dau ăștia niciun dolar peste 8 milioane. Atunci s-a enervat și a început să-și caute prin buzunare. Căuta faxul. I-am zis să se liniștească. L-am luat și i-am dat un pupic. S-a ridicat și a zis: ‘ăsta a fost un pupic de jumătate de milion de dolari’. După care s-a liniștit”, a povestit Giovanni Becali.