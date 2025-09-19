Sport

Giovanni Becali, tulburat de dispariţia lui Florin Marin: “Îl vedeai când se topeşte! Nu mai ştia de el”. Amintiri de la tenis cu piciorul: “Jucam pe 600 de dolari meciul”

Giovanni Becali l-a cunoscut pe Florin Marin, care a murit la vârsta de 72 de ani. Ce amintiri are celebrul impresar cu fostul mare personaj din fotbalul românesc.
Răzvan Rădulescu
19.09.2025 | 11:17
Giovanni Becali tulburat de disparitia lui Florin Marin Il vedeai cand se topeste Nu mai stia de el Amintiri de la tenis cu piciorul Jucam pe 600 de dolari meciul
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali și-a găsit cu greu cuvintele după dispariția lui Florin Marin. Foto: colaj Fanatik.

Florin Marin a murit la vârsta de 72 de ani. Giovanni Becali, celebrul impresar din fotbalul românesc, l-a cunoscut pe fostul fotbalist de la Steaua și Rapid încă de la vârsta de 19 ani. Dispariția celui care a fost și antrenor la Dinamo l-a tulburat pe Giovanni Becali.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali, un ultim omagiu pentru Florin Marin: „L-am cunoscut. Dumnezeu să-l ierte”

Giovanni Becali a fost apropiat de Florin Marin, care s-a stins fulgerător. FANATIK a dezvăluit că fostul fundaș central ajunsese de nerecunoscut, ajungând să aibă o greutate de doar 40 de kilograme. În cele din urmă, Florin Marin a pierdut lupta cu o boală necruțătoare.

„Dumnezeu să-l ierte! L-am cunoscut, vai de capul meu. Am jucat tenis cu piciorul cu el, când era fotbalist. Jucam fotbal în Parcul Herăstrău, jucam tenis de picior pe bani. Îmi lua banii, mai ciupeam și eu. Jucam și la dublu. Îmi lua banii pentru că eu fugeam mai ușor, el mai mult, trebuia să alerge 3 ore pe zi. Dumnezeu să-l ierte, am avut prietenie mare cu el, glume. 

ADVERTISEMENT

Nu numai că a antrenat, a fost și jucător. Eu îl cunosc de la 19 ani. Mai avea 40 de kilograme, incredibil, știam că suferă. Nu era amărât, nu a fost niciodată. El are și un ginere capabil. Nu mai putea, dacă ajunsese de la 110 kilograme, la 40 de kilograme. Îl vedeai cum se topește. El mai știa de el acum când a murit? 

A avut boală, a avut cancer de oase, l-a topit. Asta e. Era un om glumeț, pus pe șotii, pe bancuri. Te întâlneai cu el, îți spunea toate informațiile, tot ce era în lumea din spate a fotbalului. Știa tot, toate culisele, de ăla, de ăla. Am avut o prietenie frumoasă cu el. Și cu el, și cu Pițurcă. Cel mai bun prieten al lui a fost Pițurcă. 

ADVERTISEMENT
„Avocado mănâncă ei, noi n-avem bani nici de pufuleți”. Reacția unui român la...
Digi24.ro
„Avocado mănâncă ei, noi n-avem bani nici de pufuleți”. Reacția unui român la supărarea ministrului Agriculturii

„Jucam tenis de picior pe 600 de dolari meciul”

Asta a fost, ce să mai. Am multe amintiri cu el. Petreceri la restaurante cu el, cu Pițurcă și cu toată gașca pe care au format-o ei. Mă mai chemau la tenis cu piciorul. El îmi lua lovelele, eu îi luam lui Viorel Cataramă. 

ADVERTISEMENT
VIDEO Gafă în Champions League! Ce s-a auzit de la boxe în tot...
Digisport.ro
VIDEO Gafă în Champions League! Ce s-a auzit de la boxe în tot stadionul: ”S-au încurcat”

Cataramă a învățat tenis cu piciorul ca un fotbalist. Nu știu dacă a jucat în viața lui fotbal. Am avut câțiva ani cu Cataramă, a fost circ frumos. A adus arbitrii, îi punea el. Până și bodyguarzii erau la ușă, bodyguarzii lui. Era mingea afară, ‘linie, bună, cutare’. Mai țineau cu mine, cutare, erau mingi la limită. 

El, se oftica, da (n.r. Cataramă). Câteodată, era 15 centimetri afară, am văzut-o eu. Era un fost procuror, Aurel Comșa. Era omul meu și dădea mingea bună. S-a dus, săracul, s-a pus jos și a început să pupe locul: ‘Aici a căzut mingea, aici’. 

ADVERTISEMENT

Jucam pe câteva sute de dolari, 400, 500, 600. Un singur set, până la 21. Eu jucam bine tenis. Dacă nu am fost fotbalist mare, am fost măcar tenismen. Am jucat bine până la 50-60 de ani. Venea Sandu Boc acolo. 

A venit și Miron Cozma. Știi cum juca? El avea Jiul Petroșani pe vremea aia. Vai de capul meu, juca foarte bine. Săndulescu era cel mai tare, Johnny, care ne-a vândut restaurantul și a plecat în America. Cred că a jucat fotbal în tinerețe. Venea Iordănescu, nea Puiu, da. Juca bine. Nu poți să te pui cu ei”, au fost dezvăluirile impresarului Becali, la Don Giovanni.

Giovanni Becali, șocat de dispariția lui Florin Marin

Mihai Stoica, dezvăluire incredibilă! Cât vorbește cu Gigi Becali într-o zi la telefon:...
Fanatik
Mihai Stoica, dezvăluire incredibilă! Cât vorbește cu Gigi Becali într-o zi la telefon: „Ăsta e recordul”
Anghel Iordănescu, devastat de moartea lui Florin Marin. „Aoleu! Aoleu!”. Mesaje emoționante de...
Fanatik
Anghel Iordănescu, devastat de moartea lui Florin Marin. „Aoleu! Aoleu!”. Mesaje emoționante de la FCSB, Steaua, Dinamo sau Rapid
Calvarul unui fotbalist de Liga 1: “Nu eram plătiţi de 6 luni! Ne-a...
Fanatik
Calvarul unui fotbalist de Liga 1: “Nu eram plătiţi de 6 luni! Ne-a luat la meci cu mandat”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
Parteneri
Mircea Lucescu a propus un selecționer, Burleanu n-a vrut să audă de așa...
iamsport.ro
Mircea Lucescu a propus un selecționer, Burleanu n-a vrut să audă de așa ceva: 'Oricine, în afară de ăsta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!