Giovanni Becali, tulburat de dispariţia lui Florin Marin: “Îl vedeai când se topeşte! Nu mai ştia de el”. Amintiri de la tenis cu piciorul: “Jucam pe 600 de dolari meciul”

Florin Marin a murit la vârsta de 72 de ani. Giovanni Becali, celebrul impresar din fotbalul românesc, l-a cunoscut pe fostul fotbalist de la Steaua și Rapid încă de la vârsta de 19 ani. Dispariția celui care a fost și antrenor la Dinamo l-a tulburat pe Giovanni Becali.

Giovanni Becali, un ultim omagiu pentru Florin Marin: „L-am cunoscut. Dumnezeu să-l ierte”

Giovanni Becali a fost apropiat de . FANATIK a dezvăluit că fostul fundaș central ajunsese de nerecunoscut, . În cele din urmă, Florin Marin a pierdut lupta cu o boală necruțătoare.

„Dumnezeu să-l ierte! L-am cunoscut, vai de capul meu. Am jucat tenis cu piciorul cu el, când era fotbalist. Jucam fotbal în Parcul Herăstrău, jucam tenis de picior pe bani. Îmi lua banii, mai ciupeam și eu. Jucam și la dublu. Îmi lua banii pentru că eu fugeam mai ușor, el mai mult, trebuia să alerge 3 ore pe zi. Dumnezeu să-l ierte, am avut prietenie mare cu el, glume.

Nu numai că a antrenat, a fost și jucător. Eu îl cunosc de la 19 ani. Mai avea 40 de kilograme, incredibil, știam că suferă. Nu era amărât, nu a fost niciodată. El are și un ginere capabil. Nu mai putea, dacă ajunsese de la 110 kilograme, la 40 de kilograme. Îl vedeai cum se topește. El mai știa de el acum când a murit?

A avut boală, a avut cancer de oase, l-a topit. Asta e. Era un om glumeț, pus pe șotii, pe bancuri. Te întâlneai cu el, îți spunea toate informațiile, tot ce era în lumea din spate a fotbalului. Știa tot, toate culisele, de ăla, de ăla. Am avut o prietenie frumoasă cu el. Și cu el, și cu Pițurcă. Cel mai bun prieten al lui a fost Pițurcă.

„Jucam tenis de picior pe 600 de dolari meciul”

Asta a fost, ce să mai. Am multe amintiri cu el. Petreceri la restaurante cu el, cu Pițurcă și cu toată gașca pe care au format-o ei. Mă mai chemau la tenis cu piciorul. El îmi lua lovelele, eu îi luam lui Viorel Cataramă.

Cataramă a învățat tenis cu piciorul ca un fotbalist. Nu știu dacă a jucat în viața lui fotbal. Am avut câțiva ani cu Cataramă, a fost circ frumos. A adus arbitrii, îi punea el. Până și bodyguarzii erau la ușă, bodyguarzii lui. Era mingea afară, ‘linie, bună, cutare’. Mai țineau cu mine, cutare, erau mingi la limită.

El, se oftica, da (n.r. Cataramă). Câteodată, era 15 centimetri afară, am văzut-o eu. Era un fost procuror, Aurel Comșa. Era omul meu și dădea mingea bună. S-a dus, săracul, s-a pus jos și a început să pupe locul: ‘Aici a căzut mingea, aici’.

Jucam pe câteva sute de dolari, 400, 500, 600. Un singur set, până la 21. Eu jucam bine tenis. Dacă nu am fost fotbalist mare, am fost măcar tenismen. Am jucat bine până la 50-60 de ani. Venea Sandu Boc acolo.

A venit și Miron Cozma. Știi cum juca? El avea Jiul Petroșani pe vremea aia. Vai de capul meu, juca foarte bine. Săndulescu era cel mai tare, Johnny, care ne-a vândut restaurantul și a plecat în America. Cred că a jucat fotbal în tinerețe. Venea Iordănescu, nea Puiu, da. Juca bine. Nu poți să te pui cu ei”, au fost dezvăluirile impresarului Becali, la Don Giovanni.