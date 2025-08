Ultimele detalii despre transferul lui Borza de la Rapid. Ce spune Giovanni Becali despre varianta Ajax

însă, totodată, transferul său ar fi o pierdere uriașă pentru formația de sub Podul Grant. Giovanni Becali a dezvăluit care sunt ultimele detalii despre posibila sa mutare la o echipă din străinătate.

Se transferă Andrei Borza la Ajax? Giovanni Becali a explicat situația rapidistului

Andrei Borza a evoluat foarte mult de când s-a transferat la Rapid și reprezintă unul dintre cei mai buni tineri jucători ai SuperLigii României. Deși s-a speculat că mai multe echipe și-ar dori să beneficieze de serviciile sale, clubul giuleștean nu a primit până în acest moment o ofertă concretă.

În direct la emisiunea „Don Giovanni”, Ioan Becali, celebrul impresar, a dezvăluit care este situația de moment a fundașului lateral în vârstă de doar 19 ani, despre care s-a zvonit că ar fi în vizorul lui Ajax Amsterdam:

„Eu am vorbit cu cei de la Ajax. Eu acolo am avut cel mai bun prieten, Francesco Farioli, antrenorul care era la 9 puncte de PSV și a pierdut campionatul în ultimele 7 etape, de-asta l-au dat afară. Are 36 de ani. Am vorbit cu Ajax, cu care vorbisem despre Dennis Man, și când le-am zis cât vrea Parma și cât câștigă el, mi-au zis să închid telefonul.

Despre Borza nu știu nimic. Am vorbit cu multe cluburi, s-au interesat… așteptăm finalul de august, când multe echipe, din disperare, se apucă să cumpere pe cine apucă”, a spus Giovanni Becali în cadrul emisiunii „Don Giovanni”

Andrei Borza implicat într-un nou scandal la Rapid

După incidentul de la finalul înfrângerii de la Iași, iar în meciul cu CFR Cluj nu a fost decât rezervă.

Acest lucru s-a întâmplat pentru că Borza, împreună cu Grameni, au fost la festivalul de muzică Neversea, de la București, unde au stat până târziu, fapt pentru care Costel Gâlcă a dorit să-i scoată din lot pentru partida cu clujenii, însă s-a decis ca cei doi să fie lăsați pe banca de rezerve, informație oferită în exclusivitate de FANATIK.