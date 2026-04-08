Sport

Giovanni Becali, vehement după modificările propuse la Legea 4: „Am văzut că sunt niște amenzi incredibile”

Iulian Stoica
08.04.2026 | 13:46
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali, vehement după modificările propuse la Legea 4. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Miercuri, 1 aprilie, Plenul Senatului a aprobat măsuri mult mai stricte privind supravegherea video pe stadioane și majorarea de zece ori a amenzilor aplicate suporterilor. Modificările aduse Legii 4/2008, care vizează prevenirea și combaterea violenței în competițiile sportive, au fost adoptate cu 64 de voturi „pentru”, 33 „împotrivă” și două abțineri. Decizia finală va aparține Camerei Deputaților, forul decizional în acest caz, care va relua discuțiile și va putea aduce eventuale modificări. Cum comentează Giovanni Becali aceste modificări propuse.

Modificările propuse pentru Legea 4 i-au revoltat pe iubitorii fotbalului din România. Deși va fi permis consumul de băuturi slab alcoolizate, suporterii se vor putea bucura de această măsură într-un spațiu special amenajat, însă doar sub atenta supraveghere a jandarmilor. Mai mult decât atât, contravențiile pentru nerespectarea regulilor sunt mult mai aspre.

ADVERTISEMENT

În cadrul „Giovanni Show”, Ioan Becali s-a arătat revoltat de amenzile propuse în modificările Legii 4. Totuși, cel mai cunoscut impresar din România este de acord că unii suporteri întrec măsura, iar aceștia ar trebui penalizați pentru ceea ce fac pe stadioanele de fotbal în timpul desfășurării competițiilor.

„S-a scumpit mâncarea, s-au scumpit și amenzile de pe stadion, e incredibil! Am văzut că sunt niște amenzi incredibile, un meci al Rapidului e suspendat. Nu îl alungăm, dar sunt și niște fani care ies din tipare”, a declarat Giovanni Becali despre modificările propuse la Legea 4.

ADVERTISEMENT
Ce presupun modificările de la Legea 4

În forma actualizată a Legii 4, adoptată recent de Senat, suporterii nu vor mai putea organiza spectacole pirotehnice după fluierul de start al partidei. Noile prevederi stipulează că astfel de momente pot avea loc doar înainte de începerea jocului sau după fluierul final și numai prin intermediul unei firme autorizate, în conformitate cu Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. În plus, acestea pot fi desfășurate exclusiv în spațiile aprobate de autorități și doar cu acordul unității de poliție competente.

ADVERTISEMENT
Proiectul adoptat de Senat prevede că spectatorii pot consuma în incinta arenelor sportive băuturi slab alcoolizate, cu o concentrație de până la 5,5% alcool. Acestea vor putea fi comercializate doar în zone special amenajate și delimitate din interiorul stadionului. „Este interzis consumul băuturilor alcoolice în orice spaţiu din arena sportivă care oferă vedere directă asupra terenului de joc, pe durata evenimentului sportiv, inclusiv accesul in incinta tribunelor cu băuturile alcoolice achizitionate”, se arată în lege.

ADVERTISEMENT

Conform noilor prevederi adoptate, este interzisă vânzarea sau consumul de alcool de către persoane aflate în stare evidentă de ebrietate în cadrul competițiilor sportive. În același timp, băuturile alcoolice permise pot fi comercializate și consumate doar într-un interval bine stabilit: de la o oră înainte de începerea meciului și până la fluierul final, accesul fiind condiționat de scanarea și validarea biletului sau a altui document de intrare. Totodată, la cererea jandarmeriei competente, organizatorii trebuie să furnizeze datele colectate în baza documentelor de acces folosite în procesul de vânzare a acestor băuturi.

Ce riscă cei care încalcă noua Lege 4

  • În cazul contraventiilor prevăzute de Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, săvârşite de către spectatori înainte, pe timpul şi după desfăşurarea competiţiei sau jocului sportiv, care au legătură cu competiţia ori jocul sportiv în cauză, pe lângă sancţiunea principal stabilită de actul normativ, agentul constatator aplică contravenientului și sanctiunea contraventională complementară de interzicere a accesului la competitiile şi jocurile sportive de genul celor la care acesta a participat, pentru o perioadă de 1 an.
  • Persoanei căreia i s-a aplicat sancţiunea contraventională complementară de interzicere a accesului la unele competitii sau jocuri sportive, care săvârșeste orice altă contravenţie, în incinta arenelor sportive sau în proximitatea arenelor până la o distantă de 500 m, în legătură cu jocurile sau competitiile sportive care se derulează în acestea, inclusiv jocuri sau competitii sportive de altă natură decât cele pentru care s-a dispus interdicţia, i se aplică pe lângă sanctiunea contraventională principală şi sanctiunea contraventională complementară de interzicere a accesului la competitiile sau jocurile sportive de natura celor la care aceasta a săvârşit fapta pe o nouă perioadă de 2 ani.
  • Fapta persoanei căreia i s-a aplicat sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la unele competiţii sau jocuri sportive, de a se afla in arena sportivă unde se desfăşoară o competiţie sau un joc sportiv de natura celor pentru care s-a dispus interdicţia constituie infracţiune şi se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!