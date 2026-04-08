Giovanni Becali, vehement după modificările propuse la Legea 4: „Am văzut că sunt niște amenzi incredibile”

Miercuri, 1 aprilie, Plenul Senatului a aprobat măsuri mult mai stricte privind supravegherea video pe stadioane și majorarea de zece ori a amenzilor aplicate suporterilor. Modificările aduse Legii 4/2008, care vizează prevenirea și combaterea violenței în competițiile sportive, au fost adoptate cu 64 de voturi „pentru”, 33 „împotrivă” și două abțineri. Decizia finală va aparține Camerei Deputaților, forul decizional în acest caz, care va relua discuțiile și va putea aduce eventuale modificări. Cum comentează Giovanni Becali aceste modificări propuse.

Giovanni Becali, vehement după modificările propuse la Legea 4

Modificările propuse pentru Legea 4 i-au revoltat pe iubitorii fotbalului din România. Deși va fi permis consumul de băuturi slab alcoolizate, suporterii se vor putea bucura de această măsură într-un spațiu special amenajat, însă doar sub atenta supraveghere a jandarmilor. Mai mult decât atât, contravențiile pentru nerespectarea regulilor sunt mult mai aspre.

În cadrul „Giovanni Show”, Ioan Becali s-a arătat revoltat de amenzile propuse în modificările Legii 4. Totuși, cel mai cunoscut impresar din România este de acord că unii suporteri întrec măsura, iar aceștia ar trebui penalizați pentru ceea ce fac pe stadioanele de fotbal în timpul desfășurării competițiilor.

„S-a scumpit mâncarea, s-au scumpit și amenzile de pe stadion, e incredibil! Am văzut că sunt niște amenzi incredibile, un meci al Rapidului e suspendat. Nu îl alungăm, dar sunt și niște fani care ies din tipare”, a declarat Giovanni Becali despre modificările propuse la Legea 4.

Ce presupun modificările de la Legea 4

În forma actualizată a Legii 4, adoptată recent de Senat, suporterii nu vor mai putea organiza spectacole pirotehnice după fluierul de start al partidei. Noile prevederi stipulează că astfel de momente pot avea loc doar înainte de începerea jocului sau după fluierul final și numai prin intermediul unei firme autorizate, în conformitate cu Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. În plus, acestea pot fi desfășurate exclusiv în spațiile aprobate de autorități și doar cu acordul unității de poliție competente.

prevede că spectatorii pot consuma în incinta arenelor sportive băuturi slab alcoolizate, cu o concentrație de până la 5,5% alcool. Acestea vor putea fi comercializate doar în zone special amenajate și delimitate din interiorul stadionului. „Este interzis consumul băuturilor alcoolice în orice spaţiu din arena sportivă care oferă vedere directă asupra terenului de joc, pe durata evenimentului sportiv, inclusiv accesul in incinta tribunelor cu băuturile alcoolice achizitionate”, se arată în lege.

, este interzisă vânzarea sau consumul de alcool de către persoane aflate în stare evidentă de ebrietate în cadrul competițiilor sportive. În același timp, băuturile alcoolice permise pot fi comercializate și consumate doar într-un interval bine stabilit: de la o oră înainte de începerea meciului și până la fluierul final, accesul fiind condiționat de scanarea și validarea biletului sau a altui document de intrare. Totodată, la cererea jandarmeriei competente, organizatorii trebuie să furnizeze datele colectate în baza documentelor de acces folosite în procesul de vânzare a acestor băuturi.

Ce riscă cei care încalcă noua Lege 4