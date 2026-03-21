Giovanni Becali, verdict după ce Dinamo a pierdut cinci meciuri la rând: “E degringoladă! Au antrenor, dar lot modest”

Dinamo a ajuns la cinci meciuri la rând pierdute în SuperLiga. Giovanni Becali a dat un verdict crunt și realist despre situația echipei din Ștefan cel Mare: ”lot modest!”
Adrian Baciu
21.03.2026 | 16:15
În etapa a 2-a din play-off, Dinamo a făcut un nou meci modest. A pierdut acasă, cu Universitatea Craiova, scor 0-1. Elevii lui Zeljko Kopic nu au reușit să evite eșecul, în ciuda faptului că au evoluat timp de o repriză cu un om în plus. Giovanni Becali a tras o concluzie dură, dar realistă după acest nou eșec: câinii ”au antrenor, dar lot modest”.

În cadrul unei noi ediții a emisiunii ”Giovanni Show”, cel mai cunoscut impresar din fotbalul autohton a vorbit despre situația grea în care se află Dinamo, echipă unde acesta a fost acționar în urmă cu două decenii. În opinia lui Ioan Becali, 73 de ani, clubul din Ștefan cel Mare este în degringoladă. Motivul evoluțiilor slabe este unul simplu: echipa are un lot modest.

Giovanni Becali îi dă credit lui Zejko Kopic, însă este de părere că lotul croatului nu îl ajută deloc. Impresarul, deși îl apreciază pe președintele Andrei Nicolescu, critică unele transferuri. El dă aici exemplele lui Mazilu și Pușcaș. Primul nu arată deloc a fotbalistul care a fost la Farul, iar al doilea vine după o pauză de mai multe luni.

Dinamo a intrat în degringoladă, așa se cheamă asta. Dinamo are un antrenor bun. Are un lot modest pentru a lua campionatul. Modest. Sunt jucători….Eu cred că Nicolescu e un băiat extraordinar. E un băiat care are aleargă, face, are scouteri, are tot. Dar ca să iei niște jucători care n-au jucat, cum e Mazilu, care nu mai e el. El trebuie să treacă prin nu știu ce metamorfoză ca să-și revină.

(n.r. cam țeapă Mazilu?) Momentan așa pare. Să vedem dacă și în campionatul viitor, în prima parte, e așa…. După care atacantul pe care l-a luat, Pușcaș. Un atacant de profesie. Dar lipsa acestor meciuri de 5-6 luni. Când un jucător rămâne fără o echipă și n-are echipă intră într-o, cum să o numesc, depresie. E greu”, spune Becali.

Care sunt jucătorii de bază de la Dinamo ieșiți din formă

Giovanni Becali a subliniat că, în lotul modest al lui Dinamo, au existat în prima jumătate a sezonului câțiva jucători care au menținut echipa în top. I-a enumerat aici pe Alexandru Musi și Cătălin Cîrjan. Din păcate, aceștia sunt acum ieșiți din formă. Acest aspect are repercusiuni asupra jocului echipei și asupra rezultatelor, crede impresarul.

La început, Dinamo avut niște niște jucători în formă. Musi, care nu mai e Musi. Nu știu ce-i cu el. Nu mai dă goluri. A dat trei, patru, cinci goluri la început. N-a mai dat. A avut și ghinioane. Cîrjan nu mai joacă. Cîrjan nu mai e Cîrjan. Singurul care a rămas în picioare e antrenorul. Au fost aduși niște jucători care nu știu dacă sunt de Dinamo. Și Dinamo, dacă nu câștigă nici la Mioveni cu FC Argeș, va fi ultima în clasament cred. Singurul lucru pozitiv e că au intrat în play-off. Deja, din ultimele etape, trebuie să pregătească sezonul viitor”, mai spune Becali.

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
