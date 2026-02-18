Giovanni Becali, veste senzațională pentru Radu Drăgușin. Ce se întâmplă cu fundașul lui Tottenham. Exclusiv

Sport

Giovanni Becali, veste senzațională pentru Radu Drăgușin. Ce se întâmplă cu fundașul lui Tottenham.

Giovanni Becali a vorbit la superlativ despre Radu Drăgușin. Celebrul agent FIFA îl cere titular pe fundașul lui Tottenham în meciul cu Turcia, semifinala barajului de calificare la CM 2026
Cristian Măciucă
18.02.2026 | 10:32
Radu Drăgușin (24 de ani) a bifat deja 5 prezențe în acest sezon la Tottenham și a devenit o soluție pentru meciul Turcia – România, semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Giovanni Becali e convins că stoperul lui Spurs nu va lipsi din centrul apărării lui Mircea Lucescu.

Giovanni Becali, optimist în privința lui Radu Drăgușin

La începutul lunii februarie, Tottenham a pierdut cu 0-2 în în fața lui Manchester United. În ciuda acestui eșec, Radu Drăgușin a primit o șansă fantastică. Cristian Romero a luat cartonaș roșu și a primit o suspendare de 4 etape. Astfel, românul a devenit titular în centrul defensivei lui Spurs.

„E greu la un fotbalist care e accidentat o lună, care are un menisc, o întindere, și îi e greu. Dar păi să fii cum e Drăgușin, sărăcuțul. Un an de zile afară și totuși să joci un meci titular fără probleme. Problema lui acolo e că are acolo doi colegi, fundași centrali, unul e campion mondial, Romero, și celălalt, olandezul (n.r. – van de Ven), care are 21-22 de ani și poate să fie viitorul van Dijk”, a spus Giovanni Becali.

Radu Drăgușin are un antrenor nou la Tottenham

După eșecul cu Manchester United, Tottenham a fost bătută și de Newcastle, scor 1-2. Această înfrângere în fața „coțofenelor” i-a determinat pe șefii lui Spurs să schimbe antrenorul. În locul lui Thomas Frank a fost numit Igor Tudor. Giovanni Becali vede de bun augur această schimbare pentru Radu Drăgușin.

„O să vedem ce se întâmplă cu noul antrenor. Mai ales că ăsta (n.r. – Romero) are roșu două etape. Drăgușin joacă și e bine că joacă. Avem nevoie de el la națională. Și să aibă câteva meciuri în picioare până la națională”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

Tottenham este într-o situație critică și în acest sezon. Gruparea londoneză, care, anul trecut, a terminat pe locul 17, este acum pe poziția a 16-a, cu 29 de puncte. Echipa la care evoluează și Radu Drăgușin e la 5 puncte de West Ham, prima echipă aflată în zona retrogradării.

Cristi Coste, 1 la 1 cu Ioan Becali inainte de U Craiova - FCSB | Giovanni Show

