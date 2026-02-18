Giovanni Becali, veste senzațională pentru Radu Drăgușin. Ce se întâmplă cu fundașul lui Tottenham. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin (24 de ani) a bifat deja 5 prezențe în acest sezon la Tottenham și a devenit o soluție pentru meciul Turcia – România, semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Giovanni Becali e convins că stoperul lui Spurs nu va lipsi din centrul apărării lui Mircea Lucescu.

Giovanni Becali, optimist în privința lui Radu Drăgușin

La începutul lunii februarie, Tottenham a pierdut cu 0-2 în în fața lui Manchester United. În ciuda acestui eșec, și a primit o suspendare de 4 etape. Astfel, românul a devenit titular în centrul defensivei lui Spurs.

ADVERTISEMENT

„E greu la un fotbalist care e accidentat o lună, care are un menisc, o întindere, și îi e greu. Dar păi să fii cum e Drăgușin, sărăcuțul. Un an de zile afară și totuși să joci un meci titular fără probleme. Problema lui acolo e că are acolo doi colegi, fundași centrali, unul e campion mondial, Romero, și celălalt, olandezul (n.r. – van de Ven), care are 21-22 de ani și poate să fie viitorul van Dijk”, a spus Giovanni Becali.

Radu Drăgușin are un antrenor nou la Tottenham

După eșecul cu Manchester United, Tottenham a fost bătută și de Newcastle, scor 1-2. Această înfrângere în fața „coțofenelor” i-a determinat pe șefii lui Spurs să schimbe antrenorul. . Giovanni Becali vede de bun augur această schimbare pentru Radu Drăgușin.

ADVERTISEMENT

„O să vedem ce se întâmplă cu noul antrenor. Mai ales că ăsta (n.r. – Romero) are roșu două etape. Drăgușin joacă și e bine că joacă. Avem nevoie de el la națională. Și să aibă câteva meciuri în picioare până la națională”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

ADVERTISEMENT

Tottenham este într-o situație critică și în acest sezon. Gruparea londoneză, care, anul trecut, a terminat pe locul 17, este acum pe poziția a 16-a, cu 29 de puncte. Echipa la care evoluează și Radu Drăgușin e la 5 puncte de West Ham, prima echipă aflată în zona retrogradării.