Giovanni Becali, vești proaste pentru FCSB și CFR Cluj în lupta la titlu din SuperLiga: „E greu să-i prinzi”. Ce sfat a avut pentru cele două rivale

Giovanni Becali a vorbit despre lupta la titlu și a spus totul despre în duelul direct din ultima etapă și care au înregistrat mai multe rezultate dezamăgitoare în acest start de sezon.

Noul sezon din SuperLiga a adus un scenariu foarte interesant și atipic, ținând cont de ultimele sezoane. Universitatea Craiova este neînvinsă după primele 8 etape și are cifre foarte bune în dreptul său, în timp ce CFR Cluj și FCSB, care s-au luptat în fiecare an pentru supremație, au arătat dezamăgitor până acum.

Giovanni Becali a subliniat cât de importantă este diferența dintre olteni și rivalele din Cluj, respectiv Capitală. Impresarul le-a avertizat pe CFR Cluj și pe FCSB să folosească și în campionat jucătorii de bază.

„Craiova și-ar permite să piardă 2 meciuri în play-off, dar asta înseamnă să le câștige ceilalți pe ale lor!”

„Craiova este candidată la titlu. Va fi greu pentru FCSB și pentru CFR. Vor ajunge în play-off, asta e sigur. Dar dacă se continuă în ritmul acesta, cu diferența asta de puncte, e greu să îi prinzi. Craiova și-ar permite să piardă 2 meciuri în play-off, dar asta înseamnă să le câștige ceilalți pe ale lor.

E o diferență foarte mare. Eu cred că atât CFR cât și FCSB trebuie să joace cu cel puțin 7-8 jucători din echipa de bază meciurile din campionat. Englezii ce să mai zică? Joacă 80 de meciuri pe an, și noi…

Nu domne, că trebuie să îi menajăm. Uită-te la Dan Petrescu, că joacă cu echipa a 2-a… Joacă cu 8 jucători din prima echipă! Uită-te unde ești! Și echipele din Anglia, când joacă în Cupa Ligii, Cupa Angliei…

Ei pun 4-5, dar titularii sunt toți pe bancă. Dacă e ceva și sunt conduși, intră în minutul 60-70 și schimbă tabela, schimbă rezultatul. La noi, nu domne, 2 echipe. Nucleul unei echipe trebuie să fie de minim 6-7 jucători!”, a spus Giovanni Becali la „DON Giovanni”.

20 de puncte a strâns Universitatea Craiova în 8 etape (6 victorii și 2 remize)

6 puncte au FCSB și CFR Cluj după același număr de etape (1 victorie, 3 remize și 4 eșecuri / 1 victorie, 3 remize și 3 eșecuri + un meci restant, cu Ciskszereda)