Giovanni Becali, vești proaste pentru FCSB și CFR Cluj în lupta la titlu din SuperLiga: „E greu să-i prinzi”. Ce sfat a avut pentru cele două rivale

Giovanni Becali a spus lucrurilor pe nume în cazul luptei la titlu din SuperLiga. Ce a spus despre FCSB și CFR Cluj, cele două forțe cu un start dezamăgitor de sezon.
Mihai Dragomir
08.09.2025 | 09:15
Giovanni Becali vesti proaste pentru FCSB si CFR Cluj in lupta la titlu din SuperLiga E greu sai prinzi Ce sfat a avut pentru cele doua rivale
Giovanni Becali, sfat prețios pentru FCSB și CFR Cluj după ce a văzut avansul Craiovei. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Universitatea Craiova este neînvinsă în campionat după primele 8 etape. Giovanni Becali a vorbit despre lupta la titlu și a spus totul despre CFR Cluj și FCSB, echipele care s-au anihilat reciproc în duelul direct din ultima etapă și care au înregistrat mai multe rezultate dezamăgitoare în acest start de sezon.

Giovanni Becali, verdict în cazul luptei la titlu. Ce vești proaste le-a dat CFR-ului și FCSB-ului

Noul sezon din SuperLiga a adus un scenariu foarte interesant și atipic, ținând cont de ultimele sezoane. Universitatea Craiova este neînvinsă după primele 8 etape și are cifre foarte bune în dreptul său, în timp ce CFR Cluj și FCSB, care s-au luptat în fiecare an pentru supremație, au arătat dezamăgitor până acum.

Giovanni Becali a subliniat cât de importantă este diferența dintre olteni și rivalele din Cluj, respectiv Capitală. Impresarul le-a avertizat pe CFR Cluj și pe FCSB să folosească și în campionat jucătorii de bază.

„Craiova și-ar permite să piardă 2 meciuri în play-off, dar asta înseamnă să le câștige ceilalți pe ale lor!”

„Craiova este candidată la titlu. Va fi greu pentru FCSB și pentru CFR. Vor ajunge în play-off, asta e sigur. Dar dacă se continuă în ritmul acesta, cu diferența asta de puncte, e greu să îi prinzi. Craiova și-ar permite să piardă 2 meciuri în play-off, dar asta înseamnă să le câștige ceilalți pe ale lor.

E o diferență foarte mare. Eu cred că atât CFR cât și FCSB trebuie să joace cu cel puțin 7-8 jucători din echipa de bază meciurile din campionat. Englezii ce să mai zică? Joacă 80 de meciuri pe an, și noi…

Sfatul lui Givoanni Becali pentru FCSB ȘI CFR  Cluj. „Nucleul unei echipe trebuie să fie de minim 6-7 jucători!”

Nu domne, că trebuie să îi menajăm. Uită-te la Dan Petrescu, că joacă cu echipa a 2-a… Joacă cu 8 jucători din prima echipă! Uită-te unde ești! Și echipele din Anglia, când joacă în Cupa Ligii, Cupa Angliei…

Ei pun 4-5, dar titularii sunt toți pe bancă. Dacă e ceva și sunt conduși, intră în minutul 60-70 și schimbă tabela, schimbă rezultatul. La noi, nu domne, 2 echipe. Nucleul unei echipe trebuie să fie de minim 6-7 jucători!”, a spus Giovanni Becali la „DON Giovanni”.

  • 20 de puncte a strâns Universitatea Craiova în 8 etape (6 victorii și 2 remize)
  • 6 puncte au FCSB și CFR Cluj după același număr de etape (1 victorie, 3 remize și 4 eșecuri / 1 victorie, 3 remize și 3 eșecuri + un meci restant, cu Ciskszereda)
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
