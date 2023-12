Giovanni Costantino, dur după U Cluj – FC U Craiova 2-1: „Ne pot învinge și echipele din Liga 4! Nu e posibil”

FC U Craiova 1948 se întoarce în Cetatea Băniei fără niciun punct din deplasarea cu U Cluj, iar Giovanni Costantino trage un semnal de alarmă după înfrângerea categorică cu ardelenii. Antrenorul italian este dezamăgit de evoluția elevilor săi, care s .

Giovanni Costantino, discurs dur după U Cluj – FC U Craiova: „Lipsă totală de atenție, ne-a fost frică de adversari”

„Alb-albaștrii” lui Giovanni Costantino au dezamăgit cu U Cluj și rămân în zona retrogradabilă din SuperLiga înaintea derby-ului cu FCSB din grupele Cupei României Betano. și visează la play-off.

Înfrângerea din Ardeal și evoluțiile oltenilor nu i-au picat tocmai bine lui Giovanni Costantino, care a pus tunurile pe jucătorii săi la finalul partidei. Acesta a anunțat că nu acceptă astfel de prestații din partea lor și trebuie să rezolve urgent problemele grupării din Bănie.

„În atac, nu am fost buni deloc, le cer scuze fanilor. Nu am jucat bine, merită cele trei puncte și atitudinea noastră nu a fost bună pe teren. Trebuie să înfruntăm realitatea și trebuie să înțelegem asta. Am fost buni în ultimul meci, dar azi am fost foarte slabi și trebuie să găsim echilibrul. Nu e posibil, nimeni nu acceptă o asemenea performanță.

Sunt antrenor și sunt responsabil pentru asta, dar este despre toată echipa care nu a jucat bine. Nu este posibil să iei golul doi așa, nu este posibil să luăm primul gol la un corner în care am pierdut marcajul. Lipsă totală de atenție și în atac nu am încercat să driblăm, ne-a fost frică de adversari”, a spus Giovanni Costantino.

Giovanni Costantino: „Ne pot învinge echipele din Liga 4! Nu pot să accept o asemenea performanță”

Giovanni Costantino și-a continuat discursul la sfârșitul confruntării cu Universitatea Cluj și anunță că elevii săi trebuie să se trezească cât mai repede. Pentru FC U Craiova 1948 urmează confruntăriile cu FC Botoșani, FC Voluntari și Petrolul Ploiești în SuperLiga.

Tehnicianul italian le-a vorbit despre atitudine „alb-albaștrilor” și faptul că o astfel de mentalitate te poate aduce să pierzi chiar și împotriva echipelor din Liga 4. Acesta se gândește cum să rezolve cât mai repede problemele oltenilor înaintea derby-ului cu FCSB.

„Toată lumea a văzut. Avem meciuri dificile și trebuie să schimbăm mentalitatea. Dacă avem atitudinea corectă, putem să învingem pe toată lumea. Dacă nu, ne pot învinge și echipele din Liga 3 sau Liga 4. Și Messi sau Cristiano Ronaldo dacă nu sunt motivați pot pierde împotriva oricui.

Îmi plac jucătorii mei, dar nu accept asemenea o performanță. Nu am văzut clasamentul, sunt preocupat de performanța de astăzi care a nu a fost bună și trebuie să o schimb cât de repede posibil”, a încheiat antrenorul italian.