Giovanni crede că FCSB trebuie să se teamă de Aberdeen. „Au 55 la sută șanse de calificare”

FCSB a câștigat tur-retur dubla cu Drita și s-a calificat în play-off-ul UEFA Europa League, acolo unde va da de Aberdeen, câștigătoarea Cupei din Scoția. Giovanni Becali știe cine va pleca cu prima șansă în acest duel.

ADVERTISEMENT

Giovanni crede că FCSB trebuie să se teamă de Aberdeen

În cadrul „DON Giovanni”, Giovanni Becali a transmis că , dar meciurile nu vor fi deloc ușoare pentru campioana en-titre. Totodată, impresarul a mărturisit că nu a urmărit partida cu Drita,

„(n.r. – Te-ai enervat cu Voyo aseară?) Eu nu am văzut meciul aseară! Mă uitam pe telefon și vedeam golurile. Am Voyo, dar eram la aeroport să o aștept pe fata mea, că a venit din Columbia, și mă uitam doar pe telefon.

ADVERTISEMENT

Nu am văzut meciul, dar când am văzut scorul de 2-0 am zis că s-a terminat. Când am văzut că e 2-1, mă tot uitam pe telefon și îmi era teamă să nu facă 2-2. Nu știu cum au jucat. Am auzit că au dat numai din faze fixe goluri. Le-a dat 6 goluri, 3 aici și 3 la ei.

„FCSB are 55-60% șanse la calificare cu Aberdeen”

FCSB joacă cu Aberdeen în turul următor și nu e deloc simplu. Ei au câștigat Cupa Scoției, i-au bătut pe Celtic cu 2-0. După ce Celtic a luat campionatul la 20 de puncte diferență de Celtic, Aberdeen a venit pe locul 3 și a câștigat Cupa.

ADVERTISEMENT

E totuși Aberdeen a lui Ferguson, care nu mai este ce-a fost. Și noi am avut Steaua din 86, dar nu mai e Steaua de atunci. E un meci în care trebuie să fii circumspect. Eu zic că e un 55-60% șanse pentru FCSB. Cu restul a fost de 80%-20%, doar că aici se mai reduce puțin.

ADVERTISEMENT

Ar putea ca victoria cu Drita să aducă o revenire. E o revenire, trebuie să își revină și în campionat și să câștige cu Rapid”, a declarat Giovanni Becali în direct la „DON Giovanni”.

ADVERTISEMENT