Giovanni Piccolomo, noua perlă a lui Adrian Mititelu, are planuri mari cu FC U Craiova 1948: „Vreau în cupele europene”. Video

FC U Craiova 1948 a oficializat , așa cum Adrian Mititelu a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. La prima experiență în afara Braziliei, mijlocașul ofensiv a declarat că i-a urmărit pe olteni la ultimul meci din campionat cu U Cluj, scor 5-0, și este încântat de cum arată trupa lui Nicolo Napoli.

Giovanni Piccolomo, transferul anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, primele declarații la FC U Craiova 1948: „Este o oportunitate să joc pentru acest club de tradiție”

l-a transferat pe Giovanni Piccolomo, fost câștigător al Campionatului Mondial al Cluburilor. Brazilianul a făcut parte din lotul celor de la Corinthians în 2012, atunci când formația de tradiție din Brazilia s-a impus cu 1-0 în finala competiției, cu Chelsea.

ADVERTISEMENT

Giovanni Piccolomo a declarat că transferul la FC U Craiova 1948 este o oportunitate mare și speră să ajute clubul în îndeplinirea obiectivelor propuse. Brazilianul i-a urmărit pe olteni în partida cu Universitatea Cluj, formație pe care a zdrobit-o cu 5-0 pe stadionul „Ion Oblemenco”.

„Sunt foarte fericit pentru acest pas făcut în cariera mea, este o oportunitate să joc pentru acest club de tradiție. Abia aștept să fac cunoștință cu noii mei colegi și să ne îndeplinim obiectivele fixate. Din ce am observat, jocul echipei arată foarte bine.

ADVERTISEMENT

Am văzut ultimul meci, cel în care s-au marcat cinci goluri frumoase. Băieții par uniți, este un lucru foarte important că există armonie în vestiar. Trebuie să ne îndeplinim obiectivele și să urcăm cât mai sus în clasament”, a declarat Giovanni Piccolomo pentru FC U TV.

Din fericite, Giovanni Piccolomi nu este singurul brazilian din lotul antrenat de Nicolo Napoli, iar acesta crede că se va adapta mult mai repede în Bănie cu ajutorul lui Matheus Mascarenhas. Fotbalistul care a împărțit vestiarul cu Neymar Jr. a venit la începutul anului 2023 la FC U Craiova 1948.

ADVERTISEMENT

„La începutul anului a mai sosit încă un brazilian, este vorba de Mascarenhas. Prezența lui mă va ajuta foarte mult din punct de vedere al acomodării, să cunosc cât mai multe detalii despre oraș, să mă integrez cât mai repede în colectiv. Chiar sunt bucuros că am ales să vin aici și sper să ajut clubul”, a spus brazilianul.

Giovanni Piccolomo nu a ezitat când a primit oferta de la FC U Craiova 1948: „Am acceptat să vin imediat”

Jucătorul brazilian a declarat că a acceptat fără să stea pe gânduri oferta celor de la FC U Craiova 1948. Văzut drept înlocuitorul lui Juan Bauza, Giovanni Piccolomo speră se le ofere motive de bucurie suporterilor olteni în următoarea perioadă.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să aducem performanțe acestei echipe. În cariera mea mi-am dorit mereu să reușesc la echipele la care am jucat. Pentru mine, aceasta este prima experiență în Europa. Am acceptat să vin din momentul în care am primit oferta de la club.

ADVERTISEMENT

Vreau să aducem bucurii oamenilor care susțin echipa, îmi doresc să evoluez în competițiile europene, dar trebuie să muncesc pentru acest lucru. Cred că mă voi înțelege foarte bine cu antrenorul echipei. Este un antrenor de la care pot învăța multe, mă pot adapta la orice sistem de joc.

În orice caz, noi trebuie să ne antrenăm la intensitate maximă și să ne folosim de atuurile noastre în meciurile care urmează”, a declarat Giovanni Piccolomo.