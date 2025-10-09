Giovanni Show, emisiunea care, într-un timp foarte scurt, a cucerit fanii fotbalului din România, revine cu un nou episod de colecție. Horia Ivanovici îl va avea din nou alături pe cel mai cunoscut impresar din țara noastră. Show-ul începe vineri, 10 octombrie, de la ora 10:30.

Giovanni Show, vineri, 10 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, după România – Moldova

Giovanni Becali și Horia Ivanovici vor fi prezenți vineri, 10 octombrie, la Giovanni Show. Spectacolul este unul garantat. Impresarul va analiza tot ce mișcă în fotbalul românesc, iar exclusivitățile marca FANATIK nu vor lipsi.

Ei doi vor vorbi despre Pentru tricolori urmează un duel de foc în preliminariile Campionatului Mondial cu Austria, iar Mircea Lucescu vrea să vadă o figură mai bună din partea elevilor săi.

Giovanni Becali va vorbi și despre transferuri. Impresarul este la curent cu tot ce mișcă în fotbalul românesc și nu numai, iar perioada de mercato din iarnă se apropie cu pași rapizi, fiind posibil să avem parte de câteva mutări cel puțin surprinzătoare.

Cum poți vedea emisiunea ”Giovanni Show”

„Giovanni Show”, noua producție semnată FANATIK, a captivat publicul încă de la primele ediții. Invitatul special al emisiunii nu dezamăgește: un om cu experiențe impresionante, care știe să le povestească atât de viu încât fiecare relatare ajunge direct la inimile fanilor.

În fiecare vineri, de la 10:30, pasionații de fotbal – și nu numai – se pot conecta live pe pentru a urmări „Giovanni Show”. Cei care preferă Facebook sau YouTube vor putea urmări emisiunea în premieră duminică, de la 10:30.