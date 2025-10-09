Sport

Giovanni Show, vineri, 10 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, după România – Moldova

Vineri, 10 octombrie, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului ”Giovanni Show”, unde Horia Ivanovici va sta față în față cu cel mai cunoscut impresar român
FANATIK
09.10.2025 | 18:00
Giovanni Show vineri 10 octombrie ora 1030 Horia Ivanovici unu la unu cu Ioan Becali dupa Romania Moldova
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Show, vineri, 10 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, după România - Moldova

Giovanni Show, emisiunea care, într-un timp foarte scurt, a cucerit fanii fotbalului din România, revine cu un nou episod de colecție. Horia Ivanovici îl va avea din nou alături pe cel mai cunoscut impresar din țara noastră. Show-ul începe vineri, 10 octombrie, de la ora 10:30.

ADVERTISEMENT

Giovanni Show, vineri, 10 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, după România – Moldova

Giovanni Becali și Horia Ivanovici vor fi prezenți vineri, 10 octombrie, la Giovanni Show. Spectacolul este unul garantat. Impresarul va analiza tot ce mișcă în fotbalul românesc, iar exclusivitățile marca FANATIK nu vor lipsi.

Ei doi vor vorbi despre amicalul jucat de naționala României joi seară, în compania Moldovei. Pentru tricolori urmează un duel de foc în preliminariile Campionatului Mondial cu Austria, iar Mircea Lucescu vrea să vadă o figură mai bună din partea elevilor săi.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali va vorbi și despre transferuri. Impresarul este la curent cu tot ce mișcă în fotbalul românesc și nu numai, iar perioada de mercato din iarnă se apropie cu pași rapizi, fiind posibil să avem parte de câteva mutări cel puțin surprinzătoare.

Cum poți vedea emisiunea ”Giovanni Show”

„Giovanni Show”, noua producție semnată FANATIK, a captivat publicul încă de la primele ediții. Invitatul special al emisiunii nu dezamăgește: un om cu experiențe impresionante, care știe să le povestească atât de viu încât fiecare relatare ajunge direct la inimile fanilor.

ADVERTISEMENT
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță...
Digi24.ro
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad

În fiecare vineri, de la 10:30, pasionații de fotbal – și nu numai – se pot conecta live pe FANATIK.RO pentru a urmări „Giovanni Show”. Cei care preferă Facebook sau YouTube vor putea urmări emisiunea în premieră duminică, de la 10:30.

ADVERTISEMENT
Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții...
Digisport.ro
Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții după o poză: ”Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
Sportiva celebră care nu ar refuza să participe la ”Burlăciță” după ce s-a...
Fanatik
Sportiva celebră care nu ar refuza să participe la ”Burlăciță” după ce s-a despărțit de iubit: ”Să scoată bani serioși”
Galatasaray, elogii pentru Gică Popescu de ziua lui! Cum l-au numit turcii pe...
Fanatik
Galatasaray, elogii pentru Gică Popescu de ziua lui! Cum l-au numit turcii pe fostul internațional
De ce România – Moldova este primul meci din palmaresul oficial UEFA. S-au...
Fanatik
De ce România – Moldova este primul meci din palmaresul oficial UEFA. S-au mai jucat alte cinci partide între cele două naționale
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
O româncă s-a stabilit în Turcia și a rămas uluită: 'Este primul lucru...
iamsport.ro
O româncă s-a stabilit în Turcia și a rămas uluită: 'Este primul lucru pe care-l aud'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!