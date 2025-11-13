Sport

Giovanni Show, vineri, 14 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, înainte de Bosnia – România

Vineri, 14 noiembrie, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului ”Giovanni Show”, unde Horia Ivanovici va sta față în față cu cel mai cunoscut impresar român, Ioan Becali.
13.11.2025 | 18:15
Giovanni Show vineri 14 noiembrie ora 1030 Horia Ivanovici unu la unu cu Ioan Becali inainte de Bosnia Romania
Horia Ivanovici și Ioan Becali fac spectacol la emisiunea Giovanni Show de vineri, 14 noiembrie. FOTO: colaj Fanatik
GIOVANNI SHOW, producția de top marca FANATIK, revine cu o nouă ediție de colecție. Horia Ivanovici îl va avea din nou în studio pe impresarul Ioan Becali, înainte de partida foarte importantă pe care naționala României o va disputa la Zenica contra Bosniei. Show-ul va avea loc vineri, 14 noiembrie, de la ora 10:30, în direct, numai pe FANATIK.ro.

„Giovanni Show”, vineri, 14 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Ioan Becali, show înainte de Bosnia – România

Horia Ivanovici și Giovanni Becali vă așteaptă vineri, 14 noiembrie, începând cu ora 10:30, pe FANATIK.ro, cu o discuție extrem de interesantă înainte de partida pe care echipa națională a României o va disputa împotriva Bosniei sâmbătă, de la ora 21:45, pe stadionul „Bilino Polje” din Zenica. Spectacolul este garantat pe FANATIK.ro.

De asemenea, cei doi vor vorbi și despre etapa a 16-a din Superligă, în care s-au înregistrat mai multe rezultate suprinzătoare. Universitatea Craiova a fost învinsă pe „Ion Oblemenco” de UTA, iar eșecul a dus la despărțirea de antrenorul Mirel Rădoi, care a fost înlocuit de portughezul Filipe Coelho. Campioana FCSB a obținut o remiză dramatică la Sibiu, 3-3 contra lui Hermannstadt, într-un meci în care Daniel Bîrligea a fost eliminat într-un mod incredibil, iar Rapid a învins-o pe FC Argeș cu 2-0 și este noul lider al clasamentului.

Cum poți vedea emisiunea ”Giovanni Show”

GIOVANNI SHOW, producția de top marca FANATIK, a impresionat încă de la primele ediții. Invitatul special al emisiunii este pe măsură: un om care a trecut prin experiențe impresionante și care știe să le povestească cu atâta măiestrie încât ajung direct la inimile fanilor.

În fiecare vineri, de la 10:30, pasionații de fotbal – și nu numai – se pot conecta live pe FANATIK.RO pentru a urmări podcastul GIOVANNI SHOW. Vor fi povești uluitoare, amintiri incredibile, dezvăluiri despre secretele din spatele starurilor. Vor fi de toate… pentru toți. Premiera acestei ediții va fi difuzată vineri, pe 14 noiembrie, de la ora 17:30, pe canalul de Youtube FANATIK, dar și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici.

